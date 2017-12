Brothers in Arms – podrobnosti o unikátnej vojnovej dráme

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Brothers in Arms sú len dobre vypočítaným ťahom Ubisoftu, ktorý chce mať svoje želiezko v bohatom ohníku vojnových hier. V našom detailnom preview sa dozviete, prečo je to úplne inak.

10. aug 2004 o 10:36 Michal Klembara

Po vydaní hry Medal of Honor a hlavne po jej komerčnom úspechu, i keď ide o hru v podstate primitívnu, sa objavil veľký záujem ostatných vydavateľov dodať na trh niečo podobné. V súčasnosti sa pozornosť síce obrátila na Vietnamskú vojnu, ale americký tím Gearbox sa vydal oveľa klasickejším smerom. Na mušku si zobrali najhorší konflikt v krátkych dejinách ľudstva 2. svetovú vojnu. Na túto hru, respektíve na jej vydavateľa francúzsky Ubisoft, sa znieslo už množstvo neopodstatnenej kritiky. V skratke väčšinou išlo o to, že podľa neprajníkov ide v prípade tejto hry Ubisoftu len o snahu mať v portfóliu vojnovú hru. Ubisoft si však veľmi potrpí na kvalitu svojich produktov a ani Brothers in Arms nie sú výnimkou. A tak nech sú pohnútky tohto francúzskeho giganta akékoľvek, vyzerá to na veľmi, veľmi dobrú hru. Dá sa povedať, že i keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, ide o jedinú hru svojho druhu.

ČO TÚTO HRU ODLIŠUJE OD KONKURENCIE?

Hra by sa dala klasifikovať ako taktická strieľačka z prvého pohľadu zasadená do 2. svetovej vojny. Práve taktický prvok robí túto hru originálnou a vysoko hrateľnou. Hráč sa vžije do postavy veliteľa šiestich vojakov, ktorý sú rozdelení do dvoch tímov. Jeden tím je útočný a druhý záložný-odporný.

Druhý moment je historická vierohodnosť. Celý príbeh sa naozaj stal, iba mená aktérov boli zmenené. Každý z vašich mužov má svoj charakter, históriu, isté skúsenosti a danosti do boja. Celkovo je takýchto charakterov pripravených niečo cez dvadsať, takže sem tam môžete o niekoho prísť:). Zamestnanci Gearboxu strávili celé roky prípravnými prácami v archívoch, v teréne (navštívili miesta skutočných bojov) a hodinami konzultácii s vojnovými veteránmi a dokonca si najali vojenského odborníka na taktiku v bojových situáciách. Všetko to má mať za následok dokonalé prepracovanie v každom detaile.

PRÍBEH

Je noc a celé Francúzsko spí. Iba vysoko nad prielivom Lamanš registrujú britskí radaristi letku veľkých lietadiel. Nemusia sa však báť, sú to lietadlá smerujúce nad Normandiu. V lietadlách sedia nedočkaví výsadkari, vtedy ešte nevedia, že väčšina z nich už neuvidí východ slnka. Nemci však radar nemajú a tak nič netušiaci pokojne spia v domnienke, že im nič nehrozí a obranné postavenia Normandie nikto nezdolá. No a takýto bol predvečer dňa D.

Príbeh je založený na skutočných zážitkoch 502. pluku, 101. výsadkovej divízie americkej armády. Všetko sa to začína výsadkom deň pred vylodením v Normandii. Vžijete sa do postavy seržanta Matta Bakera. Celkovo nás bude čakať 20 misií, ktoré by sa mali odohrávať počas prvých dní po vylodení. O náplní misií zatiaľ nebolo oznámené absolútne nič, ale vďaka tomu, že vieme, čo takéto jednotky robili v skutočnosti, to môžeme aspoň predpokladať. Malo by pravdepodobne ísť o dobývanie rôznych francúzskych dediniek, budov a mostov strategickej povahy. Dá sa očakávať aj pár sabotážnych misií a časté budú nočné misie. Náročnosť misií bude postupne rásť a koniec kampane uvidia vraj len tí najlepší z vás.

BOJ

Ako som už spomínal, veliť budete šestici vojakov rozdelených do dvoch tímov. Prvý (Assault) tím je určený hlavne k útoku a pre tento účel má k dispozícií hlavne samopaly a granáty. Druhý podporný (Fire) tím má za úlohu prvej skupine kryť chrbát a zabávať nepriateľa ťažkou paľbou. K tomu účelu má so sebou ťažké zbrane a množstvo munície.

Pri postupe a aj pri samotnom boji bude potrebné využívať terén a rôzne ďalšie objekty nachádzajúce sa v dedinách. Vy aj vaši vojaci sa budete musieť skrývať za rôzne skaly, budovy, kamenné ploty a tak rôzne. Pre zdarný postup teda bude potrebné dobre si všímať terénne nerovnosti a prekážky. Počas misií sa pozrieme na miesta skutočných bojov, pričom bude terén vymodelovaný do najmenšieho detailu. Aby rozhodovanie o ďalšom postupe nebolo počas hustých bojových situácii príliš ťažké, pripravili pre nás v Gearboxe špeciálny druh pohľadu. Ide o takzvaný taktický pohľad, pri ktorom sa kamera prepne do vtáčej perspektívy. Čas prestane bežať a rozkazy vtedy vydávať nemôžeme. Slúži to iba na získanie istého prehľadu. Nepriateľských vojakov, ktorých sme pri normálnom režime nevideli, neuvidíme ani v tomto móde.

