Syphon Filter: The Omega Strain – ďalší ničiteľ teroristov

Mysteriózny smrtiaci vírus znenazdania a potichu zabíja v rôznych kútoch sveta, od Bieloruska po Brazíliu. Nie je známy jeho pôvod, ochrana ani liek. Čas na záchranu práve vypršal. Milióny ľudí zomrú. Tak takto dajako začína ostatný diel z komerčne veľmi

3. aug 2004 o 14:34 Milo Gracík

úspešnej série Syphon Filter, s podtitulom The Omega Strain.

Séria Syphon Filter si dobré meno vybudovala tromi kvalitnými dielmi ešte na PSX. Okrem prítomnosti on-line multiplayeru, najväčšia zmena oproti predchádzajúcim dielom spočíva v zmene hlavného hrdinu. Tým už nie je preslávený Gabe Logan, ale anonymný agent–nováčik v Agentúre, ale pracujúci pod dohľadom "veľkého" Gabriela Logana. Svojho agenta si môžete plne prispôsobiť vášmu obrazu, samozrejme v rámci možností vlastných konzolovým hrám. S úspešným progresom v hre pribúdajú ďalšie možnosti vylepšovania schopností ale i výzbroje. Zaujímavou a ešte stále originálnou featurkou je zvyšovanie schopností na základe ich použitia v hre, teda tým, ktorí sa v hre často plížia sa zvýši hodnota zakrádania, tým, ktorí zase radi prebodávajú svoje obete chladnou čepeľou sa zvýši hodnota boja sblízka a ostrostrelcom, ktorí radi strieľajú presne do hlavy sa zvýši narábanie s odstreľovačkami.

Syphon Filter: The Omega Strain (SF:TOS) je akčná strieľačka videná pohľadom tretej osoby (á la Tomb Raider), seriózne simulujúca činnosť poľného agenta jednej z tajných, mier chrániacich agentúr počas jednej z krízových situácií, ktoré sú dôvodom a ospravedlnením ich existencie. Hlavnou hernou činnosťou je likvidácia teroristov všakovakými, prevažne strelnými zbraňami. Vzhľadom na hodne realisticky spracované účinky zbraní a striedmosti v dostupnosti munície, je vhodné strieľať s rozvahou a často využívať presné zamierenie. Sem tam sa stretnete i s ľahkými stealth prvkami, občas budete i trochu taktizovať a uvažovať, rýchly prst na spúšti tu je skôr na škodu. SF:TOS ponúka všetky tie príjemné prvky, ktoré urobili dobré meno tejto sérii, nielen čo sa atmosféry a hrateľnosti týka. K dispozícii je 8 misií hrateľných iba v sólo kampani, navrch je tu ďalších 9 misií, ktoré je možné hrať on-line v kooperácii s tromi ďalšími agentmi (hráčmi), ale rovnako dobre si ich môžete v rámci tréningu prejsť sólo v off-line kampani. V on-line režime môžete svoju činnosť účinne koordinovať hlasovou komunikáciou cez PS2 USB headset. Ako si vedie premiérový titul zo série Syphon Filter na PS2 sa môžete dočítať v nasledujúcom hodnotení.

GRAFIKA 7 / 10

Šedivá, urbanistická, monotónna. Keď som po prvý krát videl obrázky SF:TOS, bol som nadšený. Keď som ju však videl prvý raz v pohybe, myslel som, že sa jedná o demo z pracovnej verzie. Si predstavte tie závrate, keď som zistil, že sa jedná o finálnu verziu. Keďže vás takéhoto zdraviu škodlivého šoku chcem vyvarovať, píšem to priamo – z núdze cnosť. Pozerať sa na to síce dá, ale súčasný štandard je už na míle vzdialený archaizmu SF:TOS, o grafických orgiách JAK 2 ani nehovoriac. I keď svetelné efekty, ako v každej PS2 hre, stoja za hriech. Za zmienku stoja príbehové video sekvencie, zaujímavo spracované, aj keď kvalitou neoplývajú ani ony, je vidieť, že autori nedostatkom invencie rozhodne netrpia. Nakoniec, dokonalá grafika nie je všetko, hra je predovšetkým o hraní, hrateľnosti a zábave.

