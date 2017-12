Screenshoty z Dungeon Siege 2 a Settlers V

16. júl 2004 o 12:19 Ján Kordoš

Nemecké stratégie kladú dôraz na detail a maličkosti, o čom sme sa mohli presvedčiť v hernej ságe The Settlers. Momentálne sa pracuje na piatom pokračovaní - Settlers V a to podľa predbežných screenshotov (ponúkame vám aj niekoľko nových obrázkov) vyzerá nádherne. Ak si tvorcovia neponechajú svoj zmysel pre puntičkárstvo len pre seba a vhodne ho implementujú do hry, máme sa na čo tešiť.

Zdroj: homepage, www.gamestar.de