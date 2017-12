So stresom sa človek vyrovnáva dlho

15. júl 2004 o 0:00

Ľudia sa často pod vplyvom stresu prejedajú. Zo štúdie tímu z Pennsylvánskej štátnej univerzity však vyplýva, že máme tendenciu konzumovať veľmi sýte jedlo, aj keď stresové podmienky pominú. Informoval o tom odborný mesačník Journal of Applied Social Psychology.

Vedci vystavili dobrovoľníkov na 25 minút veľmi hlasným zvukom - ostrému vyzváňaniu telefónu či klapotu písacieho stroja. Hluk nebol pravidelný a v niektorých chvíľach pripomínal skôr údery zbíjačky. Po dvanásťminútovej pauze dostali účastníci možnosť odpočinúť si nad časopismi a pochúťkami, medzi ktorými bol syr, čokoláda, čipsy, kukurica či kúsky želé.

V ďalšej časti dostali za úlohu nájsť cestu z bludiska, ktoré nemalo východ. Miera stresu sa merala úrovňou krvného tlaku a srdcového tepu. Ženy s najvyššími hodnotami po skúške siahli po tučných sústach a v porovnaní s ostatnými ženami ich skonzumovali dvojnásobok. Muži jedli stále to isté bez ohľadu na mieru záťaže.

"Je zaujímavé, že keď sú ľudia v práci vystavení hluku, prispôsobia sa. Urobia prácu pomerne kvalitne, ale musia vynaložiť veľké úsilie na to, aby si nevšímali ruchy z okolia. Platia za to však psychickou únavou, ktorá sa prejaví vtedy, keď zdroj stresu odznie," povedala Laura Cousinová-Kleinová z oddelenia behaviorálnej psychológie univerzity.

Veľa ľudí to pozná z víkendov, keď sa u nich odznievajúca záťaž prejavuje konzumáciou alkoholu alebo tučných jedál. Odborníci preto radia, aby si ľudia uvedomovali dlhodobý vplyv stresu a naučili sa ho prekonávať inak ako jedlom.

Zaujímavé je, že muži po rovnakej experimentálnej záťaži ako ženy zjedli v priemere 40 gramov potravín bez ohľadu na mieru stresu. Podľa vedcov si muži v porovnaní so ženami veci neberú príliš k srdcu. Vedia si povedať: Stalo sa, nechajme to tak. To je jeden z efektívnych spôsobov, ako sa vyrovnať so stresom. (čtk, ač)