INTERFACE 6 / 10

Na akčná hru netradičná vlastnosť, dizajnovanie vlastné agenta, nie nepodobné tvorbe postavy v The Sims, či nejakej MMORPG (môžete si voliť pohlavie, farbu a tvar postavy, vlasov, očí, oblečenia a pod.). Veľká škoda, že rovnaká pozornosť nebola venovaná aj vlastnostiam agenta, ktoré nemôžete voliť ani upravovať. Takže žiaľ, SF:TOS je stále iba strieľačka, žiadne RPG sa nekoná. Grafické indikátory sú klasické, radar ukazuje nepriateľov a pozíciu cieľov misie. Netradičné je spracovanie životnej energie, ktoré tu akosi absentuje. Postava ma indikátor poškodenia, ktorý stúpa úmerne počtu schytaných guliek. Ak sa však na sekundu dostanete z pod paľby, poškodenie okamžite zmizne. Prakticky sa jedná o obdobný systém dobíjania energie, aký bol použitý v HALO, či Red Faction 2. Mapa úrovne je síce trojrozmerná a ukazuje vám umiestnenie cieľov misie i pozície identifikovaných nepriateľov, no manipulácia s ňou je nekonečne útrpná záležitosť. Počas hry si môžete kedykoľvek pozrieť popis cieľov misie, TTD zbraní, prehrať hlasovú komunikáciu s veliteľstvom a pod.

Ovládanie je vcelku jednoduché a myslím, že nadmieru kvalitné, aj keď i tu nájdeme drobné nedostatky, akým je napr. priradenie funkcií k jednotlivým tlačidlám ovládača. Je to nedomyslené, súčasne sa krčiť, zameriavať protivníkov a strieľať je priam akrobatický kúsok, nanešťastie je to veľmi často využívaná kombinácia. Žiaľ, úplne chýba možnosť výberu z niekoľkých variantov ovládania, o voľnom konfigurovaní ovládania môžete snívať.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Klasika. V každej misii (úrovni) musíte splniť niekoľko cieľov a popritom postrieľať teroristov potulujúcich sa po okolí. Čo spravíte s teroristami brániacimi vám v plnení úlohy, si radšej predstavte sami. Semo-tamo stretnete kolegu-agenta, potulujúceho sa po úrovni a trochu si s ním zastrieľate. Aj keď úrovne nie sú príliš rozsiahle, sú dosť komplikovane navrhnuté, takže vám chvíľku zaberie, než sa presne zorientujete, kde a čo treba urobiť, aby ste úspešne splnili vaše úlohy. Žeby ste zablúdili, sa nebojte. Kam autori nechceli, aby ste sa dostali, tam vám ani neumožnili prístup, týmto síce hranie získava na dynamike, no stráca na variabilite a atmosfére (do ¾ budov sa totiž vôbec nedostanete).

V každej úrovni je niekoľko checkpointov, kde sa objavíte v prípade, keď vás počas hry zabijú. Počas hrania sa dá síce sejvovať, no neuloží sa váš postup, takže každú úroveň musíte doraziť na jedno herné posedenie. To by nebol veľký problém, ba táto featurka príjemné rozpumpuje vo vás všetok adrenalín. Problém je v tom, že po obživnutí sa vám neobnovuje munícia, takže občas misiu splníte načisto oholený, bez nábojov. Stalo sa mi, že finálneho bossa som musel umlátiť elektrickým obuškom, keďže už nebolo kde si doplniť muníciu, i keď nepriatelia sa dosť často respawnujú a objavujú z čista-jasna práve za vaším chrbtom, kde ste to pred sekundou už po tretíkrát dokonale vyčistili. Po úspešnom splnení misie vás hra ohodnotí v rôznych kategóriách, podľa toho koľko cieľov ste splnili, aký spôsob hrania ste preferovali (streľba je však najúčinnejšia a najjednoduchšia), vylepší vám vlastnosti, poprípade pridelí nejaké vyznamenania, bonusové zbrane a tak podobne.

