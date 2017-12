Earth 2150 - inteligentná stratégia

Po recenziách veľmi kvalitných stratégií Ground Control 2 a Perimeter, zakončíme tento silne strategický týždeň spomienkovým článkom na klasickú RTSku zo série Earth 21xx.

10. júl 2004 o 11:49 Michal Klembara

PRÍBEH

Píše sa rok 2150. Zem je v troskách po dlhotrvajúcich bojoch, v ktorých prišlo i na jadrové zbrane. Niežeby totálne zničili povrch Zeme, ale odklonili ju na novú obežnú dráhu okolo Slnka. A tak sa Zem spolu zo všetkým osadenstvom vydáva na svoju poslednú púť do stredu Slnka. Z toho, čo ostalo zo sveta, vznikli dve zoskupenia štátov plus Lunar Corporation, ktorá obhajuje záujmi obyvateľov Mesiaca (ten taktiež putuje do slnka, keďže je večne spútany so Zemou:). Tie si riziko konca sveta plne uvedomujú a začínajú sa prípravy evakuácie na Mars. Zdrojov na planéte však nie je dostatok pre evakuáciu všetkých. Zachrániť sa môže iba jedna frakcia a tak sa rozpúta ďalší, na modrej planéte posledný, boj o zvyšky materiálnych zdrojov. Do konca sveta ostáva iba 183 dní, takže nie je čas zaháľať. V tomto bode príbehu prichádza na scénu samotný hráč a všetko je už len na ňom. „Veliteľ zásobovania“, aj tak by sa dala nazvať úloha, do ktorej je hráč postavený. Úloha má jednoduché znenie, a to: získať dostatok surovín (potrebných na evakuáciu) akýmkoľvek spôsobom, teda hlavne bojom, ale aj tomu sa dá občas vyhnúť.

MAIN BASE

Pod vaše velenie sa dostáva jedna dobre, na vlastnom území, ukrytá základňa. V nej sa nachádzajú továrne na výrobu zbraní, pomocnej techniky, laboratória a hlavne Spaceport, cez ktorý sa posielajú suroviny do vesmíru. Z tejto základne podnikáte výjazdy na misie po celom svete. Spojenie s dočasnou základňou zabezpečuje obrí transportér. Dočasnú základňu si vybudujete v mieste konania misie. Na jej začiatku máte k dispozícií buď stavebný stroj alebo pristávaciu plochu pre transportér, pár vojenských jednotiek a nejaké tie kredity. Peňazí je málo, takže nemusíte stavať tie budovy, ktoré máte v Main Base. Všetko potrebné sa dá z nej doviesť a samozrejme po skončení misie všetky jednotky a kredity odviezť späť.

BOJUJÚCE STRANY

Ako som už spomínal, sú tri: Spojené civilizované štáty (UCS), nášmu srdcu najbližšia Euroásijska dynastia a mesačná Lunar Corporation. Každá má vlastné jednotky, budovy a svoj vlastný spôsob získavania surovín.

Čo sa ťažby surovín týka, tak UCS sa spolieha na harvestrov (autonómne ťažobné stroje, také ako v Dune 2), ktorý vozia suroviny do rafinérie. Euroásijska dynastia ťaží suroviny v bani, odtiaľ ich vozia nákladné stroje do rafinérie, Lunarovia to majú najjednoduchšie, tým stačí postaviť jednu budovu v mieste ložiska a tá sa už o všetko postará. Lunarovia majú odlišný aj spôsob výroby energie. Získavajú ju zo slnečných elektrární a pre zabezpečenie prísunu energie v noci potrebujú obrovský akumulátor. Dynastia ju vyrába v tepelných elektrárňach a UCS v atómových.

Čo sa jednotiek týka, tak UCS sa spolieha na rôznych robotov, Lunar Corp. má k dispozícií rýchle vznášadla, Euroásijska dynastia používa nám všetkým dobre známe zbrane ala ZSSR. Takže sa stretneme s tankami, obojživelnými a pásovými jednotkami a niekoľko typov helikoptér a člnov.

NÁVRH, VÝROBA JEDNOTIEK A VÝVOJ

Jednotky si navrhujete sami. Najprv sa vyberá základ, teda niečo ako podvozok alebo torzo. Na tento základ sa montujú zbrane. Na začiatku je výber komponentov malý, preto treba investovať aj do vývoja. Vyvíjať však nemôžte všetko, lebo peňazí je málo. Hra limituje počet jednotiek, ale nie podľa kusov, ale podľa ich finančnej hodnoty. Lepšia jednotka je samozrejme drahšia a tým ich môžete menej vyrobiť. Treba si jednoducho dobre rozmyslieť čo a koľko toho vyrobíte.

