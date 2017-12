6 ženíchů a 1 navíc - návod

Pohodová, česká freeware adventúra so sexy atmosférou mala medzi našimi čitateľmi obrovský úspech, o čom svedčí aj množstvo e-mailov pýtajúcich sa na riešenia niektorých problémov. Pre všetkých "zakysnutých" teraz prinášame podrobný návod.

1. aug 2004

Adventúra 6 ženíchů a 1 navíc nie je nijak zložitou hrou, pri ktorej zažijete mnoho dlhých zákysov. Ako som už spomínal v recenzii, dá sa prejsť v pohode za niekoľko hodín bez väčších problémov avšak aj napriek tomu vám prinášame tento návod keďže pripúšťam, že aj ja som sa na niektorých miestach pekne sekol a trvalo mi troška dlhšie než som prišiel na ten správny postup, na to správne riešenie daného problému :). Tak dúfam, že vám tento návod pomôže v tých najhorších chvíľach a ako ja hovorím: “Nepozerajte doň príliš často, lebo potom hra stratí svoje naozajstné čaro“.

V tomto návode nebudem opisovať postup, ako som v hre postupoval ja. Môj postup bol nasledovný: najprv sa porozprávať s každým, s kým sa dalo, zobrať všetky, v danej chvíli dostupné, predmety všelijako ich skombinovať a až tak začať hľadať ženíchov pre dámy. V tomto návode to však popíšem trošku inač – myslím, že jednoduchšie. Pusťme sa do toho.

Takže po tom, čo vás pán Smith vyhodil zo svojej limuzíny ocitáte sa pred budovou s názvom: U sladkého Toníka. Najskôr sa však vyberte do Smithovej rezidencie, kde na vás čakajú prvé dámy. Ako prvej musíte nájsť ženícha slečne Trampolíne.

Trampolína

Trampolínu nájdete za rezidenciou pána Smitha, v záhrade kde sa hojdá na hojdačke. Pristúpte ku nej a spýtajte sa na všetko, načo sa v danom okamihu dá. Zistíte, že Trampolína sa dala na box a chce partnera, ktorý bude oplývať predovšetkým silou. Manžela pre Trampolínu nájdete v kuchyni reštaurácie U Sladkého Toníka takže najskôr sa vyberte tam. Pohovorte si s teplým čašníkom Toníkom, skúste ísť do kuchyne avšak sladký Toníček vás tam nepustí. Vyberte sa teda von na dverách si prečítajte ceduľku (zistíte tel. kontakt na Toníka) a vyberte sa k banke, kde je telefónny automat. Zavolajte Toníkovi a dohodnite si stretnutie pri sexshope. Toník ponuku príjme a vy máte voľnú cestu do kuchyne. Vojdite do nej a porozprávajte sa s kuchárom. Z rozhovoru vyplynie, že kuchár si je ochotný vziať akúkoľvek slečnu, hlavne nech je dobrá v posteli ;). Oznámte mu, že ste mu našli tu pravú a že mu ju chcete ukázať. Kuchár odmietne, keďže počas pracovnej doby si netrúfa odísť. Kuchára teda musíte nejako z kuchyne vyhnať. Vyberte sa k sexshopu. Vedľa v uličke zoberte krabicu, prehliadnite si kanál so švábmi a pokračujte k nemocnici. Recepčnému zo stola vezmite nedojedený koláč. Vydajte sa k horárni, vedľa pudlíkov nájdete motorovú pílu (využijete neskôr), vykopnite plot a vydajte sa k indiánovi. Z ohniska vezmite konárik. V inventári skombinujte nasledovné veci: krabicu s konárikom, to čo vznikne s koláčom a pascu dokončíte implantovaním šnúrky. Pri sexshope sa nachádza spomínaný kanál, na ktorý aplikujte pascu – nachytáte si plnú krabicu švábov. Opäť bežte k telefónnemu automatu, opäť prehovorte Toníka na stretko a vydajte sa do kuchyne, kde vypusťte na slobodu švábov, ktorí prevrátia kuchyňu hore nohami. Kuchár sa vyberie k Trampolíne. Vydajte sa ku nej aj vy s Vencom (najprv však vezmite so zdemolovaného mraziaka zamrznutého králika), oznámte jej, že ženích sa našiel, lenže ona si ho chce najprv preveriť tým, že zdvihne 150kg činku. Na kuchára je to však veľa. Vyberte sa do sexshopu, a z predajného pultu vezmite kľuč od Smithovej pracovne. Odomknite ju, vojdite do nej a dôkladne ju prehľadajte – v šatníku nájdete bičík, v skrinke čistý papier, na pracovnom stole gumu a v zásuvkách dlžobné úpisy a bankové výpisy. Späť na záhradu. Gumou zmažte na činke nuly a začnite sa vysmievať kuchárovi, či nezdvihne 15kg činku. Ten to skúsi ešte raz a vedzte, že úspešne – aj keď činkou zničí hojdačku a privalí Trampolínu. Nevadí, prežije a hlavné je, že tá si už vezme za manžela kuchára. Ešte skôr než sa vydáte za druhou dámou zoberte si duralovú tyč, ktorá sa nachádza pri zničenej hojdačke.

