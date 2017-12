Gény odhalili pôvod psa dingo

Vedci sekvenovali mitochondriálnu DNA austrálskeho divého psa dingo. Porovnaním s podobnými sekvenciami iných psích rás a vlkov určili, odkiaľ a kedy sa tento nádherný a výnimočný predstaviteľ fauny kontinentu protinožcov do Austrálie dostal.

5. aug 2004 o 0:00

Podľa analýzy mitochondriálnej DNA sa dingo do Austrálie dostal pred asi 5000 rokmi. FOTO - ARCHÍV



O jeho pôvode sa živo diskutuje už od príchodu Európanov do Austrálie v 18. storočí. Okrem ľudí bol totiž dingo jediný tamojší veľký placentálny cicavec, žijúci uprostred pestrej palety vačkovcov.

Dingo je takmer výlučne divý tvor. Iba niektoré kmene austrálskych domorodcov ho chovajú v polodivom stave ako domáceho miláčika, eventuálne pomocníka pri love. Domestikovať sa ho však nepodarilo, pretože ich domáci miláčik si zachováva značnú samostatnosť.

Archeologické nálezy ukazovali, že dingo do Austrálie prišiel oveľa neskôr ako prví ľudia, asi pred 3500 rokmi. Na Tasmánii, oddelenej od Austrálie vzostupom morskej hladiny pred 12 000 rokmi, sa nevyskytuje.

Morfológia zasa ukazuje blízke príbuzenstvo s domácim psom. Celkovým vzhľadom pripomína domáce psy z južnej Ázie, kostrou najviac tie, ktoré chovajú indickí páriovia, ako aj vlky. Čo sa týka lebky, je niekde medzi psami a vlkmi - jej parametrami sa s nimi prekrýva.

Cestou do Austrálie musel dingo prekonať najmenej 50 kilometrov otvoreného mora. Takú vzdialenosť bez ľudskej pomoci nezdolalo žiadne veľké suchozemské zviera. Dinga do Austrálie museli priviezť ľudia. Odkiaľ? Uvažovalo sa o východnej Ázii alebo o Indii.

Peter Savolainen z Royal Institute of Technology v Štokholme (Švédsko) s kolegami z USA, Austrálie a Nového Zélandu teraz našiel zrejme definitívnu odpoveď. Napísali o tom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition. Vedci preskúmali mitochondriálnu DNA (mtDNA) 211 dingov, 676 iných psov zo všetkých kontinentov, 38 eurázijských vlkov a z kostí 19 psov, ktoré sa našli na archeologických lokalitách v Polynézii z čias pred príchodom Európanov. Všetky sekvencie mtDNA dingov boli totožné, alebo sa líšili jediným nahradením "písmena" DNA.

Z analýzy vyplýva, že dingo sa rozmnožil asi pred 5000 rokmi z veľmi malej skupiny psov, možno iba z jedinej samice. Alebo zo skupiny psov z ázijskej pevniny, ktorá stratila genetickú rôznorodosť. Dingo sa teda do Austrálie dostal najskôr pri expanzii ľudí hovoriacich austronézskymi jazykmi z južnej Číny cez Taiwan a Indonéziu do Melanézie a Polynézie.

Po dlhej izolácii od všetkých ostatných psích skupín dnes dingo predstavuje rasu, ktorá má veľmi blízko, ak nie najbližšie, k prvým psím spoločníkom človeka.