MULTIPLAYER

Only on-line, takže zatiaľ bez hodnotenia. I keď sme sa dozvedeli, že on-line služby PS2 je možné spojazdniť aj z našej malej republiky, chýbajúca oficiálna podpora nám stále zabraňuje v testovaní. Maybe later, aligator.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Ako z profesionálneho hollywoodského zvukového štúdia, ktoré by tvorilo zvuky a ruchy pre agentský blokbaster á la James Bond či Jason Bourne. Bolo by to vrcholné blaho pre sluchovody, teda až na drobnú maličkosť. Tou je viac než občasné oneskorovanie zvukových efektov i hudby za hrou (ako hrom po blesku;), čo by sa dalo ešte tolerovať. No úplné vypadávanie zvukov, sa už len tak ľahko nedá prehliadnuť.

HUDBA 8 / 10

Malý repertoár krátkych skladbičiek logicky vedie k ich častému opakovaniu, napodiv sa vám však nezunujú. Majú totiž v sebe riadnu dávku heroizmu, patriotizmu, no proste toho všetkého, čo na vaše zmysly útočí z každého riadneho pro-amerického trháku. Fajn je dynamické naviazanie témy hudby na dianie v hre, čo vám zabezpečuje nezanedbateľnú výhodu. Bojová hudba začne totiž hrať o hodný čas skôr, než sa vám protivníci zjavia na obrazovke, niekedy dokonca predbehne i radar, takže nie je problém im pripraviť riadne žhavé privítanie.

NÁROČNOST & INTELIGENCIA 6 / 10

Na prvé zahranie vyzerá hra dosť náročne, na druhé i tretie rovnako, no keď zvládnete tie pravé agentské grify, fičí to jedna báseň. Prestrelka strieda prestrelku, teroristi vyliezajú z neprístupných budov ako červíky po daždi, to sa strieľa jedna radosť. Taktika protivníka je čisto arkádová, t.j. vybehne spoza rohu, pokropí vás olovom a schová sa do krytu. A tak opäť dokola, dokola a dokola. Aspoň, že pravidelne útočia v skupinách a z niekoľkých strán súčasne, inak by to fakt nebolo voči nim fér a ani zábava by to nebola žiadna. Herná línia je hodne lineárna a aj keď vás občas orientácia v úrovni potrápi, niet sa čoho báť, autori vás jasne a rázne ťahajú za ručičku od začiatku po koniec. Veľkým plusom je obrovská kolekcia zaujímavých bonusov (misií, videí, predmetov).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Nie som si istý, či sa Sony podarí oživiť sériu Syphon Filter na PS2 práve touto hrou. Tak dlho sme nečakali na príchod legendy, aby sme sa dočkali len PSX variácie. SF:TOS neašpiruje na titul hry roku, nie je to však ani žiaden prepadák. Pozitíva nakoniec prevážili nad negatívami, aj keď iba tesne. SF:TOS je hra s množstvom výborných nápadov a obrovským potenciálom, zabíja ju však množstvo nedotiahnutých vecí v dizajne i hrateľnosti. Je to ale hra, ktorej atmosféra je ohromujúca. S akou ľahkosťou vás vtiahne do deja a prinúti vás skutočne sa stať agentom, je hodné bombastického potlesku. Škoda, že si nemôžeme vychutnať multiplayer, takto si môžeme vychutnať iba tú horšiu polovicu toho, čo nám SF:TOS ponúka.