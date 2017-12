Konkurencia na trhu s LCD monitormi rastie, japonské koncerny spájajú svoje sily

Tokio 6. augusta (TASR) - Traja poprední hráči na japonskom elektronickom trhu firmy Hitachi, Matsushita a Toshiba zvažujú spojenie síl v oblasti produkcie ...

6. aug 2004 o 16:32 TASR

Tokio 6. augusta (TASR) - Traja poprední hráči na japonskom elektronickom trhu firmy Hitachi, Matsushita a Toshiba zvažujú spojenie síl v oblasti produkcie LCD monitorov.

Hitachi, Matsushita a Toshiba si chcú týmto krokom zaistiť svoju prítomnosť na trhu, kde v súčasnosti panuje ostrá konkurencia. Ak by súčasné plány vyšli podľa predstáv troch spomínaných koncernov, tie by spoločne investovali do výrobného závodu LCD monitorov. Takéto spojenectvo by zvýšilo ich šance seriózne konkurovať na trhu, kde dominujú kórejské spoločnosti ako Samsung a LG Philips a taiwanské firmy ako napríklad AU Optronics. Na japonskom trhu sa v tejto oblasti zatiaľ najviac darí koncernu Sharp.

Pre dokonalé uspokojenie trhu dnes viaceré koncerny s podobným zameraním vytvárajú podniky typu joint venture. Príkladom išiel aj najväčší svetový producent spotrebnej elektroniky Sony, ktorý zložil joint venture na výrobu LCD panelov so Samsungom. Analytici už dávnejšie povzbudzujú japonských producentov, aby v oblasti strategických výrobkov spojili svoje sily, inak sa ich trhové podiely začnú zmenšovať. Tak či tak však japonské koncerny budú môcť na svetových trhoch pravdepodobne konkurovať len z hľadiska kvality, nie z hľadiska ceny.

Informovalo o tom internetové vydanie denníka Financial Times.