D–DAY – preview novej vojnovej stratégie

Od "Dňa D", teda vylodenia v Normandii už prešlo šesť dekád rokov a pri tejto príležitosti vzniká v maďarských štúdiách Digital Reality oficiálna strategická hra k jubileu oslobodenia francúzskeho pobrežia. Omaha Beach sa opäť stane mlčanlivým svedkom hro

5. aug 2004 o 9:40 Marián Kluvanec

madného vyvražďovania tisícov statočných mužov.

Avšak nielen na tejto významnej invázii bude hra D-Day stavať svoje piliere úspechu. Kampaní a v ich rámci misií bude niekoľko, jedna náročnejšia ako druhá. Kým úvodný tutoriál naučí hráčov základné stratégie, boje na ostro už také ústretové nebudú. Hovoria o tom doterajšie informácie k hre, ako aj prvé skúsenosti z hrania demoverzie hry.

V deme, ktoré preukázalo zopár závažných chýb (mrznutie počítača po ukončení misie – dúfajme, že ide len o bug z "nedoladenosti" demoverzie, ako aj v prípade prepadávania objektov do textúr) bolo cieľom prezentovaného levelu práve ovládnutie Omaha Beach a oblasti blízkeho vnútrozemia. Zberatelia publikácií o historických bojoch už určite vedia, že to zahŕňa zbesilú a chaotickú streľbu, často bez šance na prežitie. D-Day mi prišiel ako doteraz najvernejšia simulácia vylodenia, nielen kvôli svojej atmosfére (ktorá je dokonalá!), ale aj vďaka realistickým napodobneninám mobilných aj stacionárnych jednotiek. Tie je tiež možné prezerať si v prítomnej "encyklopédii", kde sú pri ich vyobrazeniach popísané aj rozličné informácie, ktoré sa správnemu nadšencovi veľkých bitiek jednoducho patrí vedieť.

Ale späť k vylodeniu. John Wayne by zajasal, keby videl, že dnes už netreba nakrúcať remake jeho slávneho vojnového filmu The Longest Day, ktorého témou je práve atakovanie pozícií fašistov na niekoľkých častiach francúzskeho pobrežia. Skvelá grafika a až detailná vernosť objektov a jednotiek sa síce ešte stále nepribližujú filmovej kvalite, ale zato sú stvárnené realisticky. To tiež prispieva, spolu s pôvodnými zvukmi a úžasným orchestrálnym doprovodom k atmosfére a hrateľnosti titulu – aspoň čo sa dema týka. Ak ale aj v koncovej verzii hry autori ponechajú dobré veci a chyby odstránia, verte, že na najvyššie miesta rebríčkov hitparád vojenských realtime stratégií sa D-Day dostane. Demo by som zatiaľ ohodnotil na tučných 90 percent. Chválospevy, len ktovie, či nie priskoro...

Medzi pešiakmi v hre nájdete napr. snipera, medica, sappera, bazooka lightera, či riflemana a ďalších. Spoločné majú – okrem toho, že môžu pochodovať, bežať a plaziť sa – aj to, že sa dokážu zmocniť stacionárnych zbraní a nasadnúť do jednotlivých vozidiel (čím skúsenejší vojak, tým lepšie štatistiky bude mať osadené vozidlo). Nuž a pešiaci sa potom líšia v tom, že niektorí majú špeciálne vlastnosti, každý svojmu menu zodpovedajúc. Úplne parádny je sniper, ktorým som obišiel hliadkujúcu stráž, schoval ho v opustenom dome a odtiaľ odrovnal nechápavú dvojicu v šedých uniformách. Taktiky je v hre viac, priamym hŕŕ sa po zuby ozbrojený kopec obsadiť nepodarí, jedine keď ste v jasnej číselnej prevahe – lenže ozajstný vojvodca nepoženie svojich mužov smrti priamo do náručia, ani za cenu rýchleho víťazstva. Alebo áno?

Umelá inteligencia funguje v deme zatiaľ trochu rozpačito, najmä keď som pristihol svojho skauta na cigaretke s anonymným fašistom, som sa trochu vydesil. Jednoducho, pokiaľ má nastavené „hold fire“, nevystrelí ten človiečik ani za originál škatuľu s Doomom 3 vo vnútri. Ak aj toto sa ešte ospravedlniť dá, veď „mal tú funkciu tak nastavenú“, tak sa naskytá otázka, že prečo nezahájil paľbu nemecký dôstojník? Hm.

D-Day napriek svojim chybičkám patrí medzi očakávané hry, aj keď hlavne len v herných kruhoch, ktoré sa zaoberajú práve podobným, vyhraneným žánrom. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že pôjde o zaujímavú taktickú RTS, hoci nie práve prelomovú, či nejako inovatívnu, ale zato dostatočne atmosférickú a hrateľnú. Ktorá navyše bude obsahovať aj dokumentárne filmy s výpoveďami veteránov. Výlučne z radov Spojencov, rozumie sa:-).