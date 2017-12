Ako zdieľať internet v domácnosti

11. aug 2004 o 0:00 Milan Gigel

Mám doma internetové pripojenie cez WiFi a pre ostatné počítače v domácnosti (pracovný notebook a druhý starší počítač) ho zdieľam funkciou "zdieľanie internetového pripojenia" systému Windows XP. Zdá sa mi však byť nevýhodné kvôli ľubovoľnému z iných počítačov v sieti zapínať hlavný. Existuje nejaké iné, jednoduché riešenie? Ondrej

Pre každý druh internetového pripojenia existuje jednoduchý spôsob, ako ho zdieľať do lokálnej počítačovej siete. Pre tento účel slúžia internetové brány a smerovače (routery), ktoré sú vybavené funkciou prekladu adries označovanou skratkou NAT. V praxi to znamená, že funkcia NAT zabezpečí preklad adries počítačov tak, že sa navonok tvária, akoby šlo o jediný počítač - presne takým spôsobom to robí i služba zdieľania internetového pripojenia v systéme Windows XP. Predpokladajme, že váš poskytovateľ internetového pripojenia zdieľanie nezakazuje - i keď v princípe by to mal v každom prípade aspoň pre potreby jednej domácnosti umožniť.

Internetová brána alebo NAT smerovač tejto triedy je teda akýmsi miniatúrnym počítačom v cene typicky od 1500 do 3000 korún, ktorý je napájaný prostredníctvom externého adaptéra. Jeho energetická náročnosť je malá, takže možno povedať, že ide o omnoho ekonomickejšie riešenie, ako používať v úlohe prístupovej brány k internetu plnohodnotný počítač.

Prístupová brána má typicky na strane internetu jeden konektor WAN pre pripojenie k ethernet káblu poskytovateľa a na vnútornej strane typicky štyri LAN konektory pre pripojenie počítačov a voliteľne WiFi rozhranie pre bezdrôtové pripojenie laptopov. Toto základné riešenie však platí výhradne pre internetové pripojenia, na ktorých konci stojí sieťové ethernet rozhranie. Podobné, avšak o niečo drahšie riešenia existujú i pre ADSL, ISDN, či klasické vytáčané pripojenia.

Internetová brána však plní navyše i úlohu bezpečnostnú a filtrovaciu. Tým, že vonkajšiemu internetu nie je vystavený žiadny z domácich počítačov, systémy sú chránené pred zneužitím ich bezpečnostných nedostatkov (nie však voči vírusom a červom). Mnohé brány majú i zabudovanú ochranu proti distribuovaným útokom a podobne. Úlohy filtrovania pokrývajú čoraz populárnejší inšpekčný firewall. Jeho úlohou je obmedziť používateľov v lokálnej sieti, aby nemohli nepretržite, či iba v rámci definovaného časového intervalu pristupovať k "zakázaným" internetovým stránkam. To umožňuje rodičom vymedziť obsah sledovaný na internete ich deťmi.