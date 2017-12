Aj modlitby možno outsourcovať

Outsourcing, presun niektorých prác z vyspelých krajín do štátov s lacnou pracovnou silou, už prenikol aj do skutočne nečakaných oblastí. Podľa amerického denníka New York Times začína čoraz viac amerických, kanadských aj európskych náboženských komunít

11. aug 2004 o 0:00

outsourcovať kresťanské omše do Indie. Najmä na americkom kontinente je totiž v niektorých regiónoch nedostatok rímskokatolíckych kňazov, ktorí nestíhajú plniť všetky žiadosti o omšu za dušu zomrelého príbuzného či za jeho uzdravenie. Niektoré požiadavky preto prostredníctvom Vatikánu, listami a čoraz častejšie i priamo e-mailom posielajú do Indie, kde je "nevyužitých kapacít" kňazov dostatok. Indickí kňazi potom slúžia omšu za požadovaný účel v miestnej komunite a domácom jazyku. Za každú modlitbu z Ameriky za to fary získavajú dar približne päť dolárov, kým miestni členovia komunity za podobnú službu platia len necelý dolár. (tb)