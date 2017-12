Splinter Cell: Pandora Tomorrow – nová vlna terorizmu

Clancyho „Trieskobunka“ redefinovala žáner zakrádacích akcií a poskytla hráčom svojho času perfektnú zábavu. Rok sa s rokom zišiel a tajný agent Sam „Ryba“ je tu opäť v „Pandore zajtrajška“. Ja teraz navrhujem rýchlo prestať s týmto hrozným „poslovenčovan

11. jún 2004 o 17:44 Juraj Chrappa

ím“, vrhnime sa radšej na recenziu ;).

Možno sa vám zdá čudné, ako rýchlo Ubisoft dokáže vyrábať hry zo série Splinter Cell. Veď len nedávna E3 priniesla prvé, veľmi zaujímavé informácie o Splinter Cell 3, ktorá by mala vyjsť ešte tento rok! A to sme ledva stihli dohrať pokračovanie Splinter Cell: Pandora Tomorrow, ktorý je aj predmetom tejto recenzie a nabažiť sa originálneho multiplayeru. Ako je to možné? Že by mal Ubisoft zázračnú schopnosť urýchľovať vývoj hier bez dopadu na kvalitu? Vôbec nie. Finta spočíva v tom, že múdre hlavy z tejto šikovnej firmy zadali úlohu vytvoriť „pokračovanie“ Splinter Cell svojmu ázijskému vývojárskemu štúdiu, pričom pôvodný kanadský tím nenápadne pracoval na „trojke“. Takýmto systémom dokáže Ubisoft hráčov pravidelne zásobovať špičkovými hrami z tej istej série častejšie, ako je zvykom u konkurencie.

V predchádzajúcom odstavci som sa oháňal úvodzovkami pri slovách ako pokračovanie a trojka. Nerobil som to len pre zvýšenie diakritickej náročnosti textu, ale z toho dôvodu, že Splinter Cell: Pandora Tomorrow by som si nedovolil nazývať plnohodnotným pokračovaním. Skutočným druhým pokračovaním bude podľa môjho názoru, podľa toho čo, sme videli na E3, až Splinter Cell 3. Pandora Tomorrow totiž neprináša, až na zaujímavý multiplayer, nič nového alebo prevratného. Na osvedčenom základe ponúka nový príbeh, zopár nových pohybov či herných prvkov a kvalitne navrhnuté misie, ktoré vás udržia v napätí. Na skutočné pokračovanie však trošku málo.

Miliónstranové politické thrillery amerického spisovateľa Toma Clancyho sú v interaktívnej podobe omnoho ľahšie stráviteľné ako vo svojej papierovej predlohe. Pandora Tomorrow obsahuje rovnako kvalitný príbeh plný svetového terorizmu ako v predošlej časti. Tento raz ľudstvu v roku 2006 hrozí mierne pomätený záujemca o vládu nad svetom vírusom čiernych kiahní. Príbeh je opäť prezentovaný formou krátkych ukážok televízie LNN (a ktorým stále chýbajú titulky, takže na pochopenie je nutná veľmi dobrá znalosť English language). Skrátka, jasná práca pre tajného agenta Fishera.

Kým zabránite vymretiu ľudstva (a zabránite vôbec?:) na čierne kiahne, musíte v zdraví zvládnuť osem rozsiahlych levelov, rozkúskovaných na menšie časti. Presne ako sme boli zvyknutí v prvom Splinter Cell. V úvodnej časti hry si v integrovanom tutoriále zopakujeme všetky základné pohyby a ovládanie a naučíme sa niekoľko nových.

Nových schopností je zopár, ale nedá sa povedať, že by boli nejakým spôsobom zásadné a ovplyvňovali hrateľnosť. Medzi tie efektnejšie patrí možnosť zavesiť sa na potrubie na strope budovy, rukami sa pustiť a visieť zaháknutý len tak za kolená. Rukami pritom môžete potichu odstreľovať nepriateľov. Byť tým nepriateľom, fakt by ma naštvalo, keby som zistil, ako ma dostali... Z ďalších pohybových noviniek tu máme tzv. SWAT turn, ktorý využijete pri zisťovaní situácie vo vedľajšej miestnosti. Pri SWAT pohybe sa rýchlou otočkou prešmyknete z jednej strany dverí na druhú. Sam sa tiež naučil pískať, čo muselo byť určite veľmi zložité ;). Krátkym hvizdom dokáže zmiasť stráže a dostať ich tak mimo priestor, kam sa chce dostať. Nezanedbateľnou pomôckou je tiež možnosť otvárania dverí s telami zlikvidovaných protivníkov naloženými na chrbte. Ako vidíte, novinky tu sú, a aj keď sa nejedná o nič prevratné, príjemne obohacujú hranie.

V Pandora Tomorrow sa vo väčšine misií objavujú tri stupne alarmov. Čím vyšší stupeň pohotovosti, tým sú nepriateľskí teroristi ostražitejší a bezpečnejšie vybavený, napríklad si obliekajú nepriestrelné vesty a prilby. Potom je ich oveľa zložitejšie zlikvidovať. Našťastie sa stupeň pohotovosti časom zníži, len vás dlho nesmie nik odhaliť.

