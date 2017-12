Nové screeny: Vampire the Masquerade, NHL EHM, Obscure

4. aug 2004 o 10:54 Ján Kordoš

Hojekový manažér? Zdá sa vám to podivné? Tak to možno preto, že ste ho ešte nevyskúšali. NHL Eastside Hockey Manager simuluje prácu manažéra hokejového klubu (a nielen NHL, k dispozícii je množstvo európskych súťaží, medzi ktorými nechýba ani naša ST Extraliga so skutočnými súpiskami!). Zatiaľ si pozrite niekoľko nových obrázkov z hry a podľa verzie, ktorú máme v redakcii sa máte na čo tešiť.

Hororových hier na PC nevychádza veľké množstvo, preto sme radi za každú gamesku s podobnou tématikou. Obscure nás zavedie do školy, v ktorej sa začnú diať podivné veci a skupinka vystrašených študentov sa dostáva pod vaše ochranné krídla a je len na vás ako to celé skončí. Uvidíme, či Sillent Hill bude mať schopnú konkurenciu, zatiaľ vám ponúkame nové obrázky.

