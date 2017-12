ESA sa chystá skúmať spánok vo vesmíre

Toulouse 4. augusta (TASR) - Sériu experimentov na tému spánok vo vesmíre, resp. bezváhovom stave si naplánovala Európska vesmírna agentúra (ESA).

4. aug 2004 o 23:20 TASR

Začiatkom roku 2005 chce ESA v jednej nemocnici v Toulouse skúmať, ako reagujú ženy na bezváhový stav. Takýto výskum sa na Zemi so ženami ešte nerobil. Štúdia má význam nielen pre ESA, preto sa na výskume podieľa aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), francúzska vesmírna agentúra CNES a Kanadská vesmírna agentúra (CSA).

ESA hľadá pre štúdiu 24 dobrovoľníčok, ktoré budú dva mesiace ležať v posteli. Nebude to však veľmi pohodlné. Počas celých 60 dní budú mať totiž hlavu sklonenú dolu pod uhlom šesť stupňov. Táto poloha má simulovať fyziologický stav beztiaže za letu vesmírnou raketou.

Súčasťou štúdie budú rôzne vyšetrenia, zamerané v prvom rade na výživu. Ženy rozdelia do troch skupín, ktoré absolvujú rôzne série cvikov. Výsledky vyhodnotia odborníci z viacerých štátov. Ďalšie informácie poskytne stránka http://www.medes.fr/ltbrw.

ESA takisto rozpracovala program, ktorého cieľom je zistiť, či môže človek počas vesmírneho letu upadnúť do akéhosi zimného spánku. Časovo náročné projekty typu let k Saturnu by potom nemuseli byť iba fikciou. Takáto forma spánku by znížila množstvo zásob, pretože organizmus by spotreboval menej energie. Použiteľné výsledky v tejto oblasti sa však dajú čakať najskôr za desať rokov, napísal časopis Nature.