Jasmína

Jasmínu nájdete pred sexshopom vo chvíli keď venčí svojho psíka. Dajte sa s ňou do rečí a spýtajte sa, akého partnera by chcela – vyplynie, že milovníka psov a všeobecne zvierat – tým pravým pre ňu je lesník, ktorého nájdete v horárni. Najprv však musíte ukľudniť zúrivých pudlíkov. Vydajte sa k banke, dôjdite k bankomatu, pozrite sa do otvoru pre vkladanie karty a zistíte, že jedna je tam zaseknutá. Kliknite na tlačidlo REDIAL a ihneď sa vám zobrazí PIN kód. Dajte ENTER a môžete vyberať ľubovoľný počet peňazí (lubrov). Veľa ich potrebovať nebudete a takých 10 000 vám vystačí na celú hru. Ak ste už pred bankou tak z lavičky zoberte žuvačku a vydajte sa do sexshopu, kde sa dajte do reči s predavačom – povypytujte sa na históriu podniku a podobné kecy avšak čo je najdôležitejšie, kúpte si od neho masívny vibrátor a afrodiziaka (venušine guličky v hre nevyužijete). Nadišiel čas navštíviť taktiež požiarnu stanicu. Prehoďte niekoľko slov s požiarnikom a zistíte, že obdivuje pornoherečku Terezu. Pristúpte k požiarnickému autu a vytrhnite z neho drôt. Afrodiziakami natrite zamrznutého králika a túto pochúťku naservírujte pudlíkom pri horárni. S pudlíkmi sa začnú diať sranda veci, no čo je najdôležitejšie - zaspia. Nezabudnite zobrať králičí mozoček, ktorý už neboli schopné pudlíky skonzumovať. Vojdite do horárne a hoďte reč s horárom. Ten vám prezradí, že každý deň čaká na návrat svojej zosnulej manželky. V klietke pre vtáčika nájdete pierko, na stole kombinačky. Kombinačky použite na drôt a Venca z neho vytvaruje akési laso. To ukážte horárovi, ktorý si začne myslieť, že v lese sa potulujú pytliaci. Odíde a vy ste v horárni sám. Nad krbom visí portrét jeho ženy, ktorý zoberte. V Smithovom dome sa nachádzajú portréty Smithovych dcér. Obraz na, ktorom je Jasmína zameňte s portrétom tejto „krásky“ a obraz Jasmíny sa ponáhľajte zvesiť nad lesníkov krb. Vyjdite z horárne a opäť vojdite – lesník je už s5 takže rýchlo upozornite na nový portrét. Teraz rýchlo za Jasmínou a doveďte ju k lesníkovi. Lesníkovi oznámte, že jeho milá sa vrátila. Aj druha slečna je zadaná. Poďme vydať tretiu.

