Genetika pomôže zastaviť AIDS

12. aug 2004 o 0:00

Výskum s použitím geneticky upravených organizmov dostal v Európe konečne zelenú. Konzorcium Pharma-Planta chce v roku 2009 začať s pomocou geneticky upravenej kukurice, paradajok či tabaku klinické skúšky rôznych vakcín a liekov. Cieľom je zastaviť šírenie AIDS, tuberkulózy a ďalších chorôb, rozšírených najmä v rozvojových krajinách. Pharma-Planta združuje 39 výskumných tímov z Európy a Južnej Afriky. Európska komisia na tento projekt vyčlenila 12 miliónov eur.

Pestovanie farmaceutických výrobkov na rastlinách v masovom meradle priniese niekoľko výhod, najväčšou by určite boli nízke náklady. Ak sa totiž rastlina raz upraví, aby obsahovala gén vyrábajúci potrebný produkt, o pestovanie žiadúcich buniek, bielkovín a mikroorganizmov sa už nemusí starať početný štáb ľudí.

Podľa odhadov nový spôsob produkcie vakcín a liečiv môže oproti klasickým postupom priniesť až stonásobné zníženie nákladov. Pretože výroba nebude licencovaná, získajú k nej prístup aj tie najchudobnejšie krajiny, ktoré si zatiaľ nemôžu dovoliť nákladnú liečbu chorých.

Ako povedal pre BBC News Online profesor Philip Dale z konzorcia Pharma-Planta, geneticky modifikované rastliny pre farmaceutické účely sa budú pestovať na špeciálne zriadených a kontrolovaných plochách, izolovaných od ostatnej poľnohospodárskej produkcie.

Podľa odborníkov Európskej komisie by prvým výrobkom tohto projektu mala byť protilátka, neutralizujúca vírus HIV. Rástla by na kukurici a primiešavala by sa do krému, ktorý by po aplikácii do vagíny bránil prenosu vírusu, spôsobujúceho AIDS. (ač)