Telekomy netrápia len ceny

1. júl 2004 o 0:00

Možnosť zvoliť si lacnejšieho operátora nebudú mať len zákazníci s paušálom ST Mini. FOTO - ARCHÍV TASR





BRATISLAVA - Proti rozhodnutiu, ktorým Telekomunikačný úrad stanovil podmienky prepojenia sietí sa odvolajú aj firmy eTel Slovensko aj Slovak Telecom. Podľa generálneho riaditeľa eTelu Juraja Taptiča sa regulátor v rozhodnutí nevyporiadal so všetkými podstatnými nedostatkami návrhu prepojovacej dohody dominantného operátora. Ani pre Slovak Telecom však nie sú podmienky stanovené úradom prijateľné. "Telekomunikačný úrad vo viacerých bodoch zmenil podmienky v náš neprospech, pričom zmeny neodôvodnil dostatočne," uviedol výkonný viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti Pavol Kukura.

Podobne ako firme GTS Slovakia ani eTelu sa nezdá metodika výpočtu ceny za prepojenie hovoru medzi sieťami. "Ceny, ktoré zo vzorca vychádzajú, sú najvyššie spomedzi okolitých krajín," poznamenal právny zástupca firmy Branislav Máčaj. Stanovovanie cien trápi aj Telecom. "Metodika výpočtu cien stanovená úradom, ktorá stanovuje ich výšku pod úrovňou nákladov a obmedzenie možnosti našej spoločnosti pokryť si náklady spojené so zavedením čísel a kódov operátora žiadajúceho o prepojenie v našej sieti, je pre nás neprijateľná," povedal Kukura.

Firma eTel napriek tomu vníma verdikt Telekomunikačného úradu pozitívne. "Regulátor potvrdil, že podmienky prepojovacej zmluvy navrhnuté Slovak Telecomom diskriminujú jeho konkurentov," zdôraznil Taptič. Poukázal najmä na to, že oproti pôvodnému návrhu Telecomu si podľa rozhodnutia úradu budú môcť operátora vybrať aj zákazníci s volacím programom ST Maxi, teda nielen s paušálom ST Standard. Okrem toho budú môcť cez ľubovolnú firmu volať aj do mobilných sietí.

Telecom však s verdiktom v časti výber operátora spokojný nie je a úrad podľa Kukuru prekročil svoje právomoci a rozhodol nad rámec zákona. Neprijateľný je podľa dominantného operátora najmä úradom zvolený model pre internetové volania a volania na čísla služieb s pridanou hodnotou. "Takto stanovený model je podľa nášho názoru zlý a neprispieva k vzniku konkurenčnej súťaže na trhu," vyhlásil Kukura.

"Rozhodnutie by bolo úplne v poriadku aj v súčasnej podobe, keby ho telekomunikačný úrad vydal o rok skôr," povedal Taptič. Telekomunikačný úrad však pol druha roka podmienky prepojenia sietí vydať nechcel. Argumentoval, že zákon o telekomunikáciách, ktorý platil do konca minulého roka, podmieňoval vydanie verdiktu uzavretím dohody o prepojení. Žiadny z konkurentov však nebol ochotný diskriminačné podmienky Slovak Telecomu prijať, a preto sa alternatívni operátori snažili pretlačiť legislatívnu novelu, ktorá by bariéru odstránila, ale neuspeli. Regulátor síce vlani operoval s deravým zákonom, no aj v súčasnom rozhodnutí využil právne kľučky a nezohľadnil dominantné postavenie Slovak Telecomu na trhu telefónnej služby. Vtedy by napríklad mohol stanoviť presnú výšku maximálnych prepojovacích poplatkov.

Faktom je, že Telekomunikačný úrad už štvrtý rok financuje zo svojej kapitoly ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktoré zastupuje akcionárske záujmy štátu v Slovak Telecome. DANIEL CVEČEK