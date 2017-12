Pošlite esemesku na poznávaciu značku auta

O čo zábavnejšie by bolo stáť v dopravnej zápche, keby ste mohli posielať esemesky vodičovi či vodičke stojacej vo vedľajšom pruhu? Práve takúto novú službu ponúka firma Worldwide SMS Network v Malajzii - namiesto čísla mobilu prijímateľa vám pri odosiela

11. aug 2004 o 0:00 Tomáš Bella

ní esemesky bude stačiť poznať poznávaciu značku jeho auta.

Takáto služba môže mať aj množstvo praktickejších využití, ako flirtovanie v dopravnej zápche. Umožní vám napríklad okamžite kontaktovať človeka, ktorý zle zaparkoval a blokuje vašu garáž, alebo upozorniť iného vodiča na nefungujúce zadné svetlo či inú poruchu.

Nevýhodou služby je, že obaja esemeskujúci si musia svoje telefónne čísla a poznávacie značky najskôr zaregistrovať u operátora, takže služba bude užitočná až keď ju bude využívať dostatočné množstvo ľudí.

Služba bola inšpirovaná už existujúcou britskou stránku Textjam.com, v najbližšom čase by sa mala rozšíriť aj do ďalších krajín. Vodičom by mala poslúžiť zároveň ako kalendár, ktorý ich bude esemeskami upozorňovať napríklad na potrebu výmeny oleja v aute.

Esemesky horšie ako pár pív

Takéto inovácie v mobilných službách však určite nepotešia políciu - tá upozorňuje, že esemeskovanie za volantom sa stáva príčinou čoraz viac tragických nehôd. Podľa prieskumu v Austrálii sa až 58 % motoristov mladších ako 30 rokov priznáva, že počas šoférovania občas pozerajú na displej mobilu a čítajú esemesky. Podľa hovorcu austrálskej polície je to "neuveriteľne stupídne" vzhľadom na to, že len minulý mesiac bolo zaznamenaných niekoľko tragických nehôd, ktoré spôsobili esemeskujúci vodiči. Podľa experimentov operátora Telstra je reakčný čas vodiča, ktorý sa snaží za jazdy prečítať esemesku s pomocou hands-free zariadenia, približne taký, ako keby mal vodič v krvi 0,8 promile alkoholu. Zákony väčšiny krajín to pritom nezakazujú - pokiaľ vodič používa hands-free sadu, môže aj esemeskovať, čo je podľa polície v zjavnom rozpore so zdravým rozumom.