Tukové bunky možno raz nahradia naše choré neuróny

10. jún 2004 o 0:00

Novodobí alchymisti? Henry Rice a Kristine Saffordová pri práci v laboratóriu. FOTO - DUKE UNIVERSITY MEDICAL CENTER





Tukové bunky majú veľmi prekvapujúcu vlastnosť: dokážu sa premeniť na bunky nervové. Už pred dvoma rokmi našli náznaky tejto zázračnej, priam kafkovskej premeny americkí vedci z Lekárskeho centra Duke University. Teraz v časopise Experimental Neurology priniesli dôkaz, že je to naozaj tak. Kilá navyše, ktoré so sebou nosia mnohí z nás, by mohli nájsť veľmi dobré uplatnenie.

Vedci na čele s Kristine Saffordovou premiestnili myšie tukové bunky do koktailu chemikálií, namiešaného z najrôznejších rastových a indukčných faktorov. Výsledkom ich alchýmie je skutočnosť, že premenené tukové bunky dokážu vytvárať veľa rovnakých bunkových bielkovín ako neuróny (ktoré prenášajú nervové vzruchy), a tiež ako glie (ktoré im poskytujú oporu a imunitnú ochranu). Na svojom povrchu majú receptory, zhodné s receptormi vyvíjajúcich sa nervových buniek.

Vyzerá to ako neurón, správa sa to ako neurón, nuž musí to byť neurón - taká je jednoduchá logika. Tá však zatiaľ ešte nehovorí, ako konkrétne objav zužitkovať. Aj keď kdesi v perspektíve sa možno črtá možnosť liečby alebo prevencie Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby, prípadne "oprava" mozgu, zasiahnutého porážkou, alebo náhrada nefunkčných neurónov zranenej miechy.

"Urobili sme veľký krok pri premene špecializovaných buniek, ktoré sme dokázali nasmerovať na inú cestu," povedal pre informačný internetový server Lekárskeho centra Duke University chirurg Henry Rice. "Výsledky tohto typu vyvracajú tradičnú dogmu, že keď už sa raz bunka zapojila do vytvárania určitého tkaniva, má navždy daný osud. Nie, tento osud môžeme zmeniť."

Rice však upozornil, že vedci doteraz nevedia, čo presne v bunke zapne spúšťač, ktorý ju nasmeruje na úplne odlišnú cestu, než aký jej určil "osud" vo vyvíjajúcom sa embryu.

Práca vedcov z Duke University ukazuje, že zdroje kmeňových buniek sú oveľa širšie, ako sa predpokladalo ešte pred pár rokmi. Premenu tukového tkaniva na iné potrebné súčasti tela by určite privítali aj tí, ktorí z etických dôvodov neschvaľujú využívanie embryonálnych kmeňových buniek. (ač)