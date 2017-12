Predstavenie stratégie Cuban Missile Crisis

9. aug 2004 o 14:19 Ján Kordoš

Už podľa názvu však môžeme vyčítať miesto konfliktu a časovo sa prenesieme do 60.rokov 20.storočia, do alternatívnej histórie, kedy sa minulosť odohrávala tak trošku inak a nukleárne zbrane dostali zelenú. 4 kampane o štyroch stranách nám dovolia nahliadnuť do armády Číny, dnes už bývalého Sovietskeho zväzu, únie Nemecka a Francúzska a spolku USA a Veľkej Británie. Každá kampaň bude obsahovať 10 misií, čo vystačí stratégom na nejeden zimný večer, kedy má hra výjsť.