Obe zbrane zostali zachované, takže v tejto oblasti nečakajte nič nové, čo je tak trochu škoda. Len pri streľbe z malej pištole môžete prepnúť hľadáčik na laserové zameriavanie. Dá sa tak omnoho presnejšie mieriť. Výhodné je to napríklad pri ničení maličkých žiaroviek, na ktoré by ste inak minuli nehorázne množstvo nábojov. Pri mierení laserom je to takmer istá rana. Na veľkú pištoľ máte k dispozícii rôzne doplnky na diaľkové omráčenie nepriateľov, oklamanie bezpečnostných kamier, diaľkovo ovládané kamery na zistenie situácie, prípadne likvidáciu nepriateľa plynom. Najmä v oblasti nových zbraní majú vývojári veľké rezervy. Už sa teším na hojne využívaný nôž v treťom pokračovaní.

GRAFIKA 8 / 10

Grafické spracovanie je špičkové. Aj keď sa voči minulému dielu toho veľa nezmenilo, real-time osvetľovanie herného prostredia vyzerá stále neskutočne cool. Ostatné zmeny sú skôr menej výrazné. Určite si však všimnete, že Sam tentokrát strieda obleky podľa toho, či sa nachádza v džungli alebo v mestskom prostredí. Keďže vás hra zavedie do rôznych častí sveta – džungľa, veľkomesto (L.A.), vojenské základne, mestská kanalizácia či dokonca ponorka – budete si vizuálne spracovanie užívať ozaj naplno.

Len pozor na vyššiu hardvérovú náročnosť, môj starý Radeon 8500/9000 už má s hrou docela problémy aj pri rýchlom procesore a dostatočnej pamäti.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie hry a rôzne nastavovačky sú maximálne pohodlné a nespôsobujú vôbec žiadne problémy. Ukladať pozíciu môžete kedykoľvek počas hry. Geniálna myšlienka využitia kolieska na myši bola už v jednotke dotiahnutá k dokonalosti. Pandora Tomorrow ju samozrejme opäť využíva. Pri ovládaní hry vám nikdy nebude nič vadiť, čo je ten správny stav na plné ponorenie do atmosféry politického thrilleru.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10



MULTIPLAYER 9 / 10

Najväčšou novinkou oproti prvému Splinter Cell je možnosť hry pre viacerých hráčov. Pri pozeraní trailerov z multiplayerovej časti hry dlho pred jej vydaním sme nevychádzali z údivu, že ako toto môže fungovať a prečo to vyzerá tak dobre. Skutočnosť však predčila naše očakávania. Opisovať do detailu multiplayer by vystačilo na samostatný článok, preto si o ňom povedzme aspoň v skratke. Hrajú proti sebe dva tímy (teroristi a policajti), ktoré bojujú o určitý cieľ. Tie sa líšia podľa herného módu, ktorými sú Sabotage, Extraction a Neutralization. Zaujímavé je, že proti sebe stojace tímy majú úplne odlišné metódy boja, dokonca sa odlišujú pohľadom na hru. Policajti hru vidia z vlastného pohľadu, teroristi z klasického – od tretej osoby. Obe strany sú rovnako zábavné, napriek tomu, že spôsob hry je úplne odlišný. Po sieti si zahráte si na ôsmich mapách. Je to práve originálny multiplayer, čo Pandoru Tomorrow odlišuje od ľahkej nadpriemernosti a robí z nej opäť špičkový titul.

Predpokladám, že aj ďalšie stealth série budú hru nasledovať a pridajú do svojich nových pokračovaní multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Pri titule takéhoto formátu sú kvalitné zvukové efekty samozrejmosťou. Ak máte možnosť hrať na surroundovom systéme s výkonnou zvukovou kartou, budete krochkať blahom pri každom zašušťaní lesného porastu alebo nejasnom bzukote televízie z vedľajšej izby. Aj pri špičkových tituloch je však dôležité obsadenie hercov. Chvalabohu v Ubisofte opäť siahli po Michaelovi Ironsidovi, ktorý svojimi dokonale prednášanými, cynickými hláškami odľahčuje atmosféru. A zároveň elegantne dokresľuje drsnú povahu Sama Fishera.

HUDBA 8 / 10

Tiež nie je veľmi, čo kritizovať, skôr treba chváliť. Hudba sa prispôsobuje dianiu na monitore, pohodové orchestrálne skladby sa striedajú s adrenalínovými elektronickými rytmami a ideálne podfarbujú hru.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Hra umožňuje výber dvoch stupňov náročnosti, ktoré sú dobré odstupňované. Už na normálnej náročnosti sa dostatočne zabavíte, a nie raz budete využívať funkcie load. Keďže je tu možnosť ukladať hru kdekoľvek a kedykoľvek, všetky, aj tie extra tuhé pasáže nakoniec v pohode zvládnete.

Na to, že sú protivníci teroristi, inteligencie majú až priveľa. A ak nie inteligencie, tak aspoň paranoje. Pri každom čo i len menšom podozrivom pohybe, vás dokážu odhaliť. Niektorí nepriatelia sa dokonca dorozumievajú cez vysielačky. V prípade, že vás odhalí nepriateľská presila, máte takmer nulovú šancu na prežitie. Preto je lepšie zostať v anonymite temných kútov.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Splinter Cell: Pandora Tomorrow nie je plnohodnotné pokračovanie kvalitného titulu, ale ani narýchlo zbúchaný datadisk s cieľom vyžmýkať z hráčov peniaze za to isté, čo sme tu už raz mali. Je to niečo medzi tým, niečo čo sa tak ako v prípade jednotky oplatí hrať od začiatku do konca. Hra je spracovaná profesionálne, ale nechýbajú ani nové a zábavné nápady. Za všetky spomeňme inovatívny multiplayer. A mne nezostáva už nič iné, ako vám hru plne odporučiť, či ste už jednotku hrali alebo nie, a tešiť sa na trojku (či plnohodnotnú dvojku?) mojej obľúbenej „Trieskobunky“ :).