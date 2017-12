Angels vs. Devils - súboj neba a pekla

Nech som rozmýšľal akokoľvek dlho, neprišla mi na rozum žiadna iná dvojica odvekých rivalov ako anjel proti diablikovi. Lenže podľa biblie anjel bojuje dobrými skutkami, otvoreným srdcom a čistým svedomím proti zlému, nemorálnemu zlu, ktoré zastupuje samo

11. aug 2004 o 11:24 Ján Kordoš

tný Mr. Devil. V Angels vs. Devils to je tak trošku inak.

V prvom rade budem veľmi hnusný na všetkých možných kresťanských zástupcov, stúpencov viery a podobné sekty, ktoré sa nás snažia presvedčiť o jedinečnom b(B)ožstve, nemorálnych potratoch a orodovaní za jediného p(P)ána. Vám sa páčiť AvD určite nebude. Ide o akčnú skákačku, kde v aréne bojuje proti sebe anjel proti diablikovi, šľahá po ňom blesky nebeské, nakopáva zadnicu, no jednoducho násilie proti násiliu, je jedno akú stranu si vyberiete a tak to je podľa mňa aj správne. Táto kontroverznosť bude určite dostatočne veľkým polienkom, ktoré rozprúdi moralistický plameň.

Predstavte si priemerne zložitú arénu a v nej dve maličké detičky, neuveriteľne roztomilé, máte chuť k nim natiahnúť ruku, pohladkať po hlavičke a už len spraviť sladučké ťu-ťu-ťu. STOP. Za prvé, rodičovské pudy si (aspoň ja osobne) necháme do budúcnosti a za druhé, ruka, ktorú ste tomu roztomilému anjelikovi prikladali na hlavičku teraz pripomína zhluk krvi, rozdrvených kostí a spálenej kože. Áno, máte z nej hnusný pahýľ, dieťa sa veselo smeje, kudlou vám rozpáralo oblasť tesne nad najdôležitejším orgánom (nebudeme sa hrať na slušných chlapov, lebo nimi nie sme a všetci až príliš dobre vieme, na aké miesto myslím), črevá dopadajú na podlahu, rukami ich už neudržíte, cítite ako slabnete a pomaly sa vám podlamujú kolená, padáte na chladnú zem a jediné čo počujete, je veselý detský smiech. Vitajte v nebi.

Takže už začíname byť všetci v obraze, v aréne sa mláti dvojica (prípadne viac) malých parchantíkov, zástupcov neba a pekla. V prvom okamihu to pôsobí neuveriteľne vtipne, anjelik nádherne cupitá po aréne s rúškom okolo bedier, metá blesky po diablikovi, ten sa snaží „nebeské dobro“ odplácať pekelným zlom. Nie vždy je však primárnou úlohou vystreliť mozog z hlavy malému decku (preháňam, po smrti protivník len padne na zem, stane sa priehľadným a Najvyšší si jeho dušu povolá do svojho Kráľovstva, kde sa po pár sekundách prevtelí do ďalšej hmotnej schránky), niekedy musíte nazbierať určitý počet duší/peňazí skôr ako protivník alebo vás čaká aj upravená verzia závodov, no väčšinou ide aj tak len o natankovanie poriadnej dávky nebeskej dobroty/pekelného zla do duše protivníka. A to je po čase nudné, ale nebudem predbiehať, všetko má svoj čas.

Počas veselého zabíjania alebo plnenia misie získavate skúsenosti, levelujete vyššie a vyššie, čím sa vám sprístupňujú nové kúzla, ktorými ochromujete nepriateľa, či uzdravujete sami seba. Máme tu aj boj face to face, no vďaka výbornej kamere som si ho užil asi len zopár chvíľ a ani jeden súboj neskončil pre mňa úspešne. Kung-fu kopance do rozkroku vyzerajú v textovej podobe zaujímavo, ale v hre samotnej si ich neužijete. Takto zostáva len praktizovanie súbojov na diaľku, čo zas pripomína staré dobré na multiplayer zamerané akcie typu Quake 3: Arena alebo Unreal Tournament. Hráčov určite poteší aj možnosť vytvoriť si vlastného diablika s rôznych dielov, skrášlených tetovaním na rôznych miestach tela a módnym doplnkom v podobe okuliarov. RPG prvky však nie sú len o získavaní vyššej úrovne a tým pádom aj nových kúziel, ale máte možnosť aj vylepšíť si vlastné štatistiky (sila, rýchlosť a pod.), dokonca v obchode si môžete kúpiť úplne super spešl rukavicu strenght +13, či krásne červené čižmičky zlepšujúce rýchlosť. Svinstvo však je, že nákup sa deje ešte pred samotnou misiou a neviete, čo bude jej cieľ, takže mám pozbierať 500 mincí pre kráľovstvo nebeské, no ja som si kúpil nádhernú žltú prilbu, miesto extra cvičiek. V tomto leveli je rýchlosť skutočne dôležitá.

A to je asi tak všetko. To myslím skutočne vážne, jednoduché briefiengy pred vás hodia úlohu ako kus žvanca pred hladného psa a vašou úlohou je baviť sa a držať krok. Občas to dokonca aj ide, no sami cítite, že tomu niečo chýba a moje slová majú mierne trpkú príchuť.