Bojovať sa samozrejme nebude holými rukami. K dispozícií je štandardný arzenál zbrani, aký ste mohli vidieť aj v iných hrách z tohto obdobia. Všetky modely zbraní budú vymodelované podľa skutočných predlôh. Štandardnou výbavou spojeneckého výsadkára je poloautomatická puška M1 Garand, samopal Thomson a pár granátov. Vy aj vaši vojaci budete môcť niesť zo sebou naraz iba dve zbrane. Bude však možné vziať si aj zbraň od mŕtveho nemeckého vojaka, vtedy sa však treba rozlúčiť s nejakou svojou. Bude možné sa chopiť aj stacionárnych guľometov a tak využiť nemecké obranné postavenia. Nábojov nebude vždy pre každú zbraň dostatok, takže bude treba dávať aj na to pozor. Nikdy sa nestane, že budete mať nadbytok nábojov. Aspoň v jednej misii bude namiesto jedného tímu do bojov nasaedený tank. Občas narazíte aj na letectvo a to asi vo chvíli, keď bude na vás zhadzovať bomby.

Aby sa dosiahol čo najväčší realizmus, bol z hry vypustený tradičný ukazovateľ zdravia a márne budete hľadať aj lekárničky či nejaké uzdravovacie kiosky. Nemusíte sa však báť, že by vás jedna guľka zabila. Keď však schytáte guľku do istých miest, tak sa to prejaví napríklad na chôdzi, či streľbe. Ak sa však dostanete do priamej paľby, tak máte smolu. Keď do vašej blízkosti dopadne letecká bomba alebo granát, ale nezabije vás, tlaková vlna vás odhodí, na chvíľu budete počuť iba piskot a ani nebudete vidieť. Zatiaľ ešte ani nie je známe, aký bude použitý save systém.

UMELÁ INTELIGENCIA

Umelá inteligencia bude asi vec, ktorá rozhodne o úspechu, či neúspechu tejto hry. Počet príkazov, ktoré môžete zadávať, bude totiž obmedzený. Pôjde hlavne o príkazy choď tam a urob hento. Zadávanie príkazov by malo byť veľmi jednoduché a nemalo by zdržiavať v tejto inak akčnej hre. Realizované to bude pomocou symbolov a stiskom jednej klávesy. Vaši vojaci by mali byť veľmi autonómni a pri plnení rozkazov by mali inteligentne využívať terén, kryť sa a všeobecne spolupracovať. To však platí aj o nepriateľoch, takže sa máme na čo tešiť. Občas sa môže stať, že vojaci jednoducho situáciu nezvládnu a spanikária.

TECHNICKÉ SPRACOVANIE

Chýbať by nemala ani realistická fyzika, zničiteľný bude terén a aj všetko na ňom stojace. Animácie postáv sú tiež prepracované, vyníma sa hlavne prepracovaná mimika tváre. Pohyby vojakov sú celkom realistické aj keď vo videu z prezentácie na E3 trochu čudne padali na zem po zabití. Vývojári plánujú do finálnej verzie zapracovať ragdoll fyziku pre animácie postáv.

Grafické spracovanie vyzerá tiež veľmi dobre. Grafický engine zvláda veľmi dobre zobrazovanie rozsiahlych exteriérov a rovnako dobre zobrazuje interiéry. Tešiť sa môžeme na pekné grafické efekty, napríklad počasie. Pri nočných misiách sa ukážu v plnej kráse svetelné efekty a tiene. O tom aký stroj bude pre Brothers in Arms potrebný, nie sú jasné správy. Hra je súčastne vyvíjana aj pre konzoly, takže by hardvérové požiadavky mohli byť celkom prijateľné. Realizmus prítomný v každej stránke tejto hry sa nevyhol ani zvukovému spracovaniu. Všetky zbrane vydávajú uveriteľné zvuky, vojaci medzi sebou komunikujú. Ubisoft začal rokovania z hollywoodskymi hviezdami o nahovorení hlavných postáv v hre.

MULTIPLAYER

Multiplayer bude zaujímavý hlavne vo verzii pre Xbox. Brothers in Arms budú možno prvou hrou s podporou pre službu Xbox Live 3.0. K dispozícii bude množstvo módov a tiež podobne ako v singleplayeri sa budú ovládať dva tímy, čo vyzerá veľmi zaujímavo. Pri PC verzii sa hovorí o podpore viacerých hráčov na jednej mape, takže by to mal byť klasický multiplayer ako v ostatných podobných tituloch. Dúfam, že sa objavia podobné módy ako u Xbox verzie. Už teraz však vývojári sľúbili uvoľnenie level editora hneď po vydaní hry.

ZÁVER

Zatiaľ vyzerajú Brothers in Arms na veľmi podarenú realistickú taktickú akciu. To sa každý deň nevidí. Konečne sme sa dočkali inteligentnej akčnej hry, bez smiešnych lekárničiek a tak podobne. Prítomnosť taktiky a zvýšeného realizmu však neznamená, že si neužijeme poriadnu akciu, tej tu bude habadej. Podľa prezentačného videa, ktoré je o tejto hre k dispozícii (odporúčam pozrieť), hra prinesie aj vynikajúcu atmosféru porovnateľnú s filmovým zážitkom. Realizmus je v tejto hre trochu relatívny pojem. Bude sa v nej nachádzať množstvo pomôcok, ale aj tak je miera realizmu oveľa vyššia ako u konkurenčných titulov.

Vydanie hry je zatiaľ naplánované len pre Európu (nezvyčajné u americkej hry, vydavateľ je však francúzsky). Xbox a PC verzia podľa najnovších informácií vychádzajú v prvom kvartáli budúceho roka spolu s verziou pre Playstation 2.