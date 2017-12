Novinky v internetových obchodoch

Káva, ktorá nikdy nevychladne

11. aug 2004 o 0:00 Milan Gigel

Spoločnosť Brando myslí i na tých, ktorých práca je taká dynamická, že nemajú ani toľko času, aby si chvíľu posedeli pri svojej obľúbenej šálke kávy. Ohrievač šálky vyhotovený vo forme "šálu" so suchým zipsom sa pripája do USB portu počítača, ktorý je jeho energetickou základňou. Výhrevné telesá, ktoré sa nachádzajú vo vnútri tvarovo prispôsobiteľného obalu, dokážu udržať teplotu nápoja na úrovni 40 stupňov Celzia.

Nečakané rozliatie nápoja, našťastie, škodu neprinesie. Odolný obal vodu neprepúšťa, tak ochráni USB porty počítača pred skratom, ktorý by mohol poškodiť základnú dosku. Pre sprevádzkovanie systému nie sú potrebné žiadne ovládače, takže ohrievač nie je viazaný na vlastnosti operačného systému. Upevňovací mechanizmus so suchým zipsom je navrhnutý tak, aby sa ohrievač dal použiť s ľubovoľným typom šálky s uškom do obvodu až 30 centimetrov. Oválny otvor na konci slúži pre zasunutie ucha šálky, ktoré tak fixuje polohu na správnom mieste.

Orientačná cena: 15 dolárov, usb.brando.com.hk/usbcupwarmer.php

USB periférie zdieľané pre viac počítačov

Aj keď sa rozhranie USB stalo dnes štandardom pre pripájanie všetkých periférií, nie je také všestranné, ako by sme chceli. Bez ohľadu na to, či s jeho pomocou pripojíme k počítaču tlačiareň, skener, modem, externý disk, USB kľúč či fotoaparát, vždy môže so zariadením robiť iba ten, ku koho počítaču sú periférie pripojené priamo káblom. Ak máte doma či v kancelárii počítačov viac, nastávajú problémy s neustálym prepájaním káblov vždy, keď chce zariadenie použiť niekto iný.

Spoločnosť Aten ako riešenie tohto problému predstavila zaujímavé prepínače pre dva a štyri počítače, ktoré umožňujú stlačením jediného tlačidla pripojiť žiadané zariadenie s rozhraním USB 2.0 k zvolenému počítaču. Namiesto prepínania káblov sa o správne spojenie postará zabudovaná elektronika s LED indikáciou. Keby boli počítače od seba príliš ďaleko na to, aby bolo stláčanie tlačidla pre človeka pohodlné, možno využiť i doplnkový softvér pre operačné systémy Windows. Ten zabezpečí prepnutie na diaľku - samozrejme iba vtedy, ak niektorý z ostatných používateľov v danom momente zariadenie aktívne nepoužíva. Keby bolo zariadení viac, nič nie je stratené. Medzi ne a prepínač možno vsunúť ľubovoľný USB hub, čiže rozbočovač.

Orientačná cena: 29 a 40 eur, www.aten.com