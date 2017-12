Aliatel: Nikde na svete nie je taký úbytok pevných liniek ako na Slovensku

11. jún 2004 o 13:35 TASR

Bratislava 11. júna (TASR) Nikde na svete nie je možné sledovať taký masívny úbytok pevných liniek, ako na Slovensku za posledný rok. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol riaditeľ alternatívneho telekomunikačného operátora Aliatel Slovakia, s.r.o Vladimír Galovič.

"Hoci liberalizácia telekomunikačného trhu právne nastala už v minulom roku, monopol vo svojich rukách stále drží Slovak Telecom," tvrdí Galovič. Zároveň dodal, že aj to má určitý vplyv na to, že Slováci vo veľkom menia pevné linky za mobily. Galovič si však myslí, že takýto stav môže ohroziť rozmach širokopásmového internetu, nakoľko kvalita pripojenia do internetu cez mobil, sa iba veľmi ťažko môže porovnávať s pripojením cez "kábel". Spoločnosť Aliatel chce na Slovensku pôsobiť ako popredný alternatívny operátor, poskytujúci komplexné služby. Zatiaľ sa viac-menej firma zameriava na dátové služby, pričom využíva okruhy spoločností Telenor a Energotel a Slovak Telecomu. "Telecomu platíme za používanie okruhov najvyššie poplatky," povedal Galovič.

Aliatel Slovakia je dcérskou firmou najväčšieho českého alternatívneho operátora Aliatel, a. s. "Telekomunikačný trh na Slovensku má potenciál pre expanziu a investovanie, avšak zatiaľ tomu bráni neistota ohľadom regulačného a právneho prostredia," uviedol generálny riaditeľ českej firmy Bernhard Fanger. Kým v Čechách bola celková liberalizácia ukončená za 33 mesiacov u nás sa nepodpísala ešte ani jedna reálna prepojovacia zmluva. V Čechách sa zmluvy podpisovali po 3 mesiacoch od konca monopolu Českého Telecomu. Potom nasledovali dohody ohľadom voľby operátora, predvoľby operátora, prenositeľnosti čísel a nakoniec aj sprístupnení účastníckeho vedenia. Aliatel Slovakia je momentálne v štádiu rokovaní s Telecomom, ale čaká na rozhodnutie regulátora a prepojovacích poplatkoch. Po tomto rozhodnutí, však podľa Galoviča bude potrebné ešte doriešiť mnohé technické náležitosti prepojenia.

Slovenský Aliatel v minulom roku hospodáril so ziskom pred zdanením 8 miliónov Sk, pri tržbách 35 miliónov Sk. Medziročne tak zisk vzrástol o vyše 7 miliónov Sk a tržby o 22 miliónov Sk. Firma chce v tomto roku dosiahnuť zisk 6 miliónov Sk, pri tržbách 40 miliónov Sk.