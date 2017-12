Zlodejom sa u nás opäť darí

1. júl 2004 o 0:00

Kultová hra Thief v roku 1998 prakticky založila žáner takzvaných tichých akčných hier, do ktorého sa neskôr zaradil napríklad aj známy Splinter Cell. Nič to však nemení na fakte, že Thief a ani jeho pokračovanie nikdy nepatrili medzi hry s obrovskou hráčskou základňou. Práve vychádzajúci tretí diel tak má veľmi špecifické publikum so špecifickými požiadavkami.

Práve toto publikum sa veľmi bálo, že z takmer dokonalej simulácie zlodeja v dobách neskorého stredoveku sa stane "čajíčková" konzolová hra pre bežného hráča. Taký je dnes trend, ale Thief: Deadly Shadows ho, našťastie, ignoruje. Priame násilie tu teda nebude prevládať nad rozvážnym plazením sa a postupným skúmaním úrovní.

Hlavná postava - profesionálny zlodej Garrett - má totiž len pramalú šancu uspieť v súbojoch so strážcami pokladov, ktoré má odcudziť. Oveľa viac sa spolieha na rozličné zlodejské pomôcky. Od rôznych druhov šípov so schopnosťou zahasiť oheň alebo odlákať nepriateľov cez rukavice na šplhanie po kamenných stenách až po šikovný obušok a oslepovacie granáty. Kombináciou týchto a ďalších nástrojov si každý hráč môže vytvoriť úplne vlastný postup úrovňou, ktorý je len málokedy striktne obmedzený. Všadeprítomné tmavé kúty a možnosť takmer zmiznúť pritlačením sa ku stenám sú ďalšími možnosťami skúseného zlodeja.

Ku skvelému zlodejskému pocitu prispieva jedinečné spracovanie Garrettových zmyslov. Nikde inde sa nedá tak dokonale orientovať podľa zvuku krokov, zábleskov svetla fakieľ či podrobne spracovaných tieňov. A budete tomu veľmi radi! Umelá inteligencia nepriateľov vám na vyšších obtiažnostiach totiž nič nedaruje. Pôjde po vás, aj keď iba zabudnete za sebou zavrieť dvere.

Protivníci sú spracovaní takmer bez chyby. Neustále skúmajú svoje okolie, informujú sa navzájom a koordinovane útočia. Spektrum ich správania sa a obrovské množstvo ďalších skvelých prvkov tejto hry by vyšli aj na tri takéto recenzie. Obavy panovali aj z príliš vysokej hardvérovej náročnosti celého projektu. Tá síce nepatrí k najnižším, ale vzhľadom na skvelú grafiku je na mieste. Thief: Deadly Shadows je tak viac ako vydareným pokračovaním legendy a povinnosťou pre všetkých fanúšikov žánru.

