Railroad Pioneer - vlakom cez celú Ameriku

Pozrel som sa na obzor za kopcom. Deň sa chýlil ku koncu a ja som netrpezlivo čakal na jeho príchod. Bez neho by som bol stratený, môj život by sa ocitol na hranici okamžitej smrti alebo pomalého umierania. Už som pomýšľal na to najhoršie, no potom som ho

4. aug 2004 o 9:40 Ján Kordoš

zazrel – dym. Príchádzala lokomotíva s nákladom, ktorý mal obrovskú hodnotu a jeho predajom si poriadne namastím vrecká.

Túto recenzičku na pár mesiacov starý titul som mohol začať aj klasickým štýlom. Máme tú ďalšiu stratégiu stavby železnice, budovania staníc vlakov, trás a blablabla. Jasné, aj to je spôsob ako sa zbaviť obrovskej ťarchy recenzie, no Railroad Pioneer si to nezaslúži. Nie je to síce AAA titul, ale hlavnú úlohu tu hrajú vláčiky, ktoré robia také nádherné š-š-š, para im vychádza ladne s komínka, príťažlivo sa pohybujú po koľajniciach, no jednoducho nádherná idylka.

Takže by sa dalo úplne drasticky bez bázne a hany napísať o RP, že je to len úbohý simulátor Railroad Tycoona 3, no je to tak trošku inak. Jednak Railroad Pioneer nie je až tak úplne 3D, svoje miesto tu má aj prieskum okolia a hrá nezanedbateľnú úlohu a nakoniec Railroad Tycoona 3 som nemohol recenzovať, za čo doteraz ukazujem chrupimu prostredníček keď sa nepozerá. Áno, zaslúži si povedať jedno veľké fuj, kordi má vláčiky rád, kordi vláčiky miluje a zlá ruka šéfredaktorova ním pri zadeľovaní recenzie opovrhovala a smotana sa dostala do rúk Dante. Budiš. RT3 napokon nebola až taká plomba, no nešlo ani o zlú hru a to isté sa dá povedať o Railroad Pioneerovi. Nie je to zlé, ale je tu zopár zásadných chybičiek krásy, za ktoré som musel hru ohodnotiť „len“ ako lepší priemer.

Na začiatku jeden orgastický úžas striedal druhý a ja som s otvorenou tlamou pozeral na tie nádherné stroje. Obdobie okolo polovice 19.storočia (pre dátumových fetišistov ide o roky 1835-1872) sa v dnešných Štátoch označuje ako jedno z najromantickejších, hlavne čo sa týka rozvoju železníc. Keď si uvedomíme ktorýže to rok vlastne bol, musia nás automaticky napadnúť pomalé a slabé mašinky, ktorým kopčeky robia výrazné problémy a preto sa pekne pomaličky posúvajú po koľajách hore kopcom, para dymí z komína a ja sa s iskričkou v očkách pozerám na okolie. Je to úžasné, no stačilo pár hodiniek hrania a ja som zmohol maximálne na vyhrážanie pästičkou. Takto pokaziť tak nádejný projekt, to museli tvorcovia hry neuveriteľne dlho uvažovať nad sprznením zabehnutých princípov.

Prvou výraznou novinkou je použitie známej fog of war, ktorá sa podľa môjho skromného názoru do podobnej hry nehodí. Takto nevidíte celú mapku, všade okrem vašeho úvodného mestečka je pokryté hustou čierno-čiernou hmlou a občas sa v hmle vynorí názov mesta.

Celé by to bolo v rámci srandy ešte normálne, no ja som si mohol vytvoriť skupinku o maximálne štyroch členoch, čo už je dosť veľký problém. Koho dať do skupinky? Prehltne ma za kopcom agresívna veverička alebo ma čakajú kopce, ktoré je výhodnejšie a hlavne rýchlejšie preletieť? Je to veľký problém hlavne zo začiatku, máme zvyčajne maximálne dvadsaťtisíc, no len ujo pištolník zhrabne štyri, čo je výrazný škrt cez rozpočet. Navyše po objavení farmy musíte vyrobiť nového prospektora, čo je náročné zas z časového hľadiska. Koľajnice môžete vybudovať len na území, ktoré už je objavené a celá mapka je rozdelená na malé štvorčeky, tie objaviteľ objavuje pomaličky a ovláda sa hrozne. No nie je to zlý nápad s týmito malými človiečikmi, len je príšerne spracovaný.