GRAFIKA 5 / 10

AvD pôsobil na mňa, aspoň čo sa týka spracovania, ako nádherný prípad budgetu. Grafické spracovanie je neúprosne priemerné a nenašiel som nič, z čoho by som odkväcol jednoducho zahlásil, to je ale pošušňaníčko. To je vo výraznom rozpore s dnešným počasím (česť výnimkám na východnom Slovensku) a polonahými exemplármi opačného pohlavia. Tam sa dá čo očumovať, ale anjelik ma v spoločnosti diabla vôbec, ale vôbec nevzrušil a nezmení to ani tlupa nadržaných satanistiek (aj keď... :). Dizajn jednotlivých arén nie je zlý, no chýba im myšlienka, ktorá by ukázala talent návrhára v úplnom svetle. Grafické efekty nekladú výrazný detailík, pri ktorom sa tak radi pochcá blahom Vincko, ktorý má neuveriteľne rád všetky tie možné farbičky, odrazy svetla, tieňe a podobné srandičky.

Pestrosť však je zaručená, čo je však vykompenzované menším počtom arén, ale o tom neskôr. Chcelo by to výraznejšie detaily a textúry, nechápem, prečo sú úrovne tak šedé, akoby bola fantázia tvorcov obmedzovaná bandou gameswebákov... ehm, chcel som povedať ľudí bez fantázie. Dietky, teda hlavní hrdinovia a ich animácie ma zo začiatku príjemne pobavili. Myslel som si totiž, že majú plné plienky, ale opakovaný vtip už nie je vtip a hlavne nie je vtipný. Šmatlajú fakt podivne a ich krok mi pripadal ako meter a pol dlhé skoky. Takže to zhrniem jednoducho, priemer, priemer a ak by to niekto náhodou nepostrehol alebo čítal až od teeeeraz, tak grafické spracovanie si zaslúži ohodnotenie ako priemer.

INTERFACE 5 / 10

Anjelika Pokahontasa (v prípade mojej zlej nálady ho zastupoval diebol Debil... aby ma zas nikto nekameňoval, ide o slovnú hračku zo slova Devil, no aj tak už vidím, že je to márny boj s bandou moralistov) som videl z pohľadu tretej osoby. Kordi bol nahnevaný na neposednú kameru, ktorá bola v kľude len v časoch rozjímania nad nepriateľským éterickým ja, ak došlo k súbojom na diaľku, ešte sa besnenie neprejavovalo, no kopance do zadku (do môjho) ma presvedčilo o opitosti (nie mojej, ale kamery) a dezorientovanosti (mojej, hoci som nebol opitý) a vrchol všetkého boli misie, v ktorých musíte robiť prudké pohyby. Každý, kto už ochutnal pekelný mok zvaný alkohol, vie o čom vravím, problém trafiť sa na miesto, ktoré som si vybral bol cieľ takmer nedosiahnuteľný. Vrcholom všetkého je donútiť andela strážneho lietať. Ako úchyl som klikal na pravé tlačítko myšky, inak to totiž nejde, no pri ostrovčekoch to bol trošku problém. Odhad vzdialenosti a hlavne odhad, či pod sebou mám pevnú zem alebo nič (= frag pre súpera) som v oku nemal, čo oceňovala aj moja sestra škodoradostným smiechom (čo sa jej samozrejme vrátilo mojim škodoradostným a samozrejme náhodným zabalením smetí do cosmoshitu).

Nechcem, aby ste získali dojem, že je to neovládateľné, to zas nie, no chce to cvik a tá kamera si sama žiada trošku vylepšenia, takže až na to zúfalé lietanie (a dokonca aj s pomalou odozvou) ma zaskočilo a takmer som ho nepoužíval, hoci si určite dokážete predstaviť efektný súboj dvoch vylancov nebeských proti dvojici pekelných vyvrhelov, kde 1 vs 1 metajú po sebe blesky z výšky a kryjú spoločníka na pevnine, ktorý sa snaží udržať fontánku životu (doplňuje život) v našich prackách. Tak toto nezažijete.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Nech si odborníci v herných časopisoch a weboch hovoria čo len chcú, zábavná zložka hry je riadne skrátená vďaka nude. Vytešenie akčného boja malých deciek je fajn... na 3 minútky, v pohode proti sebe mohol bojovať Ježiš Southparkský proti Satanovi , nič by sa nezmenilo. Nebo vs. Peklo. Súboj originálny (nebudeme sem teraz ťahať Requiem, Messiah a ani priemerného Archangela), nehádam sa, no súboj nedotiahnutý do poriadneho konca, respektíve zábavného. Zmysel pre humor tvorcovia hry jednoznačne majú, dá sa to vyvodiť z geniálnych artworkov, ale v hre je to trošku inak. Ako hodinová siesta, to beriem, dokonca aj ako plná verzia hry v časopise sa dá zvládnuť, no je to len jednoduchá hračka na pár chvíľ. Máme tu síce rôznorodosť misií, no niektoré sú zúfalo obtiažne, niektoré prejdete raz a ste radi, že už sú za vami a fragovanie je najlepšie v najnovšej verzii Unreal Tournamentu. Chápeme sa? Nadržanosť z toho, že to šijú po sebe dve malé stvorenia ma necháva chladným, ja mám radšej zábavnú akciu.