Vývojári nezabudli ani na celkom logickú vec a to zásobovanie. Všetky jednotky používajú muníciu, ktorá im dochádza. Všetky tri strany na to majú špeciálnu budovu a zásobovaciu jednotku. V tomto smere získava Euroásijska dynastia, ktorá má neskôr laserové zbrane a tie dobýjať netreba. Tým získava výhodu hlavne proti robotom UCS, proti ktorým sú lasere obzvlášť účinné. Do vzduchu však nemôžu strieľať, takže proti leteckým jednotkám Lunar Corporation sa nedajú použiť.

MOSTY A PODZEMIE

Občas narazíte na rieku. Vtedy príde vhod most. V hre sú dva typy, užší a širší. Taký most sa občas stáva významné strategické miesto. Hlavne keď jeho druhú stranu stráži nepriateľ, dochádza k ťažkým bojom. Mnohokrát dôjde k zničeniu mosta a postaviť nový je pod nepriateľskou paľbou dosť ťažké, obzvlášť v prípade keď nemáte kvalitné letecké jednotky.

Po vybudovaní vchodu do tunela (výťah) môžete budovať podzemné chodby. Dá sa to využiť pri napadnutí cudzej základne, alebo pri ťažkom útoku tam môžete skryť dôležité jednotky. Niektoré misie sa kompletne odohrávajú v podzemí. Sú to väčšinou špionážne misie, v ktorých je vašou úlohou získať cenné informácie z počítača ukrytého v podzemnom komplexe.

GRAFIKA

Earth 2150 vyšla v roku 2000, ale napriek tomu je grafika ešte aj dnes na veľmi dobrej úrovni. Nič nie je prečačkané a všade dominuje prehľadnosť. Celá hra má pochmúrnu atmosféru, čo len dokresľuje príbeh. Dá sa tu nájsť niekoľko pekných efektov. Striedanie dňa a noci nie je samoúčelné. Viditeľnosť sa v noci zhoršuje a to sa dá takticky využiť. Všetky jednotky a budovy majú svetlá, ktoré môžete ľubovoľne zapínať a vypínať. V hre sa mení aj počasie, od takého normálneho, cez dážď a hmlu až po veľmi pekný sneh. Pomaly padajú vločky, ktoré postupne pokrývajú budovy a stojace jednotky. Veľmi pekne je urobený aj dym, ktorý vychádza z komínov továrni a elektrárni. Terén je spracovaný tiež 3D, ale ako taký nie je veľmi členitý (no sú tu aj vyššie kopce), čo sa dá často takticky využiť. Jediná vec, ktorá sa občas zíde, je možnosť vykopať priekopu, cez ktorú pozemné jednotky neprejdú.

UMELÁ INTELIGENCIA

Umelá inteligencia je asi najkontroverznejšia časť tejto hry. Všeobecne sa objavujú dva názory, buď sa hodnotí ako veľmi dobrá, alebo dajme tomu priemerná. Ja som si nejaké väčšie nedostatky nevšimol, ale svoje jednotky nemôžete nechať bez dozoru. Aj nepriatelia dokážu poriadne potrápiť rýchlymi a ráznymi útokmi.

ZÁVER

Nespomenul som ďalšie budovy, ktoré môžete postaviť. Napríklad radar, obranné veže a ďalšie viac či menej podstatné stavby. Hra obsahuje ešte ďalšie vychytávky, tak napr. môžete vyrobiť falošné jednotky, ktoré potom fungujú ako falošné ciele, alebo sa dá obrazovka rozdeliť na tri časti, takže potom môžete sledovať napr. obidve základne a ďalšie dôležité miesto.

Deprimujúcu atmosféru tejto hry vytvára skutočnosť, že súčasne bojujete s dvoma nepriateľmi, s časom a peniazmi. To len tak v hocakej hre nenájdete. Dôvodov prečo ju hrať aj dnes je ešte viac, napríklad dobrý príbeh, príjemná grafika, ale hlavne tá atmosféra. Earth 2150 patrí medzi náročnejšie stratégie a nejde v nej len o akciu bez rozmýšľania. Pre tých, ktorých nudia nespočetné Command & Conquery a Warcrafty, je to to pravé orechové.

Poznámka: Pre všetkých fanúšikov tejto strategickej série máme dobré správy, pretože štúdio Reality Pumps pripravuje tretí diel pod názvom Earth 2160, o ktorom sa viac dočítate v profile hry.

Zdroj screenshotov: www.gamespot.com, www.mobygames.com