Karmína

Karmínu nájdete vo fajčiarskej miestnosti domu pána Smitha. Typicky nadviažte reč a povypytujte sa na všetko. Karmína bude spokojná s akýmkoľvek manželom – nakoniec to bude cvičiteľ aerobiku takže poďme ho prehovoriť na vzdanie sa slobody, keďže Karmína sa sťažuje aj na svoju tlstú postavu. Najskôr však zájdite pred banku pohovoriť si so žobrákom. Dajte mu nejakú almužničku, potom ho obdarujte ešte raz a hneď sa z neho vykľuje dealer drog. Svoj tovar ponúkne aj vám takže neodmietnite a kúpte si od neho dve veselé papieriky. To stačí, poďme k Toníkovi. V krčme ešte vždy spí jej pravidelný návštevník (v češtine také krásne pomenovanie štamgasta :)). Skúste ho prebudiť pierkom. Skoro. Čo je najdôležitejšie vylial pivo a Toník sa na chvíľku odoberie od výčapného pultu takže môžete z neho ukradnúť pero. Viac vám odtiaľ netreba. Najvyšší čas navštíviť inštruktora aerobiku. Hoďte s ním reč a okrem iného zistíte, že dnes očakáva akúsi skupinu dievčat a objednávky neprijíma. Avšak Karmína nepočká ani jediný deň preto treba zariadiť aby ju prijal ešte dnes. Vyjdite pred cvičebňu a na čistý papier napíšte perom „Dnes zatvorené“. Pomocou žuvačky prelepte nápis „stále otevřeno“ týmto nápisom a vedzte, že žiadne dievčatá dnes k inštruktorovi nedôjdu. Vráťte sa dovnútra a pokecajte s inštruktorom o dnešku. Celý nešťastný, že dnes si nezacvičí je ochotný pre záchranu svojho svalstva prijať akúkoľvek babu. Ak mu nejakú prinesiete, splní vám akékoľvek prianie. Vydajte sa za Karmínou a oznámte jej, že ste pre ňu našli spôsob ako by mohla zhodiť pár kíl. Keďže si však tentokrát myslí, že je bezchybná ponuku odmietne a poháda sa s Vencom. Všimnite si pohár s džúsom a vhoďte doň veselý papierik. Nadrogovaná Karmína bude tentokrát ochotná navštíviť cvičebňu. Inštruktorovi pripomeňte, že mu týmto zachránil kožu preto mu musí splniť želanie, ktorým je, aby sa oženil s Karmínou. Inštruktor prirodzene odmietne, preto bude potrebné nadrogovať aj jeho – aj jemu vhoďte do nápoja veselý papierik a opäť navrhnite svadbu. Príjme a aj tretia baba je zadaná. Ktorá bude štvrtá?

Filoména

Škaredá a pre nikoho nezaujímavá Filoména sa nachádza na poschodí Smithovho domu. Ako s každou aj s ňou sa najprv porozprávajte zistíte, že sa taktiež uspokojí s hocakým ženíchom a že sa jej páči jeden, ktorého neustále pozoruje cez ďalekohľad. Povypytujte sa jej na všetko a ukončite rozhovor. Filoména odíde a vy si môžete cez ďalekohľad obzrieť toho šťastlivca. Až si ho obzriete vydajte sa pred Toníkov bar kde sa s ním osobne porozprávajte. Prezradí vám, že je slepý a mimo iného je opravárom pián. Venca ho pozve do domu Smithových aby sa pozrel na ich piáno. Príjme, no na prechode pre chodcov ho prejde Smihova limuzína a slepec je dead. Ešteže po ňom ostali slepecké okuliare a palica, ktoré si Venca privlastní. Vojdite do Toníkovho baru a zistite, že sa tam nachádza nový zákazník – plastický chirurg, alkoholik. Dajte sa s ním do reči, zistíte, že kedysi dávno sa zamiloval do Jasmíny a je nešťastný z toho, že si ju privlastnil horár. Objednajte chlapíkovi niekoľko pív, objednávajte dovtedy kým z neho nedostanete reči o tom, že si je schopný vyrobiť ďalšiu Jasmínu, akurát potrebuje nejaké telo. Venca chirurgovi prisľúbi, že je schopný to telo zohnať, takže chirurg sa odoberie do nemocnice. V nemocnici sa dajte do reči s recepčným – vo chvíli keď zistí, že Venca pracuje pre pána Smitha nie je ochotný sa s ním o ničom baviť a nikám do priestorov nemocnice ho nepustí. Ukážte mu teda úpisy, ktoré recepčného obmäkčia. Zo stolu vezmite pozvánku k lekárovi a vypíšte ju na meno Filomény. Pozvánku ukážte Filoméne a ta sa ihneď odoberie do nemocnice na operačnú sálu. Choďte tam aj vy a dajte sa do reči s pomocnou sestričkou. Až zistí čo chce chirurg vykonať zhrozí sa a nie je ochotná asistovať dovtedy kým jej niekto nezalepí oči – dajte jej teda slepecké okuliare a plastická operácia sa môže začať – nasledujú fakt drastické scény vhodné len pre silné žalúdky :). Dôležite je, že chirurg si vytvorí Jasmínu a aj Filoména ma už partnera. Po operácií nezabudnite spod operačného stola vziať Filoménine srdce. Kto je na rade?

