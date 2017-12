Týždeň vo vede

(29. 7 - 4. 8. 2004)

5. aug 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

* Tímy Sergeja Sazonova z MPI für Astrophysik (Nemecko) a Alicie Soderbergovej z Caltech (USA) preukázali na jave GRB 031203, že jestvuje zvláštna trieda tisíckrát menej svietivých vesmírnych zábleskov žiarenia gama (výbuchy hviezd ako supernov, vedúce k čiernej diere).

* Frank Peeters z Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko) s kolegami odhalil, že Agulhaské "presakovanie" soli a tepla medzi Atlantikom a Indickým oceánom sa zvlášť zosilňovalo v maximách dôb ľadových. Je možné, že prispievalo k ich ukončeniu a rýchlemu otepleniu.

* Vincent Gauci z The Open University (Veľká Británia) s kolegami zistil, že priemyselné znečisťovanie atmosféry sírou potláča emisie metánu, silne skleníkového plynu, z mokradí.

* Angela Milnerová z Natural History Museum (Veľká Británia) s kolegami zistila skenovaním odliatku mozgu londýnskej fosílie Archaeopteryxa spred 150 miliónov rokov na CT, že tento dinosaurus-pravták mal mozog takmer totožný s dnešnými vtákmi a bol plne schopný letu.

* Dee Denverová z Indiana University (USA) s kolegami zistila, že DNA laboratórnej hlísty Caenorhabditis elegans (na obr. dospelá a dve mladé) mutuje desaťkrát rýchlejšie, ako sa odhadovalo. Vloženie "písmen" DNA je častejšie ako ich výpadok, čiže opačne ako v prírode.

* Tím Gora Jošizakia z Tokyo University of Marine Science and Technology (Japonsko) dosiahol prenosom prvotných zárodočných buniek, že embryá lososa druhu Oncorhynchus masou sa narodili so spermiami či vajíčkami iného lososieho druhu, Oncorhynchus mykiss.

* Holger Brüggemann z Universität Göttingen (Nemecko) s kolegami sekvenoval úplný genóm baktérie Propioni acne, zodpovednej za kožnú chorobu akné, postihujúcu 80 percent ľudstva.

* Tím Stanleyho Prusinera z University of California v San Franciscu (USA) vyvolali umelo syntetizovanými priónmi (zdeformované bielkoviny) mozgovú chorobu u myší. Podporuje to dosiaľ hypotetickú väzbu medzi priónmi a defektmi ako CJD (choroba šialených kráv).

* Taylor Ricketts z World Wildlife Fund (USA) s kolegami zistili, že blízkosť (do 1 kilometra) k tropickým pralesom zvyšuje o 20 percent úrodnosť kávových plantáží a tiež kvalitu produkovanej kávy. Zásluha patrí prírodnému opeľovaniu včelami žijúcimi v pralese.

* Podľa tímu Samulia Hellea z University of Turku (Fínsko) matky dvojičiek, najmä mladé, vo Fínsku v 18. a 19. storočí po dožití 65 rokov zomierali šesťkrát častejšie na infekcie ako matky rodiace jednotlivé deti. Tie však zasa zomierali trikrát častejšie na kardiovaskulárne choroby.