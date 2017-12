EuroTel konečne zlacnil dátové programy

EuroTel pripravil pre svojich zákazníkov nové tarify a nové ceny dátových programov.

11. jún 2004 o 15:30

Okrem toho k programom Data Basic, Data Standard a Data Nonstop pribudol aj nový program Data Start.



Od 1. júna 2004 pripravil EuroTel pre svojich zákazníkov malú revolúciu v dátových programoch. Popri uvedení novej služby vysokorýchlostného pripojenia do internetu SuperSpeed, založenej na technológii EDGE a podstatného zrýchlenia mobilných prenosov GPRS, prináša EuroTel nové a lacnejšie dátové tarify. Všetky dátové služby Data Basic, Data Start, Data Standard a Data Nonstop automaticky podporujú pripojenie prostredníctvom služby Super Speed. Ďalšou novinkou je zníženie tarifikačného intervalu na 1 KB pre internetové a WAPové pripojenie.

Data Basic je odteraz ešte prístupnejší. Tento program si môže aktivovať každý zákazník s ktorýmkoľvek mesačným programom. Za aktiváciu programu Data Basic zákazníci neplatia a mesačný paušál za tento program je 0 Sk. Zákazníci zaplatia 99 Sk za prenesený MB, čím EuroTel výrazne zlacnil svoju ponuku.

Od 1. júna 2004 EuroTel prináša aj nový dátový program Data Start. Tento produkt je určený hlavne zákazníkom, ktorí využívajú pripojenie cez GPRS prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo PDA. Za paušál 99 Sk mesačne budú môcť stiahnuť 10 MB dát. Každý ďalší prenesený MB je účtovaný sumou 39,90 Sk.



Program Data Standard prináša pre uživateľov za mesačný paušál 590 Sk až 700 MB voľných dát, na požiadanie službu HSCSD bez mesačného poplatku a do konca roku 2004 mesačne 6 hodín prístupu do internetu v lokalitách EuroTel HotSpots prostredníctvom WiFi.

Objem 700 MB je dostačujúci pre zákazníkov, ktorí svoje pripojenie na internet využívajú hlavne na browsovanie po internete, prácu s mailami a ich prílohami. Každý ďalší prenesený MB je účtovaný sumou 39,90 Sk.



Program Data Nonstop ponúka za nezmenenú cenu 990 Sk neobmedzený prístup na internet prostredníctvom siete GPRS/EDGE a do konca roka 2004 takisto neobmedzený prístup na internet prostredníctvom vysokorýchlostného pripojenia WiFi. Program Data Nonstop si môžu zákazníci aktivovať pri každom mesačnom programe služieb, vrátane 20+20VIAC a služby Partner. Data Nonstop naďalej ostáva jediným mobilným „flat rate“ na slovenskom trhu.

Ceny sú uvedené bez DPH.