Dobre, konečne sa však dostávame k tomu najzaujímavejšiemu, spojíme si dve mestečká alebo pílu s mestečkom, vyrobíme v mestečku vláčik, potrebné vagóny (s ich výrobou sú menšie trable, ale to je podrobnejšie rozpísané v hodnotení Interfacu). Už to máme všetko nastúpené na stanici a stačí mašinke vyznačiť trasu, čo bude kde brať a vyzerá to tak, že nás nič nezastaví. Lenže to by muselo byť jednoduchšie volenie trasy vláčiku, samozrejme aj s možnosťou do nekonečna sa opakujúcej zacyklenej trasy a vláčik sa bude stále motkať po navolenej dráhe, voziť stále tie isté suroviny a neúprosne tak zarábať na vaše manažérske čižmičky z leopardej kože.

Prekonali sme všetky útrapy a už nám neostáva sledovať nádherné putovanie peknou krajinkou, lenže absencia grafov je neodpustiteľná záležitosť. Vieme, že sa nám vláčik pokazil, vieme, že sme objavili nové mestečko, prepadli nás banditi, no nikde nie je grafický prehľad zarábania/prerábania jednotlivých vláčikov! Nie som síce macher cez prachy, ale TOTO je jedna z najelementárnejších vecí v obchodnej hre. Len číslo, koľko momentálne zarobí vlak mi je na dve veci, neviem totiž, či zisk z trasy stále klesá (a teda sa mi javí ako nepotrebná) alebo rastie prudko nahor a mám tam prihodiť ešte jednu mašinku, nech si poriadne namastím vrecká. Na druhú stranu, ak vlak zarábal na začiatku, bude stále, Railroad Pioneer je až príliš jednoduchá hra, to by sa náš nemenovaný mikipremiér preveľmi čudoval, hoci pri vláčikoch strávil nejaký ten dník.

A tak po menších-väčších útrapách dostávame už len k sledovaniu behania mašiniek po mape, vytvárame sofistikovanejšie trasy koľajníc a ak by som sa pozeral na niekoho ponad plece, ako Railroad Pioneer hrá, ani nekecol o chybičkách, chrochtal by som blahom, no takto krčím nosom, hoci vláčiky mám veľmi, ale skutočne veľmi rád.

GRAFIKA 8 / 10

Stačí sa mrknúť na obrázky a získate ten najsprávnejší pohľad na hru. Je to 3D, ale trochu iné 3D ako sme mohli zazrieť pri Railroad Tycoone 3, tu je to akoby robené s citom. Prostredie síce nie je až tak detailné, nedočkáme sa hyperrealistických odleskov a filtrovaní, no mne ku šťastiu stačí málo a keď vidím pohybujúce sa vláčiky, slintám ako hafan nad nádherne zarastenou hafanicou (nebudem predsa zo seba robiť nadržaného samca, ktorý dnes slintal nad tou červenovláskou v minisukni :). Dostala ma však neexistencia kolízií vláčikov. Krvopotne som vystaval trať, kde sa vláčiky museli stretnúť a moja simulácia vlakového masakru s vozňami plnými cestujúcich sa skončila... skončila bez nárazu, vlaky cez seba prešli ako duchovia cez steny. Očká mi zaplakali a protestne som kopol do resetu (a samozrejme nestihol odklepnúť scandisk, takže som pozeral pár minút so slzami v očiach na r-ý-ch-l-y reštart systému).

Filmíkov medzi jednotlivými misiami je pomálo a na vláčiky sa na mapke nič iné nepohybuje. Z miest síce stúpa dym a dokonca aj tie postavičky sa akože hýbu, no sú zložené asi zo šiestich pixelov (spomeňme na staré časy v podobe Manic Minera), takže ich pri vyšších rozlíšeniach nie je ani vidieť. Mestečká vyzerajú takmer rovnako, odlíšené su len tým, že jedno má viac budov, v jednom môžete postaviť nové mašinky a v druhom nie, v jednom je továreň na spracovanie tabaku, v druhom nie a pod. Niekomu sa môže zdať, že to je grafický paskvil, no časom si človek zvykne a prostredie je tak akurát príjemné a hlavne prehľadné.

INTERFACE 4 / 10

Pri ovládaní som niekedy prskal ako mačička po pokropení vodou. Niektoré ovládacie butony sú nadesignované funkciou random, hoci sa všetko snaží pôsobiť jednoducho, prvé šediny sa mi na hlave vyrašili po pár minutách hrania. Všetky tie ovládacie hrúbky som si pekne vypísal a prskám síru na hlavy tvorcov, ktorý mi týmto diletanstvom pokazili celý zážitok z pohodového hrania. Fujky ešte raz a máte jediné šťastie, že mám dobrú náladu, inak by ste dostali pekne kladivkom po nožičke (Ja jednoducho Payback s Gibsonom žeriem).

