Mobilné telefóny namiesto ruženca?

Obyvatelia rôznych európskych krajín používajú mobilné telefóny na verejnosti odlišným spôsobom, zistili vedci z britskej University of Surrey, ...

4. aug 2004 o 18:00 Tomáš Bella

Obyvatelia rôznych európskych krajín používajú mobilné telefóny na verejnosti odlišným spôsobom, zistili vedci z britskej University of Surrey, ktorí skúmali správanie sa majiteľov mobilov v Londýne, Paríži a Madride.

Ak napríklad Angličanovi zazvoní na ulici mobil, začne si podvedome hľadať úkryt, miesto, kde by sa mohol zastaviť a v pokoji telefonovať. V londýnskych uliciach tak vznikajú "virtuálne telefónne búdky" - miesta, kde postáva blízko seba viacero telefonujúcich bez toho, aby si svoju blízkosť uvedomovali. Naproti tomu Francúzi a najmä Španieli nemajú pri telefonovaní na ulici až také zábrany a pokojne volajú aj uprostred rušného chodníka.

Španieli sa od ďalších dvoch národov odlišujú aj tým, že nepovažujú za neslušné telefonovať, ak sú v spoločnosti iných ľudí. Naopak, majú tendenciu zapojiť spoločníkov do svojho telefonického rozhovoru. Za neslušné naopak považujú, ak sa na telefonát neodpovie - aj počas dôležitých rokovaní preto často mobil zdvihnú a požiadajú volajúceho, aby sa ozval neskôr. Z rovnakého dôvodu sa v Španielsku takmer nepoužívajú mobilné odkazové schránky. Španieli takisto ako jediní nemajú problém požičať svoj mobil kamarátom.

Francúzi sa od Britov a Španielov odlišujú napríklad tým, že sa bez problémov ozvú za svoje práva, ak im prekáža telefonovanie niekoho iného.

Závislosť od mobilov

Napriek rozdielom majú Európania jednu zásadnú vec spoločnú: život bez mobilov si už ťažko dokážu predstaviť. "Ľudia majú fyzické vzťahy so svojimi mobilnými telefónmi a stále viac a viac z nich si necháva mobil v ruke aj keď netelefonujú," povedal pre BBC Amparo Lasen, ktorý viedol výskum. Mobil je podľa neho pre ľudí veľmi známym a blízkym predmetom a dotýkať sa ho môže byť upokojujúce. Mobily zároveň človeka zamestnávajú a plnia tak "rovnakú úlohu, ako napríklad ruženec", povedal vedec.

Podľa expertky na medziľudské vzťahy Jenni Trent Hughesovej mnohí mladí ľudia už nedokážu byť sami ani znášať ticho. Mobil ich však symbolicky spája s inými, aj keď práve netelefonujú, a je jedným z kľúčov k psychickej pohode, povedala Hughesová Evening Standardu. Mobily sú zároveň miestami, kde sú uchované i záznamy z našich ľúbostných životov a telefóny tak majú pre nás oveľa vyššiu hodnotu, ako je hodnota samotného prístroja. Pri strate mobilu je pre mnohých ľudí veľmi bolestné, že prišli o uložené textové správy. Táto citová previazanosť sa bude ešte zvyšovať, keďže do mobilov si začíname ukladať už aj fotografie blízkych. Niektorí ľudia sú k svojmu mobilu tak pripútaní, že mu dajú i meno, čo podľa experta už "nie je veľmi zdravé".

V inom prieskume Lancasterskej univerzity sociológovia zistili, že okrem skupiny ľudí pripúšťajúcich svoju závislosť od mobilného telefónu existuje významná časť ľudí, ktorí si ju odmietajú priznať. Takmer každý piaty človek podľa vedcov nedokáže žiť bez mobilu, tvrdí však opak. Takíto ľudia si zväčša nechávajú mobily zapnuté aj v noci, využívajú ich aj namiesto hodiniek, budíka, adresára. Často si u operátora zaplatia lacný mesačný paušál, ale počet voľných minút potom vysoko prekročia.

Takýchto ľudí je dnes oveľa viac, ako pred štyrmi rokmi. Kuriozitou výskumu bolo objavenie ročného dieťa, ktoré ešte nevedelo rozprávať, ale dobre rozoznávalo zvuky esemesky na maminom mobile.

Nový módny hit tohto leta? Britský návrhár Nicholas Roope sa rozhodol vylepšiť mobily tým, že ich vzhľad vráti o pár desaťročí dozadu. Začal totiž vyrábať funkčné slúchadlá pre mobilné telefóny v štýle šesťdesiatych rokov - masívne, bakelitové a vraj neuveriteľne cool. "Pozrite sa na svoj mobil. Pravdepodobne je malý, strieborný alebo čierny, neurčito futuristický. Pravdepodobne k nemu nemáte veľmi blízky vzťah," povedal agentúre Reuters návrhár, podľa ktorého sú reakcie okolia na masívne slúchadlá značky Pokia takmer výhradne pozitívne. Vyrába ich zatiaľ len doma v byte a predáva po jednom na eBay.com. FOTO - REUTERS



Nemať mobilný signál bude luxusom

Pred pár rokmi sme ešte hlasno žiadali čo najväčšie pokrytie krajiny mobilným signálom. Čoskoro sa budeme rovnako hlasno dožadovať miest, kde sa telefonovať nedá, tvrdí komentátor časopisu BaseLine Tom Steinert-Threlkeld. Podľa neho stále rastie počet miest, kde by bolo vhodné znemožniť použitie mobilov a zóna bez mobilného signálu bude v budúcnosti považovaná za luxus a nadštandardnú službu.

Súkromné firmy si najskôr začnú zriaďovať špeciálne konferenčné miestnosti, kde bude signál z mobilov odtienený. To umožní rokovať o dôležitých veciach bez toho, aby účastníkov rozptyľovalo zvonenie mobilov.

Ďalším záujemcom o zriadenie zón bez signálu môžu byť firmy prevádzkujúce železničné či autobusové linky - ak by sa im podarilo zabrániť príjmu signálu v dopravných prostriedkoch, znemožnili by prípadným teroristom odpáliť v nich na diaľku nálože, ako sa to stalo napríklad v madridských vlakoch.

Mobily sa však stávajú čoraz väčším problémom aj pre školy, keďže miniatúrne prístroje umožňujú mnohým študentom podvádzať pri testoch. Je preto možné, že školy začnú zriaďovať špeciálne miestnosti na písanie testov, kde použitie mobilov nebude možné.

Riešenia umožňujúce blokovanie telefonovania z mobilu na vymedzenom priestore už vyvíja niekoľko firiem. Testujú ich zatiaľ najmä kultúrne inštitúcie, napríklad divadlá. Experimenty s blokovaním mobilov sa však už začali aj v talianskych školách, ktoré testujú zariadenie C-Guard schopné zabrániť príjmu signálu v budove v okruhu 80 metrov. Prístroj je vraj ako prevencia podvodov pri testoch úspešný a čoskoro ho začnú používať aj počas bežných hodín, aby žiaci nemohli esemeskovať pod lavicou. Cez prestávky bude telefonovanie povolené.