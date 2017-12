USA: licencie pre i-kaviarne

Internetové kaviarne a počítačové herne v Los Angeles budú čoskoro potrebovať na svoju prevádzku povolenie od polície. Nariadila to tamojšia mestská rada v snahe znížiť kriminalitu mládeže. K opatreniu ju viedol minuloročný incident, keď došlo k poulične

14. júl 2004 o 0:00

j bitke dvoch skupín konkurujúcich si v hre Counter Strike.

Mládež do 18 rokov odteraz nesmie byť vpustená do kaviarní v čase od 8.30 do 13.30 (keď má byť v škole) a po 22. hodine večer. V kaviarňach budú takisto nainštalované kamery. (reuters)