1) Pri každom pohybe postavičkou na ňu musím ešte raz kliknúť, takže neexistuje niečo také ako označenie objektu a jeho aktívne držanie až do chvíle, kedy sa rozhodnem JA zrušiť. Toto je neuveriteľne deprimujúce, hlavne pri odhaľovaní neznámeho územia, postavičky sú blbé, vyberú sa k cieľu priamo a je im úplne jedno, že sa škriabu na niekoľko tisícok metrov vysokú horu, hoci o sto metrov doprava je dolina, ktoru je určite výhodnejšie viesť koľaje a keďže dolinu vidím len čiastočne, ale kopček celý, musím znovu zaplatiť tým darmožráčom a znovu na nich klikať.

2) Pripadá vám úplne normálne, že si vláčiky, vagóniky alebo čokoľvek iné nachystáte do fronty budovania, aby ste nemuseli:

a) ako idiot čakať v budovacom menu, kým sa daná vec postaví?

b) ako idiot sledovať percentá výstavby a obzerať si mapu?

c) ako sklerotický idiot (ehm, vlastne ako ja) úplne zabudnúť, že ste chceli ešte niečo postaviť?

Normálne to pripadá aj mne a považujem to jednoducho za samozrejmosť, ale pre chlapcov a dievčatá z Kritzelkratz to je zrejme niečo nechutné a preto sa rozhodli túto ohavnosť do hry nezaradiť. Fuj, toto je ale pekná... autocenzúra je najhnusnejšia cenzúra.

3) Konečne sa mi podarilo preklikať a stanovil som vláčiku trasu, po ktorej mi bude zarábať peniažky, lenže po chvíli som objavil medzi mestečkami ešte jednu farmičku a chcel som pridať vláčiku ešte jeden vagónik, no to som netušil, že editovanie už existujúcej trasy vlastne neexistuje, musíte dať vlaku príkaz na zastavenie v najbližšej stanici a séria zastávok, po ktorej vláčik poslušne chodil sa automaticky... pre istotu to zopakujem... sa AUTOMATICKY vymazala! Gŕŕŕ, to je nemorálne, príliš často sa môže stať a aj sa stáva, že chcete pozmeniť trasy niektorým vlakom a deprimujúca časť s pamätaním si ako ten vlak chodil je tu ako princ na bielom koni. Navyše farmy/píly sú pomenované len ako píla č.1, č.2 atď. a takto veľmi ťažko rozoznáte pri ktorom meste leží ta farma, respektíve ktorá je tá farma, z ktorej chcete surovinu dovážať.

Zdajú sa vám tieto chybičky ako maličké, bez ktorých sa svet nezrúti? Aj mne sa to zo začiatku stalo, no postupom času ma to sr... ej bisťu, skoro som aj rým vyplodil :). Toto sú totiž veci, ktoré berieme ako automaticky zakonponované do hrania a sú jednoducho samozrejmosťou. To by však Kritzelkratz (výrobca hry) nebol tak originálny. Inak je ovládanie pohodové, viete kam kliknúť, takže nebyť pár do citlivého miesta kopajúcich chybičiek, bol by som v siedmom nebi (a teraz nemyslím ten trápny americký seriál o cool katolíckej rodinke).

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Skutočne som bol zo začiatku pre celú vec neuveriteľne zapálený, sledoval som každý jeden vlak ako mi zarába potrebné financie, usadil som sa pohodlne do stoličky, nalial si chutný slovenský bylinkový likér a s týmto pocitom veľkého bossa železničného impéria som si len tak sledoval vláčiky. Sú to vláčiky a zaujímavé vláčiky, no ako som už vyššie spomenul, ten pocit mi nezostal dlho, chcel som si totiž pozrieť aspoň nejaké grafické štatistiky svojho snaženia. Takto sa hrateľnosť scrvkáva do používania jednej schémy na každú misiu, teda spojíme mesteško s najbližšou farmou, potom mestečko s ďalším najbližším mestečkom a hoci na začiatku máme finančné trable, neskôr v hre sa rozvojom nemusíme obávať žiadneho bankrotu. Vážení priatelia, toto bola neskôr v hre príšerná nuda, dokonca pri konkurenčnom boji som nemohol ovplyvňovať ani cenu lístkov, aby som tak nalákal viac cestujúcich na Kordiho Železničnú Spoločnosť ™, raz využíva stanicu jeden a raz druhý hráč, čo ma štvalo o to viac, že ja som tú stanicu zacvakal a konkurent si tam len pristavil koľaje.

