Ballance - oživená logická legenda

2. aug 2004 o 9:48 Erik Kapsdorfer

Niektorí hráči si určite spomenú na osemdesiate roky minulého storočia a Atari. Niekedy v tejto dobe sa pre túto platformu objavila hra Marble Madness, o niekoľko rokov neskôr variácie na túto hru v podobe Marble Blast či Hamster Ball určené pre osobné počítače. Koncept hry bol veľmi jednoduchý – ovládali ste mramorovú guľu a cez rôzne nástrahy ste ju mali doviesť do cieľa. A na podobných princípoch stavia taktiež najnovšie dielko Ballance od nemeckej spoločnosti Cyparade, ktorú si priblížime v tejto recenzii.

Ballance je arkáda, môžeme povedať, že logická záležitosť, ktorá obsahuje rôzne puzzle elementy. Hlavnou hrdinkou hry je guľa, ktorú ovládate šípkami na klávesnici, určujete jej pohyb a vašou úlohou je s ňou v čo najkratšom čase dôjsť do cieľa. Cela hra sa odohráva kdesi vo vesmíre, kde sú vystavené akési stavby, bludiská, s rôznymi záhrdeľmi v podobe úzkych ciest, ventilátorov, hojdačiek, drevených mostíkov, kývajúcich sa vriec a pod.. Cez toto všetko musíte guľu previesť aby ste sa dostali na koniec levelu. V čom spočíva to logické myslenie? V hre sa stretnete s troma typmi gúľ: kamennou, veľmi ťažkou a neobratnou; drevenou, pomerne rýchlou a papierovou – ľahká a veľmi labilná. Hráč si musí veľmi dobre rozmyslieť akú guľu použijú na danú prekážku, pretože napr. také ventilátory zdolá jedine s papierovou guľou, mostíky sa zrútia pod váhou kamennej gule, papierová guľa je zas ľahká a nedokáže odsunúť cesty rôzne prekážky, navyše ju z plošiny môžu zhodiť rôzne kývajúce vrecia.. Z napísaného je možné usúdiť, že autori si dali záležať na fyzike. Pozor si musíte dávať aj na takú rýchlosť, aby sa vám nestalo, že v niektorej bezbariérovej zákrute vyletíte von. Áno, v tejto hre platia všetky fyzikálne zákony (snáď až na tu gravitáciu ;)).

Ale v tejto hre nejde len o to prísť do cieľa, ide tu taktiež o zbieranie bodov a získanie čo najvyššieho skóre, ktoré sa vám zapisuje do tabuliek a ktoré je možné taktiež odoslať na web (www.ballance.org). Body získavate zbieraním strieborných guličiek, ktoré ak vezmete rozdelia sa niekoľko častí a rozbehnú sa za vami, v prípade, že ich vezmete skôr než prídete k checkpointu pripočíta sa vám niekoľko sto bodov do ukazovateľa skóre. V priebehu hrania však zo skóre body ubúdajú (môžeme hovoriť o časovom skóre), v niektorých leveloch, častiach levelu rýchlejšie v iných pomalšie – neprišiel som na to od čoho to závisí. Ďalšie body získate za usporené životy (jeden život sa na konci levelu hodnotí 200bodmi) a za prejdenie daného levelu (prvý level 100bodov, každý ďalší +100bodov). Na začiatku každého levelu disponujete 1000bodmi. Ballance obsahuje celkovo 12 levelov rôznej obtiažnosti. Po prvom spustení hry máte k dispozícií len prvý level, v prípade, že ten prejdete otvorí sa vám ďalší a tak to ide až do dvanástky.

GRAFIKA 8 / 10

Autori si dali záležať na grafickom spracovaní a zvládli ho takmer na jednotku. Verili by ste, že niečo podobné môže bežať až v rozlíšení 1600x1200? Môže, Ballance je toho jasným dôkazom. Celé prostredie je vymodelované celkom verne, mne sa najviac na grafickom spracovaní pozdávalo to pozadie – skúste sa chvíľku nevenovať guli a rozhliadnite sa vôkol nej, určite aj vás uchvátia nádherné oblaky, pod ktorými sa rozprestierajú nádherné modely planét (toto som troška nedokázal pochopiť ako môže byť nad atmosférou vodná para ;)). Pôsobí to hrozne fajn, takže ak sa zapozeráte na to pozlátko a nie na hranie, tak veľmi ľahko spadne vaša hlavná hrdinka do tej krásy a má o život menej ;)). Myslím, že viac nemá o grafickej stránke zmysel písať – je tak akurát žánru - veď nakoniec najlepší obraz o nej si spravíte z okolitých screenshotov. Najlepšie na tom všetkom je, že hra nemá žiadne extra HW požiadavky takže v dnešnej dobe si Ballance zahrá určite každý.

