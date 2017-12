Počítač pre deti od Walta Disneyho

11. aug 2004 o 0:00

Akoby nestačilo, že počítač od vás chcú len tie staršie deti. Spoločnosť Walt Disney začala minulý týždeň predávať počítač pre najmenších v tvare žaby, ku ktorému je pripojený LCD monitor pripomínajúcim postavičku Mickey Mouse. V počítači nechýba ani DVD prehrávač a CD napaľovačka, digitálne pero a detská myš.

Rodičom umožní kontrolovať, čo si ich deti môžu prezerať na internete, vybavený je aj množstvom špeciálnych detských programov od Disneyho.

Odborníci sa zatiaľ nevedia zhodnúť, v akom veku by mali deti prvýkrát prichádzať do styku s počítačmi. Agentúra AP nedávno v článku venovanom tejto problematike uviedla, že deti by nemali pracovať s počítačom skôr ako v dvoch, troch alebo siedmich rokoch, podľa toho, ktorého z expertov sa opýtame. Podľa Kathryn Montgomeryovej z American University "marketing zjavne predbehol výskum" a hoci rôzne firmy predávajú počítače pre malé deti už desaťročie, vedci až teraz začínajú seriózne skúmať, či im to skôr škodí alebo prospieva.

Mnohí americkí rodičia sa snažia zvykať svoje dieťa na počítač čo najskôr, aby získalo "konkurenčný náskok" pred ostatnými vrstovníkmi. Skeptici sa naopak obávajú, že príliš skorý kontakt s počítačom môže zabrániť dieťaťu dostatočne rozvinúť motorické a iné dôležité schopnosti. Najmenšie deti môže rozrušiť napríklad aj to, že počítačový monitor im neodpovedá, keď naň hovoria.

V Spojených štátoch podľa prieskumu Kaiser Family Foundation používa počítač až 31 % detí mladších ako tri roky.

(tb)