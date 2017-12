Drsní policajti sú stále v kurze

15. júl 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Napodobniť herný koncept a zároveň aj komerčný úspech Grand Theft Auto 3 je snom nejedného herného tvorcu. Pokúšajú sa o to aj autori hry True Crime: Streets of L.A., ktorá po debute na herných konzolách prichádza aj do sveta PC. Otvoreným spracovaním kriminálneho mesta sa však nesnaží GTA iba napodobniť, ale sľubuje oveľa širší záber herných činností a výraznejšie prepojenie s filmom. Okrem jazdenia po uliciach Los Angeles v autách a boja s pouličným zločinom na kolesách vás totiž čakajú aj misie v interiéroch v štýle Max Payne a tiež nefalšované scény s použitím bojových umení. K tomu ponúkajú navyše skvele spracovaný príbeh super-drsného policajta na stope nepoučiteľných gangstrov. Hlavný hrdina si postupne môže zlepšovať svoje jazdecké, strelecké a bojové schopnosti. Tiež si môže vybrať, či bude prípady riešiť hromadou mŕtvol alebo zatýkaním, čo sa prejaví na vzťahu okolia k nemu. Prvé problémy tohto inak zábavného konceptu prichádzajú s ovládaním. Vo vozidlách to ešte ako-tak ujde, ale pri peších misiách je ovládanie neohrabané a nepresné. Práca s kamerou je na tom ešte horšie, dizajn samotných úrovní vnútri budov by si tiež zaslúžil vylepšiť. Oveľa lepšie dopadla umelá inteligencia, postavy konajú veľmi prirodzene a nevypočítateľne. Daňou za konzolovú konverziu je okrem ovládania aj grafika. Zďaleka nepatrí na špičku PC hier ani rok starých. Napriek tomu trpí na vyššiu hardvérovú náročnosť. Detailné spracovanie L.A. je síce pôsobivé a vraj aj veľmi verné, ale tento fakt technickú stránku z šedivého priemeru nevytiahne; to isté platí aj o zvukoch. Naopak hudba je síce žánrovo vyhranená (hip-hop, tvrdý rock), vo svojej kategórii však nemá konkurenciu. Hviezdy hudobného mena sú tu zastúpené v ešte väčšom počte ako v konzolových verziách a soundtrack hre naozaj sedí. Hviezdne je aj obsadenie postáv v dabingu, objavujú sa tu aj herci ako Gary Oldman či Christopher Walken. Streets of L.A. nie je zďaleka dokonalá hra, svojou variabilitou a nezvyklým herným zážitkom však určite dokáže pobaviť. Odporúčaná konfigurácia: 2000 Mhz, 512 MB RAM, 128 MB graf. karta www.activision.com/microsite/truecrime/ Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk