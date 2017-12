Potkania DNA upresňuje históriu

Polynéziu v Oceánii vymedzuje trojuholník s vrcholmi na Novom Zélande, Havaji a Veľkonočnom ostrove. Jej osídlenie ľuďmi je vcelku nedávne. Odkiaľ však prišli?

10. jún 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Soška prapredka Polynézanov - lapitského kolonistu - s potkanmi preukazuje úzky vzťah odvážnych tichomorských moreplavcov k týmto hlodavcom. FOTO - PNAS





Podľa súčasného konsenzu to bolo zo severozápadu cez Melanéziu a sčasti Mikronéziu. Išlo o súčasť expanzie ľudí hovoriacich austronézskymi jazykmi z južnej Číny cez Taiwan a Indonéziu. Vytvorili kultúru Lapita, nazvanú po prvej známej lokalite, ktorá sa nachádza na Bismarckovom súostroví severovýchodne od Novej Guiney. Typická pre ňu bola červenkastá keramika s "tetovaním" geometrickými vzormi vpichov v paralelných pásoch. Na Bismarckovom súostroví sa začala rozvíjať v rokoch 1500 - 01250 pred naším letopočtom.

Lapiťania so svojím "triumvirátom" domácich zvierat (ošípané-sliepky-psy) a základným súborom poľnohospodárskych plodín (taro, yamy, banány, kokosové orechy) sú považovaní za predkov drvivej väčšiny, ak nie všetkých moderných Polynézanov. Do Polynézie sa zrejme priplavili na dodnes používaných dvojvahadlových či dvojtrupových oplachtených diaľkových kanoe pred rokom 1000 pred n. l.. Ich kultúrna oblasť sa delí na západný lapitský okruh (Melanézia, sčasti Mikronézia) a východný lapitský okruh (Polynézia).

Menej jasno majú vedci v otázke, ako rýchlo toto osídlenie prebehlo. Mnohí preferujú "blitzkrieg" veľmi rýchlu kolonizáciu, vyznačujúcu sa minimálnou interakciou s pôvodnými melanézskymi obyvateľmi západnej Oceánie (východná bola ľudoprázdna). Táto teória sa tiež označuje ako kolonizácia v štýle "rýchločlna". Predkovia Polynézanov si v kanoe ako zdroj potravy vozili a na novoosídlené ostrovy vysádzali potkany druhu Rattus exulans.

Tento fakt teraz využili Elizabeth Matisoová-Smithová a J. H. Robinsom z University of Auckland (Nový Zéland). Analyzovali mitochondriálnu DNA z kostí potkanov tohto druhu, ktoré sa našli v archeologických lokalitách po celej ostrovnej juhovýchodnej Ázii a Oceánii, ako aj z ich živých potomkov. Podľa článku v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition zistili tri hlavné genetické skupiny.

Prvá sa vyskytuje výlučne v juhovýchodnej Ázii. Druhá v juhovýchodnej Ázii aj v západnej Oceánii. Tretia iba vo východnej Oceánii. Keďže vznik novej takejto skupiny vyžaduje dlhší čas, vylučuje to rýchlu kolonizáciu Oceánie. Expandujúci Austronézania v jej západnej časti očividne dlho a zložito spolunažívali s pôvodnými obyvateľmi, kým vyplávali ďalej na východ do Polynézie.