Vojenské obrázky: Battlefield 2 a MoH: Pacific Assault

11. aug 2004 o 12:55 Ján Kordoš

Medal of Honor je zdatným konkuretnom pre Call of Duty a hoci má najnovšie pokračovanie s podtitulom Pacific Assault presunutý dátum vydania hry, máte možnosť pozrieť ďalšiu várku screenshotov a my len dodávame, že vyzerajú takmer ako živé a už teraz cítime atmosféru súbojov.

Zdroj: www.bf-news.de, www.gengamers.com