Nintendo vyvíja interaktívny systém pre nový Game Boy

8. mar 2001 o 11:36 TASR

Tokio 8. marca (TASR) - Japonské NintendoCo Ltd predstavil plány na nový interaktívny hrací systém pre nový Game Boy Advance. Nintendo pritom bude spolupracovať so spoločnosťou Olympus Optical pri vývoji kartového spúšťacieho systému, ktorý hráčom umožní nahrať obľúbené postavičky do boja v Game Boy.

Nový Game Boy je rýchlejší než predchádzajúci model, ponúka väčšie rozlíšenie, viac farieb a schopnosť pripojenia na internet. Nová konzola používa 32-bitový procesor, bude mať lepšie spracovanie obrazu, o 50% väčšiu obrazovku a okrem toho umožní vzájomné prepojenie štyroch hráčov. "Mašinka" sa na japonský trh dostane 21. marca a v Japonsku stáť 9 800 jenov (82,59 USD) a 99,95 USD v USA.

Nintendo s pomocou Olympusu ešte v tomto roku uvedie na trh systém "card-e" a mladších hráčov chce získať prísľubom rozsiahlej palety postavičiek, ktoré bude možné nahrať pomocou špeciálnych kariet a príslušných snímačov. Karty obsahujú zvukové a obrazové údaje o postavičkách, vrátane populárnych Pokemonov.

Spoločnosť zároveň predstavila úvodnú softvérovú výbavu pre Game Boy Advance, ktorú z pôvodne plánovaných 10 programov rozšíril na 25, medzi inými aj verzie tradičných favoritov, napríklad, "Super Mario".

Nintendo očakáva, že v priebehu štyroch až piatich rokov predá 100 miliónov nových konzol. Ako informuje agentúra Reuters, celkový predaj prvého Game Boy vlani, 11 rokov od uvedenia na trh, dosiahol 100 miliónov kusov. Nintendo plánuje v marci dodať do obchodov milión kusov a ďalších 23 miliónov kusov v budúcom obchodnom roku 2001/02, ktorý sa začína v apríli.

(1 JPY = 39,079 SKK, 1 USD = 46,953 SKK)

