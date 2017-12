Archeológovia ponúkajú nový pohľad na starozákonné biblické zväzky

12. aug 2004 o 0:00 JANA MIKUŠOVÁ

Na prelome rokov 1946-47 si neďaleko brehu Mŕtveho mora krátil beduínsky pastier čas hádzaním kameňov do okolitých jaskýň. Zrazu začul zvuk, ako keby rozbil hlinenú nádobu. Myslel si, že objavil zlatý poklad. Našiel však iba nádoby so zvitkami z kože a papyrusu popísané neznámym písmom.

Tieto "čmáranice" neskôr archeológovia označili za najväčší nález v dejinách Izraela a najstarší známy exemplár starozákonných biblických zväzkov.

Poodhalené tajomstvá

Zvitky od Mŕtveho mora (alebo Kumránske zvitky) sú ako jeden z mála biblických nálezov známe aj širokej verejnosti. Dôvodov je viac. Obklopujú ich tajomstvá, existujú mnohé mýty o ľuďoch, ktorí ich vlastnili. Podľa niektorých učencov naznačujú možné spojenie medzi judaizmom a kresťanstvom.

V posledných rokoch sa však mnohé tajomstvá poodhalili. Podľa všetkého pôvodné teórie o zvitkoch boli viac romantické ako vedecké. Zdá sa tiež, že historická veda a niektorí autori manipulovali s faktami tak, aby boli ich teórie nepriestrelné. Ide najmä o práce dominikánskeho mnícha Rolanda de Vaux a špekulácie o snahách Vatikánu nezverejniť všetky jeho zistenia.

Najnovšie výskumy izraelských archeológov Juvala Pelega a Jicchaka Magena, ktoré podľa denníka Haarec onedlho zverejnia, ukazujú, že v súčasnosti najuznávanejšie teórie o Zvitkoch od Mŕtveho mora majú niekoľko vážnych trhlín.

Nie esejci, ale jeruzalemskí pisári

Zvitky obsahujú starozákonné knihy s výnimkou knihy Ester a iné spisy patriace sekte esejcov, ktorí vraj oblasť obývali. Doteraz sa verilo (hoci existovalo niekoľko oponentov), že zvitky napísali, prípadne prepísali, práve esejci.

Najmä v prípade starozákonných zvitkov je to však podľa Pelega a Magena veľmi nepravdepodobné. Potvrdzujú teóriu profesora Normana Golba z Chicaga, ktorý tvrdí, že starozákonné texty písalo najmenej 500 rôznych pisárov a pravdepodobne pochádzajú z jeruzalemských knižníc. Pri Mŕtvom mori ich esejci len skrývali v očakávaní zrážky s Rimanmi počas židovského povstania okolo roku 68 n. l.

Hoci karbónová skúška ukázala, že zvitky vznikli v rokoch 134 p. n. l. až 68 n. l., teda v čase, keď esejci pravdepodobne obývali oblasť Mŕtveho mora, obsahujú aj texty, ktoré vytvorili iné, často konkurenčné židovské náboženské skupiny. To by znamenalo, že esejci len pozbierali židovské písomnosti a skutočne dobre ich uschovali vo svojich jaskyniach. Už len to stačí na to, aby boli ospevovaní.

Žil Ježiš s esejcami?

Esejci, spomínaní Josephom Flaviom či Plíniom, sa považujú za jednu z fanatických židovských siekt (nešlo o jednotnú skupinu, mala viacero odnoží), ktorých bolo v rímskych časoch niekoľko. Vyznačovali sa asketickým spôsobom života, apokalyptickým videním sveta a extrémistickým prístupom k židovskému učeniu o rituálnej čistote. V ich jaskyniach sa napríklad našiel premyslený systém kanalizácie na rituálne očisťovanie. Žili v komunite, kde sa každý člen vzdal svojho majetku. Verili, že ak príde koniec vekov, ktorý je blízko, budú oni tí vyvolení, ktorí vytvoria zárodok novej spoločnosti.

Hlavne kresťanskí biblickí vedci si myslia, že sektou bol ovplyvnený aj Ján Krstiteľ a jeho prostredníctvom aj Ježiš Nazaretský. Paul Johnson vo svojich Dejinách židovského národa vyslovuje hypotézu, že Ježiš s esejcami istý čas dokonca žil.

Izraelskí znalci Biblie sú však k takejto teórii skeptickí: Ježiša mohla síce osloviť sociálna stránka esejského učenia, podľa dikcie Nového zákona by však mal zrejme problém s prísnym dodržiavaním židovských zákonov. Napríklad v Lukášovom evanjeliu je zmienka o tom, ako uzdravoval v deň odpočinku, čo zákon zakazuje.

Je zrejmé, že Ježiša ovplyvnili vtedajšie sekty (napokon Ježiš bol Žid), už preto, že podobne ako on boli v opozícii k časti vtedajšej náboženskej elity. Priame spojenie medzi esejcami a Ježišom sa však nikomu nepodarilo nájsť.

Peleg a Magen pri viac ako desaťročnom výskume jaskýň pri Mŕtvom mori našli aj veľa klenotov, vzácneho skla a nádob na kozmetiku, čo je v priamom rozpore s názorom o skromnosti esejcov. Doktor Maen Broši, jeden z najsilnejších zástancov pôvodných teórií, ktorý bol viac ako tridsať rokov kurátorom zvitkov, hovorí, že známky luxusu nepatria esejcom. Myslí si, že patrili rímskym vojakom, ktorí oblasť obsadili po rozprášení sekty v roku 68.

Pelegove a Magenove výskumy zrejme nebudú znamenať prepísanie histórie Zvitkov z Mŕtveho mora. Očakáva sa však tvrdá debata medzi zástancami tradičného výkladu a jeho čoraz dravšími odporcami. To ešte viac prispeje k záhadnosti zvitkov.