Nová adventúra Vampyre Story od ex-Lucas Arts

16. júl 2004 o 10:53 Ján Kordoš

Príbeh nás zavedie na koniec 19.storočia, konkrétne sa ocitneme v mystickom roku 1880, v úlohe výchádzajúcej hviezdičky operného spevu Mony (týmto pozdravujem Mon v neďalekom Rakúsku ;). Všetko by bolo v pohode, z Mony by sa stala operná hviezda najväčšieho kalibru, čo je vlastne aj jej sen. Lenže láska sa zastaviť nedá a do našej hrdinky je až po uši zaľúbený pán. Ani to by ešte nebolo až také strašné, no ten pán je upír, našu slečnu jemne pohryzol na krku, premenil na upírku a uniesol na svoje sídlo.

Mone neostáva nič iné ako sa pokúsiť o útek z hradu a tu na scénu nastupuje už hráč, ktorý ma zabezpečiť tento útek. Počas hrania narazíte na množstvo vtipov a smiešných situácii, bývalí pracovníci Lucas Arts sa nezaprú, stačí si spomenúť na sériu Monkey Island alebo geniálnu paródiu na svet mŕtvych Grim Fandango. Engine poháňajúci Vampyre Story je srdcom slávnej Syberie, takže o vizuálne spracovanie sa príliš obávať nemusíme. Prvé screenshoty síce nevyzerajú nijako extra, no ide o veľmi rannú verziu hry a tvorcovia sa dušujú, že do hry vložia 3D postavy, množstvo objektov, no mierne komixový nádych hre zrejme ostane. Vampyre Story si vychutnajú PCčkári i majitelia Xboxu.

Zdroj: www.adventuregamers.com