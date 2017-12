Nový mobilný operátor easyMobile chce v Británii rozpútať cenovú vojnu

New York 8. augusta (TASR) - Zakladateľ nízkonákladových aerolínií easyJet Stelios Haji-Ioannou plánuje v Británii spustiť poskytovanie lacných mobilných telefónnych služieb a pripraviť tak pôdu na rozpútanie cenovej vojny. Uviedol to zdroj blízky spoločnosti easyJet.

Všestranný podnikateľ Haji-Ioannou by mal na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční v utorok na budúci týždeň, potvrdiť svoje plány, podľa ktorých chce v Británii poskytovať lacnú bezdrôtovú hlasovú službu a službu textových správ s názvom easyMobile. Potvrdil by tak zámery, ktoré boli prvýkrát zverejnené vo februári tohto roka.

EasyMobile má podporu dánskeho operátora TDC A/S, ktorý by mal novo sa formujúcej spoločnosti pomôcť v oblasti fakturácie a sieťových operácií. Dánsky operátor TDC vlastní spoločnosť Telmore, ktorá za posledné 3 roky získala takmer pol milióna nových zmluvných zákazníkov, ktorým poskytuje štandardné služby za nízke ceny. Podľa analytikov by sa tento model, ktorý je rozšírený v škandinávskych krajinách, mal presadiť na celom svete.

Haji-Ioannou uviedol, že plánuje znížiť účty britských spotrebiteľov za používanie mobilných telefónov o polovicu ich súčasnej úrovne prostredníctvom odkúpenia miliónov minút od sieťových operátorov, ktoré bude následne predávať ako lacné hovory. EasyMobile sľubuje ponuku rovnakých taríf 24 hodín denne.

