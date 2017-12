Vo Švajčiarsku sa mieša káblová televízia s telefónom

10. jún 2004 o 0:00

Švajčiarsky trh telefónnych prípojok zatiaľ trpí monopolom firmy Swisscom, no zdá sa, že onedlho tu dôjde k dôležitým zmenám. Aktívne naň vstúpil najväčší švajčiarsky prevádzkovateľ káblovej televízie Cablecom: Od 1. júla bude svojim zákazníkom ponúkať okrem širokej ponuky televíznych programov a pripojenia na internet aj možnosť telefonovať. Telefón cez kábel - tak znie nápad za milión, akým sa švajčiarsky káblový gigant rozhodol narušiť jestvujúci monopol Swisscomu v oblasti telefónnych prípojok.

Swisscom, ktorý stále čelí poklesu počtu zákazníkov v dôsledku rastu mobilných sietí, sa odhodlal na protiútok. I keď jeho nápad prišiel predsa len o niečo neskôr. V prípade úspešnej realizácie by však išlo o rovnako prevratnú technologickú inováciu ako spomínaný telefón cez kábel: od roku 2005 chce Swisscom ponúkať svojim zákazníkom televízny signál - z telefónnej zásuvky.

Podľa denníka Basler Zeitung si zákazník pripojí svoj televízor pomocou malej škatuľky k ADSL internetovému pripojeniu a potom už iba nastaví hľadaný program. Predstaviteľ Swisscomu Adrian Bult ráta s prírastkom niekoľko stotisíc zákazníkov v priebehu desiatich rokov. Investícia nevyhnutná na túto technológiu predstavuje približne miliardu švajčiarskych frankov, teda asi 26 miliárd korún.

Cablecom disponuje už v súčasnosti vyše 30 000 zákazníkmi. Svoju telefónnu sieť testuje od februára minulého roku. Do konca roka by sa počet zákazníkov mal zvýšiť na 80-tisíc. Cablecom zásobuje káblovou televíziou (ale aj internetom) poldruha milióna domácností. Do rozvoja telefónnych pripojení investoval údajne dvojcifernú miliónovú sumu.

Na rozdiel od Cablecomu však Swisscom v najbližších rokoch neráta s výrazným ziskom.

JAROSLAV ROZSÍVAL