Hermína

Tak táto slečna sa nachádza vo fajčiarskej miestnosti Smithovej rezidencie. Pohovorte si s ňou o všetkom možnom, napr. aj o škodlivosti fajčenia na ľudský organizmus, z rozhovoru sa dozviete, že Hermína je ešte vždy zarytá feministka a inklinuje skôr ku ženám ako mužom. Vezmite zo stola krabičku cigariet a choďte pred kostol, kde stretnete kostolníka. Ak ste si už s ním pohovorili ponúknite mu krabičku cigariet, ktorú ochotne príjme a za túto štedrosť sa vám bude ochotný odplatiť tým, že vám niečo vyreže z dreva avšak Venca mu musí doniesť nejaký kus dreva. Keďže v inventári už máme ebenový masívny vibrátor tak sa ho spýtame či vyhovuje – odpoveď znie áno a na kostolníkovu otázku čo si Venca praje vyrezať hlavný hrdina odpovie – slona ;) – nech sa tak stane a na svete máme drevenú hračku vhodnú pre deti v škôlke. Zájdite pred materskú škôlku, zazvoňte a učiteľke oznámte, že ste prišli obdarovať deti hračkami. Učiteľka vám otvorí dvere do tohto blázinca, v ktorom je ako vidieť všetko dovolené. Učiteľke odovzdajte dar pre deti a porozprávajte sa s ňou. Vychovávateľka je naoko veľmi krásna a Venca sa ju pokúsi zbaliť avšak neúspešne. Vydá sa preto k hasičovi, ktorý mu o učiteľke prezradí, že je inak orientovaná – totižto na ženy, je lesbička. V pracovni pána Smitha už čaká aktuálne pošta. Venca ju preto bez ostychu vezme a zistí, že je adresovaná Hermíne od jej, zdá sa že bývalej, milenky. Venca využije situáciu a perom dopis prepíše, tak, ako to vyhovuje jemu. Dopis odovzdá Hermíne, ta naň bleskovo odpovie a využije Vencu ako poštára – odpoveď má okamžite doručiť danej slečne. Venca tak učiní a odovzdá dopis vychovávateľke, ktorá naň kladne zareaguje a tak nič nebráni tomu, aby sa Hermína a vychovávateľka stretli – ďalší vzťah je na svete – síce lesbicky, ale nevadí...

