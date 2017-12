EuroTel: nové akcie pre používateľov roamingu

EuroTel pripravil nové akcie spojené so službou Roaming.

1. júl 2004 o 8:23

Okrem zliav pri písaní SMS správ z Chorvátska a Slovinska majú zákazníci šancu vyhrať telefóny, dovolenku v Dubrovníku či letenky od Slovenských Aerolínií.

Každý, kto pošle z roamingu SMS správu s kľúčovým slovom LETENKA na číslo 123, bude automaticky zaradený do žrebovania o 2 voľné spiatočné letenky do pravidelných destinácií Slovenských Aerolínií podľa vlastného výberu. Žrebovanie sa uskutoční každý týždeň a čím viac SMS zákazník pošle, tým má väčšiu šancu na výhru. Cena SMS je spoplatnená roamingovou cenou SMS v danej krajine. Súťaž potrvá do 5. septembra 2004.

Pre všetkých dovolenkujúcich zákazníkov v Chorvátsku pripravil EuroTel v spolupráci s HTmobile akciu SMS Happy hour. V čase od 17.00 do 18.00 hod až do konca augusta budú všetky SMS správy odoslané zo siete HTmobile o 60% lacnejšie.

Navyše každá SMS správa odoslaná prostredníctvom HTmobile bude zaradená do súťaže o dovolenku v Dubrovníku v roku 2005 a mobilné telefóny. Ak je cieľom dovolenky zákazníkov EuroTelu Slovinsko, každý deň v čase od 16.00 do 17.00 môžu posielať SMS správy zo siete SI.Mobil úplne bezplatne. Akcie sú platné aj pre zákazníkov EASY kariet.

Neoddeliteľnou súčasťou každej dovolenky je počasie. EuroTel pre svojich zákazníkov pripravil novinku, službu “bezplatný infokanál o počasí“, vďaka ktorej budú vždy informovaní o počasí na nasledujúci deň vo vybranej krajine. Stačí poslať SMS správu na číslo 123 v tvare KRAJINA ZAP. Ak zákazník napíše správu CHORVATSKO ZAP, počas siedmych dní bude dostávať bezplatne 1-krát denne SMS správu s predpoveďou počasia v Chorvátsku. Služba sa po 7 dňoch automaticky vypne, ale v prípade záujmu si ju zákazník môže znova aktivovať na ďalších 7 dní. Informácie sú pripravené pre 10 najobľúbenejších destinácií (Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Anglicko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko a Nemecko).

Službu Roaming si môže každý zákazník mesačných programov aktivovať bezplatne a bez zálohy na zákazníckej linke 12320. Majitelia predplatených EASY kariet s programom EASY TEAM si môžu aktivovať Roaming na čísle 12351, voľba 2. V prípade, že zákazníci vlastnia niektorú z kariet EASY Nonstop a EASY Life a chcú v zahraničí posielať nielen SMS správy, ale využívať plnohodnotný roaming, stačí keď zavolajú bezplatne na číslo 12351, voľba 3 a zmenia si svoj program na EASY Team. Následne si stačí aktivovať službu EASY Roaming.