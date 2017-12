Tyrannosaurus rex žil rýchlo a nebezpečne

Tyrannosaurus rex je protopypom dravého dinosaura. Vymrel síce už pred vyše 65 miliónmi rokov, no verejnosť ho dobre pozná. Zaslúžila sa o to jeho počítačovo animovaná, z vedeckého hľadiska verná podoba v hraných filmoch (Jurský park) a dokumentoch (seriál BBC Prechádzky s dinosaurami).

Americkí paleontológovia teraz zistili veľmi zaujímavú vec: tento tvor nabral zhruba 70 percent hmotnosti počas pomerne krátkej fázy dospievania.

Zrod mäsožravých obrov

Ako mohli niektoré dinosaury tak vyrásť? To je otázka, ktorá napadne asi každého, kto sa stretne s ich fosíliami.

Keď sa pred 225 miliónmi rokov prvý raz vyvinuli, tie dravé merali iba približne jeden meter a vážili 20-40 kilogramov. No zhruba pred 150 miliónmi rokov sa objavili skutočné mäsožravé obry. Dominoval medzi nimi práve T. rex , hoci nebol najväčší mäsožravý dinosaurus (tento primát patrí Giganotosaurovi ). V základnom postoji bol vysoký aspoň štyri metre a vážil až šesť ton.

Šiesti bádatelia na čele s Georgeom Ericksonom z Florida State University a American Museum of Natural History teraz zrekonštruovali priebeh rastu štyroch druhov dinosaurov z čeľade tyrannosauridov. Poslúžili im na to vybrané fosílne kosti celkove 20 dinosaurov. V týchto kostiach sa nevytvorili dutiny, sú jednoliate. Zachovali sa v nich preto rastové vrstvy, ktoré pripomínajú letokruhy stromov. Výsledky opísali v najnovšom čísle časopisu Nature.

Rýchly rast pri dospievaní

Popri T. rex, zastúpenom aj známou dinosauricou Sue z chicagského Field Museum, skúmali ešte oveľa menšie druhy: Albertosaurus sarcophagus, Gorgosaurus libratus a Daspletosaurus torosus.

Ukázalo sa, že T. rex za svoju veľkosť vďačil anomálne rýchlemu rastu v rozmedzí od približne 15 do 19 rokov veku. Za ten čas vyrástol z jednotonového na vyše päťtonového tvora. Priemerne priberal až vyše dva kilogramy denne.

Aj ostatné tri druhy najrýchlejšie rástli štyri roky, no priberali nanajvýš pol kilogramu denne. Preto aj ich najväčšie jedince nevážili ani dve tony.

Rast T. rex sa po dvadsiatke prakticky zastavil. Najväčšieho dnes žijúceho suchozemského mäsožravca ľadového medveďa aj tak prekonával T. rex svojimi rozmermi približne pätnásťkrát.

Dinosaurí králi nežili dlho

Záver bádateľov znie, že tieto dinosaurie obry žili rýchlo, nebezpečne (napríklad Sue mala viacero zahojených zlomenín rebier) a umierali pomerne mladé. Po dosiahnutí dospelosti títo králi dravých dinosaurov totiž žili priemerne iba asi 10 rokov. Sue zahynula ako 28-ročná.

Takýto výskum by donedávna vôbec nebol možný. Múzeá by bádateľom nedovolili, aby z kostí získali rezy. No objavy fosílií dinosaurov, vrátane tyrannosauridov, v posledných rokoch lavínovito pribúdajú. Správcovia paleontologických zbierok sa preto správajú prístupnejšie a pripúšťajú aj invazívne výskumné metódy.