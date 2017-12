Týždeň vo vede

(5. - 11. 8. 2004)

12. aug 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

p Anatoly Rosenflanz z 3M Company (USA) s kolegami vyvinul metódu lacnej výroby skla a sklených-keramických kompozitov s vysokým podielom oxidu hlinitého v zliatine s oxidmi vzácnych zemín. Otvára to cestu k nekonvenčným sklám - aj pre módne účely.

p Kvarteto sond Cluster Európskej kozmickej agentúry (ESA) objavilo obrovské víry materiálu vyvrhnutého zo Slnka na hraniciach zemskej magnetosféry. Vysvetľuje to zrejme záhadu, ako elektrizované plyny prenikajú do magnetosféry, ktorá by voči nim mala fungovať ako bariéra.

p Kenneth Smith a Geoffrey Blewitt z University of Nevada (USA) vysvetlili sériu malých zemetrasení a záhadný neseizmický pohyb istého vrchu o 10 mm pri kalifornskom jazere Tahoe koncom roku 2003 presunom magmy v hĺbke 30 km. Vulkanizmus však nehrozí.

p James Murphy z Meteorological Office (Veľká Británia) s kolegami sa pokúsili o najpresnejšiu možnú predpoveď reakcie klímy na zdvojnásobenie obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Dospeli k výsledku, že to prinesie oteplenie o 2,4 až 5,4 stupňa Celzia, so širokým rozpätím regionálnych zmien.

p Tímy Roba Rowana z University of Guam (Guam) a Andrewa Bakera z Columbia University (USA) zistili, že niektoré koraly sa adaptovali na globálne otepľovanie tým, že sa stali hostiteľmi tepelne odolných fotosyntetických symbiotických baktérií. Vďaka tomu prestali "blednúť".

p Ikuko Haraová-Nišimurová z University of Kyoto (Japonsko) s kolegami izolovala z vakuol tabakových rastlín enzým, ktorý pri samočistení, obnove a vývoji organizmu rastliny spúšťa apoptózu (programovanú samovraždu) poškodených buniek, napríklad napadnutých vírusmi.

p Tím Seymoura Benzera z California Institute of Technology (USA) identifikoval gény hsp26 and hsp27 mušiek drozofíl (na obrázku), ktoré predlžujú ich vek o 30 percent a zvyšujú ich odolnosť voči stresu. Oba gény vedci úspešne preniesli na iné mušky.

p Tím Edwarda Bondera z Rutgers University (USA) zistil, že šírenie rakovinových buniek po tele asi umožňuje nadmerná expresia ró bielkovín, súvisiacich s vnútornou "kostrou" bunky.

p James Nettles z Emory University (USA) s kolegami preskúmal funkciu zlúčeniny epothilon A, alternatívy protirakovinového lieku Taxol (brzdí množenie rakovinových buniek); pôsobí rovnako, ale bez škodlivých vedľajších účinkov Taxolu, zistených pri niektorých pacientoch.

p Tím Rudolfa Valentu z Medizin Universität Wien (Rakúsko) vyvinul na báze geneticky upraveného brezového peľu nové vakcíny proti peľovej alergii bez vedľajších účinkov.