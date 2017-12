Vírus zablokuje eufóriu z kokaínu

La Jolla 2. augusta (TASR) - Americkí vedci urobili ďalší krok v boji proti závislosti od kokaínu. Vyvinuli novú metódu, ktorá zabráni tomu, aby droga pôsobila na mozog, takže človek neupadne do stavu eufórie, informoval časopis Nature.

Nápad znemožniť pôsobenie kokaínu v organizme nie je nový. Základná myšlienka bola podať drogovo závislým protilátky, ktoré by drogu viazali na seba a eliminovali by jej účinok. Protilátky sa však spočiatku nepodarilo dostať až do mozgu a tak bola efektívnosť tohto postupu obmedzená.

Chemička Kim Jandová a jej kolegovia zo Scrippsovho výskumného inštitútu v kalifornskej La Jolle upravili pôvodnú metódu nasadením vírusu, ktorý prenikne do mozgu a zabezpečí produkciu protilátok. Vírus je bezpečný, pretože škodlivé sekvencie vedci z jeho genómu odstránili a naopak pridali tie pre produkciu protilátok.

Novú metódu skúšali vedci s ôsmimi potkanmi, ktorým dávali dvakrát denne po dobu troch dní nosové injekcie obsahujúce vírus. Ďalších osem neošetrovaných potkanov tvorilo kontrolnú skupinu. Na štvrtý deň dostali všetky potkany dávku kokaínu.

Zvieratá v kontrolnej skupine vykazovali všetky znaky toho, že boli pod vplyvom kokaínu: prskali, stavali sa na zadné nohy a kývali sa zo strany na stranu. Reakcia potkanov s vírusom na drogu nebola ani zďaleka taká prudká. "Keď sa tak nesprávali, asi sa necítili byť v euforickej nálade," povedala Jandová.

Ľudia závislí na kokaíne prejavujú abstinenčné príznaky a za návratom k droge býva väčšinou túžba zažiť opäť vzrušenie. Nová metóda by im pomohla prekonať práve takéto okamihy. Vírus zostane v mozgu dva týždne, takže blokovanie euforických pocitov za tento čas by mohlo u závislých znížiť motiváciu pokračovať v bratí kokaínu.