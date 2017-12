Týždeň vo vede

(24. - 30. 6. 2004)

1. júl 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Jian-Wei Pan z Universität Heidelberg (Nemecko) a University of Science and Technology v Hefei (Čína) s kolegami dosiahol kvantovo-mechanické prepletenie piatich častíc. Súčasne uskutočnili teleportáciu s tzv. otvoreným cieľom. Je to dôležité pre vývoj kvantových počítačov.

Tím Jamesa Thompsona z Massachusetts Institute of Technology (USA) s kolegami zistil odchýlku od vzťahu rýchlosti obehu polarizovateľnej častice v cyklotróne k jej náboju a hmotnosti, konkrétne CO+ iónu. Pomôže to presne merať supermalé hmotnosti, okrem iného molekulové väzby.

Podľa Deborah Thomasovej z Texas A&M University (USA) sa produkcia hlbinnej vody pred 65 miliónmi rokov presunula z okolia Antarktídy do Tichomoria a pred 40 miliónmi rokov späť. Ukazujú to podmorské vrty. V zvlášť teplej klíme tohto obdobia sa vyvinuli aj primáty.

Výnosy ryže podľa čínsko-amerického tímu Kennetha Cassmana z University of Nebraska (USA) klesajú o 10 percent s každým stupňom globálneho otepľovania. Ide o nočné teploty.

George Hilley z University of California v Berkeley (USA) vyvinul na báze satelitných radarových máp okolia San Francisca (na snímke) metódu predpovedania tamojších potenciálne hrozivých zosuvov pôdy v dôsledku jej pomalých a slabo badateľných pohybov.

Podľa Jonathana Lloyda z University of Manchester (Veľká Británia) s kolegami zohrali pri kontaminácii studní v Bengálsku začiatkom 90. rokov arzénom - najhoršej masovej otrave v histórii ľudstva - veľkú úlohu anaeróbne (kyslík nedýchajúce) kov redukujúce baktérie.

Tím Bernarda Dujona z Institut Pasteur v Paríži (Francúzsko) zistil, že štyri druhy kvasiniek sú geneticky rozmanité ako celý kmeň chordátov, to znamená všetko od sumiek a rýb po myši a človeka. Evolučne kľúčové sú zdvojovanie genómov a rozsiahla strata génov.

Charles Hipkin z University of Wales v Swansea (Veľká Británia) s kolegami zistil, že bôbovité rastliny, ktoré v sebe hromadia obranný toxín 3-nitropropiónovú kyselinu, sa de facto samy kompostujú a produkujú v svojich výhonkoch oxidovaný anorganický dusík.

Látka PT-141, analogická hormónu hypofýzy alfa-MSH, výrazne zvyšuje sexuálny apetít potkaních samičiek. Zistil to James Pfaus z Concordia University (Kanada) s kolegami.