Stále to je istý druh nadšenia pri začiatku novej misie, ale vy už vopred viete ako to bude prebiehať, hoci cieľ misie sa mení, vždy stačí vybudovať trate cez navýhodnejšie územie s efektívnymi trasami a môžete si po čase napísať ďalšiu čiarku za úspešné splnenie úrovne. Je síce pekné, že nám chronologicky pribúdajú nové mašinky, ktoré sú skutočne odlišné svojimi vlastnosťami, pri úspešných míľnikoch (mašinka previezla xxx ľudí, prešla xxx km a pod.) im môžete vylepšiť nejakú vlastnosť (rýchlosť, nosnosť, spotreba), ale je toho málo. Nechcem hrôzostrašne komplexnú stratégiu, kde určujete aj farbu a veľkosť gombíkov na košeli sprievodcu, ale chcem aspoň niečo ovlyvniť. Ak už vybudujete trasu, máte 100% istotu, že vláčik vám bude až do konca misie zarábať peniaze, len sa niekedy pokazí, takže o pár šupov prídete, no to je zanedbateľná čiastka oproti zárobku. Je to ako pre malé deti, kde jedinou úlohou je spojiť dva body na mape, klinúť na výrobu vlaku a vozňov, naložiť ich a je to. V mestách sa nič výrazné nedeje, teda až na výstavbu novej továrne, no nedeje sa nič prekvapujúce v zmysle záporného prekvapenia.

MULTIPLAYER

Hra pre viac hráčov sa v Railroad Pioneer nachádza, zahrať si môžu štyria hráči cez LANku, no ja som túto možnosť nevyužil, ale z popisu singleplayeru určite vytušíte, že to žiadna veľká pecka nebude.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Oh, moje srdiečko pri zvukoch nazplesalo, lokomotívy vydávajú také slastné ššš-ššš-ššš, v lese spievali vtáčiky, v meste som počul ruch, proste lahoda a do toho zaznie fanfára o vylepšení vlaku. So spracovaním zvukových efektov som bol spokojný, fungoval efekt odzoomovania obrazu, kedy sa zvuk stlmil a ja som si mohol vychutnávať "tichý" pohľad na spletenec koľajníc.

HUDBA 6 / 10

Je nádherná, je podmaňujúca, pohupoval som sa v jej rytmoch, keby sa tam spievalo, spieval by som si ju pod sprchou, no melódií je málo. Setsakramentsky málo. Jedna skladba v menu, jedna pri kreditoch a 3 (slovom tri) v samotnej hre.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

O náročnosti Railroad Pioneeru som už viacmenej písal v položke hrateľnosti, počas hrania som nenarazil na väčšie problémy. Zo začiatku som síce živoril, rozvíjal sa pomaličky, no vždy som po niekoľkých minutách priložil pod kotol a rozbehol svoj monopol proti konkurenčnému trpazlíkovi, ktorému neostávalo nič iné ako sa topiť v dlhoch. Týmto nechcem naznačiť nič také, aký som ja super (čo samozrejme som:), len, že je to jednoduché a ani tá konkurencia vám nehádže polienka pod nohy ako to bývalo kedysi (Oh, kde je aj ten konkurenčný boj slovenských webov? Kdeže je? Už aj ten pripomína vyprahlé púšte náročnosti Railroad Pioneera.). Navyše tu máme len jednu kampaň s 10 misiami a 5 samostatných scenárov. To je všetko, žiadny editor území, žiadny generátor prostredí, jednoducho skončite a... a je koniec. Hra vám síce vydrží na cca 10-12 hodín pohodového hrania, no je to jednoducho málo, hlavne ak sa pozriem na ponuky konkurencie. Veď už aj staručký (ale stále perfektný) Railroad Tycoon 2 ponúkal toho neuveriteľne veľa.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Možno až príliš vysoké hodnotenie, ale vláčikovo pozitívni jedinci ma pochopia. Nie je to nič pre všeobecnú verejnosť, ktorá príliš rýchlo odhalí jednoduchý koncept a nebude ju baviť pozerať sa na lokomotívy putujúce krajinou. Nie je to ani nič pre tycoon maniakov, pre nich to je až príliš jednoduché a nemôžete tu nič ovplyvniť a komplexnosť pripomína návod na otvorenie krabicového mlieka. No nesmiem len haniť, pri hre som sa bavil, zo začiatku som bol v extáze, ktorá síce časom vyprchala, no aj tak bolo zaujímavé sledovať tie mašinky a stavať trate. Ale nie nadlho. Škoda, mohla to byť moja osobná pecka leta, takto to je len neuveriteľné sklamanie.