Evelína

Aj Evelínu nájde Venca vo fajčiarskej miestnosti. Bohužiaľ tvrdo spí a Venca ju musí nejako prebudiť. Vyberie sa teda za kňazom do kostola, s ktorým si veľmi príjemne porozpráva a zistí, že sa jedná o masochistického cirkevníka, inklinujúceho k sexu a predávaniu odpustkov. Otvorte skriňu a zoberte z nej kožený oblek, niečo podobné ako to čo má oblečené chlapík v sexshope. Ešte však chvíľku ostaňte pri kňazovi a spýtajte sa ho na oblek – kňaz sa zhrozí, že ste odhalili jeho pravú tvár a tak sa vám zaviaže, že ak budete mlčať poskytne vám akúkoľvek službu. Zo steny vezmite kríž a poproste kňaza, aby ho preklial – stane sa, taktiež poproste kňaza, aby vám otvoril plechovku hrášku. Tak a môžeme sa vydať do spomínaného sexshopu pohovoriť si s úchylom o pikantných veciach. Vypočujte si všetko čo chcete a ponúknite mu bičík a kožený sexy oblek, ktorý ste našli v Smithovom šatníku resp. vo farárovej skrini. Úchyl prijme obe darčeky, a ako odmenu vám dá nohavičky a kondóm väčšej veľkosti. Kondóm ukážte najmä predavačovi, ktorý vám prezradí, že je to jeho veľkosť ;) (samozrejme machruje a na konci vyplynie niečo úplne iné). Nohavičky ukáže Venca hasičovi s tým, že sa jedná o nohavičky Terezy, ktorú tak veľmi zbožňuje – bez váhania si ich vezme a za odmenu si budete môcť Venca vziať hocičo z požiarnej zbrojnice – samozrejme okrem plagátu Terezy. Najskôr pristúpte k hodinám, pretočte na nich čas dopredu, na druhú hodinu (čas na jedenie), vyjdite von a opäť vstúpte – hasič sa najedol, a v koši pribudol desiatový sáčok, ktorý si vezmite. Zo steny zveste hodiny. Hodiny umiestnite/zaveste na prázdne miesto vo fajčiarskej miestnosti. Pohrajte sa s hodinami a tým prebudíte Evelínu. Pohovorte si s ňou – Evelína chce chlapa, ktorý ju dokáže predovšetkým uspokojiť v posteli, podobne ako Venca. Evelína by sa kľudne vydala aj za Vencu avšak on je proti, preto musí nájsť niekoho, kto je v posteli minimálne tak dobrý ako on – a to je práve predavač v sexshope. Z rozhovoru taktiež vyplynie, že Evelínine dieťa nie je jeho, ale otcom je úplne iný muž. Teraz sa vydajte opäť k indiánovi. Motorovou pílou skoľte strom, ktorý vás síce prevalí, ale Venca prežije. Skryte sa kriačiky, stromčeky a použite kondóm do ktorého sa ... ;). Použitý kondóm ukážte Evelíne s tým, že poznáte muža, ktorý je presne podľa jej predstáv – kondóm je toho jasným dôkazom. Evelíne však tento jeden dôkaz nestačí a vyžaduje od Vencu ešte presvedčivejší dôkaz. Zamierte do nemocnice, konkrétne na röntgen. Röntgen zapnite a choďte sa zröntgenovať avšak s duralovou tyčou medzi nohami.. Tak a máme tu podarený röntgenový snímok, ktorý bežte ukázať Evelíne. Tej to ako dôkaz stačí, takže Evelínu zaveďte do sexshopu, kde navrhnite predavačovi sobáš. Ten túto ponuku príjme jedine vtedy, ak mu dokážete, že Evelína pochádza z majetnej rodiny. Predavačovi ukážete bankové výpisy a aj šiesty sobáš je na ceste :)... A blížime sa do finále:

Rosalína

Posledný objekt sa nachádza v záhrade, kde si Rosalína číta nejakú okultistickú literatúru – pre tú bude asi najvhodnejší partner indián – z rozhovoru totiž vyplynie, že holduje okultizmu. Vydajme sa za ním avšak absolútne s ním nebude možné nadviazať reč. Do kotlíka, v ktorom niečo kuchtí mu vhoďte králičí mozoček a Filoménine srdce – stane sa niečo nezvyčajné, niečo ste prebudili. Vám to však môže byť absolútne jedno, hlavné je, že ste rozviazali ústa indiánovi, takže aj s ním si môžeme poklábosiť. Ten vám prezradí, že mal sen/videnie, v ktorom z neba, na krídlach vetra, zostupovala k nemu akási žena oblečená v červenom, s perím orla. Vydajte sa za Rosalínou a ukážte jej prekliaty kríž a oznámte jej, že nadišiel jej čas. Vyberie sa za indiánom, kde jej vložte do vlasov vtáčie pierko. Ukážte Rosalínu indiánovi tomu však budú chýbať krídla vetra. Nadišiel čas zjesť konzervu hrášku, po ktorom si Venca dokonale uľaví a vytvorí vietor, krídla vetra. Indiánovi Venca splnil želanie a aj posledná deva je zadaná. Nastal čas pre outro a vy si môžete pogratulovať. Je koniec. Len škoda, že nakoniec všetka Vencova snaha vyšla nazmar – ale to sa už dozviete v outre.