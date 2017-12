Sony Ericsson predstavil nový komunikátor P910

Spoločnosť Sony Ericsson dnes uviedla inteligentný telefón P910i, ktorý ponúka kombináciu telefónu, PDA, e-mailu a webového surfovania v pohybe.

15. júl 2004 o 11:22 Marián Pavel - SME online

K dispozícii bude od tretieho štvťroku 2004.

P910i má širokú ponuku metód zadávania textu, vrátane klávesnice, rozoznávania rukopisu a T9, takže si používateľ môže zvoliť najpohodlnejší spôsob vyvolávania mnohých funkcií tohto telefónu.

P910i výrazne zjednodušuje prácu s elektronickou poštou a surfovanie po webe, vďaka širokej ponuke metód zadávania. Nová tlačidlová klávesnica na vnútornej strane flipu je veľmi užitočná pri písaní dlhších e-mailov. Päťsmerný Jog Dial je ideálny pri navigácii vo funkciách telefónu alebo pri surfovaní webom. Prirodzený rukopis s dotykovým perom na veľkom farebnom dotykovom displeji a softvérová klávesnica sú užitočnými nástrojmi pri písaní SMS, poznámok či značení nových kontaktov a termínov.

Prístup k e-mailovým službám a práci so správami je bezproblémový a umožňuje používateľom maximálne využiť rozšírené e-mailové služby P910i. Môže byť súčasťou bezpečnej korporátnej siete IT, umožňuje však prijímať súkromnú poštu aj individuálnym používateľom. Vďaka poskytovateľom e-mailových služieb, s ktorými Sony Ericsson spolupracuje je P910i ideálnou e-mailovou platformou – okrem platformy Smartner podporuje aj IBM, Extended Systems, Syncrologic, RIM BlackBerry, Seven a IntelliSync.



Nové možnosti ako je surfovanie po webe, e-mail, PDA a široký rozsah zábavných funkcií zvyšujú nároky na dostupnú používateľskú pamäť telefónu. Sony Ericsson tento fakt zohľadňuje, a preto rozšíril vnútornú pamäť z 16MB na 64MB. Súčasťou balenia je 32MB karta Memory Stick Duo. Ak to nestačí, P910i podporuje karty až do kapacity 1GB (Memory Stick Duo Pro), vďaka čomu máte takmer neobmedzenú možnosť ukladať si a zdieľať obrázky, video, hudbu a pracovné dáta.

P910i obsahuje digitálnu videokameru a fotoaparát, a množstvo zábavných funkcií. Kalendára a adresár je možné synchronizovať s PC cez USB, infračervené pripojenie, Bluetooth alebo na diaľku cez SyncML. Farebný displej ponúka 262 000 farieb a je ideálny na prácu s obrázkami. K dispozícii bude päť verzií klávesnice pre rôzne jazykové skupiny: qwerty, qwertz, azerty, ruská a grécka klávesnica.

P910i využíva operačný systém Symbian OS v7.0, čo je celosvetovo najpopulárnejší operačný systém pre inteligentné telefóny, a úspešné používateľské rozhranie UIQ na báze OS Symbian. Vďaka tomu podporuje P910i najširšiu dostupnú ponuku aplikácií, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné pre inteligentné telefóny.

Novinky v podobe free alebo trial verzií zahŕňajú Avantgo (offline browsing), Media Viewer (prístup k správam napríklad od Financial Times) a Promyzer (ceny akcií v reálnom čase). Aplikácia HP Runestone umožňuje priamu tlač správ, obrázkov, kalendárov a kontaktov na tlačiarni HP. Wayfinder je navigačný nástroj, ktorý je súčasťou CD a umožňuje pripojenie s GPS cez Bluetooth. Vďaka prehliadaču Opera prináša P910i vynikajúci zážitok z práce s internetom na celej šírke displeja.

Vývoj nových aplikácií pre inteligentné telefóny je najrýchlejšie rastúcou oblasťou vývojárskej komunity a v oblasti produktov so systémom Symbian. Produktom číslo 1 je P900, pre ktorý každý deň pribúdajú nové aplikácie. Existuje viac ako 600 aplikácií, ktoré sú kompatibilné s P800/P900/P910i. Tieto produkty sa tak stávajú overenou platformou, ktorá priťahuje veľkú komunitu vývojárov aplikácií. Používatelia si môžu dokonca aplikácie kúpiť a stiahnuť priamo z telefónu, prostredníctvom zabudovaného zariadenia pre nákup aplikácií.