INTERFACE 8 / 10

K ovládaniu nemám absolútne výhrad – počas hrania si vystačíte so šípkami na klávesnici, ktorými udávate kurz guli, medzerovníkom, ktorým si môžete oddialiť pohľad a ľavý Shift v kombinácií so šípkou zabezpečuje otočenie pohľadu o 90stupňov. Esceapom vyvoláte menu, v prípade, že chcete reštartovať hru a v tom je už možné pohybovať sa myškou. Samozrejme ide o defaultne nastavenie kláves, ktoré si môže hráč ľubovoľne zmeniť. Menšie výhrady by som mal k hlavnému menu hry – viem, že v jednoduchosti je krása avšak to menu je až moc jednoduché a pre mňa dosť suché – rozhodne mohli na ňom autori troška viac popracovať.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Táto hra sa najlepšie hraje vo chvíľach kedy ste absolútne znudení, resp. máte po ťažkej práci chuť na menšie (podotýkam menšie) odreagovanie. Kedy vás hra prestane baviť? Ja osobne som ju vypínal vo chvíľach kedy ma dohnala k nervovému zrúteniu – t.j. ani na taký piaty-desiaty pokus sa mi nepodarilo prejsť danú pasáž (napr. také ventilátorové alebo špirálové pasáže), resp. strácal som veľmi veľa životov (čo ma štvalo keďže som chcel mať čo najvyššie skóre ;)) – a také situácie určite zažijete aj vy. Vtedy zanadávate na hru aká je to sprostosť, kliknete na Exit, avšak po niekoľkých hodinách si ju spustíte opäť a celý proces sa opakuje, takže zistíte, že to až taká blbosť nie je – klasická záležitosť logických hier ;). Určite by som túto hru nedokázal hrať vkuse dlhšie ako hodinu.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Ballance potvrdzuje, že aj pri takomto type hry sa dá vytvoriť vynikajúca zvuková kulisa – všetky zvuky sú elektronické a výborne sa hodia k prostrediu v ktorom sa hra odohráva, hre dodávajú tú pravú atmosféru. Všimnite si napr. rozdiely medzi gúľaním sa lopty po drevenom povrchu, mostíku, železnej špirále či nerovnom povrchu. Zistíte, že zvuky sa odlišujú aj od požitého materiálu. Odomňa jednoznačných päť hviezdičiek.

HUDBA 7 / 10

Muziky si hre veľmi neužijete. Objavuje sa len na niektorých miestach. Na začiatku levelu sa stretnete s pomalými inštrumentálnymi skladbami, v prostriedku úrovne alebo pri nejakej ťažšej pasáži sa spustí niečo nervy drasajúcejšie a keď sa blížite ku koncu levelu spustí sa bubnový „orchester“ a vy viete, že už ste blízko, blízučko konca. Hudby mohlo byť rozhodne viac.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Hra ponúka celkovo 12 levelov pomerne solídnej dĺžky. V každej úrovni je rozmiestnených približne 4-5 checkpointov, ktorými ak prejdete hra sa vám uloží a vy pokračujete od tohto miesta v prípade, že prídete o život. Na začiatku každej hry máte k dispozícií tri životy avšak v priebehu hry natrafíte na strieborné guličky, ktoré ak zoberiete pripočíta sa vám život ďalší (v prvých leveloch je ich viac, v ďalších už pomenenej). Prvé levely by hráčovi nemali robiť žiaden problém, pretože ponúkajú pomerne široké cestičky, nenáročné puzzle, takmer žiadne špirálové labyrinty avšak s postupom do vyšších levelov pribúda nástrah a z dráhy sa oveľa ľahšie skĺznete. Celkovo je hra veľmi dobre vyvážená, určite sa vám nepodarí každý level prejsť na prvý pokus, ako som už spomínal, tak si aj zanadávate. Ale aj tak mi nedá nenapísať – tých levelov mohlo byť ešte o niečo viac :).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Spoločnosti Cyparade sa podarilo celkom slušným spôsobom oživiť staré legendy, ktoré som spomínal v úvode. Po technickej stránke je na tom hra výborne, po stránke hrateľnosti a inteligencie taktiež. Ballance určite nie je hra pri ktorej by ste maniačili niekoľko hodín denne – to určite nie, ale v prípade, že nie ste príliš veľkým fanúšikom hier, občas sa pri niečom odreagujete tak Ballance vám určite príde vhod. Minimálne demoverzia stojí za vyskúšanie.