Vtipnosť celého súboja by mohla zábavnosť pozdvihnúť, no nie je tomu tak, boje sú až moc sterilné, chcelo by to niečo viac, nemá to toho správneho ducha, NEMÁ TO ATMOSFÉRU. Tu je ten pes zakopaný a riadne nám tu teda smrdí. Aby som vám ponúkol vhodné alternatívy, tak ak chcete zúfalo ovládať malého anjelika, skúste Messiah, skákačka sa nájde vždy (hoc aj priemerného Shreka), fragovanie je najsamlepšie v UT 2004, primitívnejšie RPG faktory nájdete takmer všade a nevidím jediný dôvod, prečo by práve tragický zlepenec v podobe AvD mal byť vašou voľbou.

MULTIPLAYER 5 / 10

Nebudem situáciu nejako výraznejšie komentovať, spýtam sa len jednu otázku: Ak sa na Lan Party s vašimi priateľmi ohlási otázka, čo budete teraz drviť, vyskočíte ako zmyslov zbavený s Angels vs. Devils ako jedinečnou voľbou? Ja nie.

ZVUKOVÉ EFEKTY 2 / 10

Je ich málo, ich kvalita je síce na priemernej úrovni, preto by si zaslúžili zvukové efekty priemerné hodnotenie, ale keďže som sa rozhodol, že budem drsný chlap, čo pije len čistú whiskey zmiešanú s tequilou, musím si trošku posťažovať na samotné zvuky. Ja chcem horlivý komentár, ja chcem komentovanie Nebeského Rozhlasu alebo Pekelného Fuck Radia. Ja chcem hlášky samotných bojovníkov, ja chcem oživenie. Cupitanie a občasné bžuum a vhooo nič nezachráni. Keby tu bolo to, čo som zvukom vytkol, bola by zaručená i vyššia hrateľnosť, respektíve zábavnosť.

HUDBA 3 / 10

Všade som čítal, že v menu som mal možnosť vypočuť si jazz a v samotnej hre mi do uší vchádzali rockové skladbičky, takže ak by som napísal niečo iné, asi by to nedodalo mojej dôveryhodnosti a nejako predsa tento odstavček zaplniť musím. Ide však predovšetkým o to, že som hudbu vôbec nepostrehol a až keď som sa na ňu výrazne sústredil (= zastavil sa a snažil začuť nejaký ten tón), moje uši načuli priemernú a nudnú zmes melódií. Občas tam zaznie orgán a dokopy to máme osem skladieb + jazzové menu. Inak ak máte radi bicie z ´85, budete chrochtať blahom.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Inteligencia spolubojovníkov i protivníkov záleží na zvolení si obtiažnosti. Pri najľahšej sa do vás protivník netrafí, ani keby ste mali pozadie o veľkosti stodoly (neodpustím si svoj pozdrav pre výchovnú poradkyňu z čias dávnych strávených v Gymnáziu), na najťažšej vám vystrelí smietku z oka... nanešťastie aj s mozgom, čo riadne zabolí. No každý si nájde tu svoju, ale aj tak to bude niekedy utrpenie.

To by mi však až tak moc nevadilo a dokázal by som to AvD odpustiť, naštvalo ma malé množstvo arén, levelov a jednoducho to dohráte a čo potom? 20 misií je na pár dní a jediná možnosť je akási instant action, no neverím, že niekto bude s úsmevom na perách klikať na túto položku s myšlienkou brutálnej zábavy. Pôvodne som chcel apelovať na svedomie tvorcov (budem bonzák a spomeniem, že tento budget vytvorila Enigma Soft.) o väčšom počte arén, no i tie, ktoré vytvorili, boli nevýrazné, tak to je na zamyslenie. Ale nič to nemení na nedostatočnom počte arén.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4 / 10

Ak si myslíte, že recenzovanie hier (mnoho z vás si pod tým pojmom predstaví len nútené hranie výborných hier) je zábava, potom vyvolávam konkurz na recenzenta, ktorý ma bude zastupovať. Mal som možnosť stráviť príjemný večer s anjelikmi/diablikmi niekde vonku, príjemne sa zabaviť, zasmiať, ale ja som charakter a zúfalo som nariekal nad nudnosťou Angels vs. Devils. Nuda, málo levelov, bez detailov, prázdna atmosféra, spackaný nápad. Je to kruté, ale letné hry bývajú už také, nemastné, neslané. Jeden nápad nespraví z titulu hitovku tento anjel sa zjavne obracia chrbtom k svojmu Pánovi. Vážení priatelia, verím, že si nájdete lepšiu zábavu a pomaličky aj budem končiť, desaťtisíci znak mi klope na dvere (pre pedantov počítajúcich znaky je práve toto znak č.10000) a radšej hľadajte zmysel(nosť) v(V)iery niekde inde.