Sezóna rakoviny kože je opäť na dosah

10. jún 2004 o 0:00 DAVID J. LEFFELL

Zdá sa, že leto už predsa nastupuje, mali by sme si preto nájsť chvíľu a uvážiť tienistú stránku slnka. Aj keď je zdrojom všetkého života na Zemi, slnko je tiež gejzírom environmentálnych karcinogénov. Dnes už vieme, že slnečné ultrafialové žiarenie je prvotnou príčinou väčšiny typov rakoviny kože. Tá bola síce dlho považovaná za nepríliš vážnu hrozbu pre verejné zdravie, dnes sa však už stala epidémiou.

V Spojených štátoch sa v tomto roku podľa odhadov objaví 90-tisíc prípadov zhubného melanómu a viac ako milión prípadov nemelanómovej rakoviny kože. Melanómy zapríčinia osemtisíc úmrtí a ostatné typy rakoviny kože zabijú ďalšie dve tisícky ľudí.

Melanóm je dnes u žien vo veku od 24 do 35 rokov najčastejšou rakovinou. Kedysi to bola choroba mužských päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov, dnes však nie je neobvyklé, že sa bazocelulárny či spinocelulárny karcinóm vyvinie u ženy medzi dvadsiatimi a tridsiatimi rokmi.

Podozrivý číslo jeden - slnečné žiarenie

Zatiaľ čo sa výskyt rakoviny kože dramaticky zvyšoval, rozrástli sa aj naše vedomosti o jej príčinách. Už viac ako päťdesiat rokov je podozrivou príčinou číslo jeden slnečné ultrafialové žiarenie. Nepriame dôkazy o tom priniesli epidemiologické údaje z Austrálie, pokusy na zvieratách robené s umelými zdrojmi ultrafialového svetla a vznik rakoviny kože u jedincov s genetickou neschopnosťou korigovať poškodenia DNA spôsobené ultrafialovým žiarením. Novšie práce preukázali príčinnú súvislosť medzi slnkom a rakovinou kože na molekulárnej a bunkovej úrovni.

Ultrafialové žiarenie spôsobuje špecifické a jedinečné mutácie génu potláčajúceho nádory, takzvaného tumor supresorového génu, ktorý vytvára bielkovinu p53. Tá sa podieľa na procese zvanom apoptóza, keď poškodené bunky páchajú "samovraždu", aby mali istotu, že sa ich chybné gény neprenesú na dcérske bunky. (Ide zrejme o prvú známku toho, že sebaobetovanie by mohlo byť prirodzenou ľudskou vlastnosťou!) Poškodená slnkom, avšak neschopná apoptózy, mutovaná bunka sa množí na úkor normálnych okolitých buniek, čo môže vyústiť do rozvinutého spinocelulárneho karcinómu.

Kultúra jaskynných ľudí sa nenosí

Ako však máme ľudí o rakovine kože a jej prevencii poučiť? Ak sa stane naším hlavným posolstvom "navždy sa vyhýbajte slnku", budeme odsúdení na neúspech. Znižovať početnosť výskytu rakoviny kože vytváraním kultúry jaskynných ľudí je nereálne.

Pri osvete navyše stojíme zoči-voči ohromným silám: kultúrnym idolom, ktoré sú bronzové ako sochy v Louvri, prostému potešeniu z pobytu na slnku a zdanlivým sčítajúcim sa zdravotným prínosom ultrafialového žiarenia. Zriedkavosť bledých hercov, herečiek, šéfov firiem i politikov potvrdzuje, že zlatohnedá pokožka sa nestotožňuje s lopotou robotníckej triedy, ako to bolo v minulosti, ale so zdravím, bohatstvom a mocou.

Obchodníci s umelým opaľovaním sľubujú, že ultrafialové žiarenie ich strojov spôsobuje menšiu škodu ako prirodzený slnečný svit. V oboch prípadoch je zlatohnedá farba pokožky telesnou reakciou na poranenie. Okolo bunkového jadra sa zhromažďujú mikroskopické pigmentové častice, produkované kožnými pigmentovými bunkami, aby pred pustošivou žiarou zatienili DNA a zabránili mutácii. Nie je podstatné, či ultrafialové žiarenie vychádza zo žiarovky alebo z hviezdy.

Či prírodné, či umelé, škodí

Ultrafialové žiarenie, či prírodné, či umelé, spôsobuje predčasné starnutie pokožky. Je iróniou, že dospievajúci ľudia a mladé ženy vyhľadávajú možnosť opáliť sa, aby vyzerali atraktívnejšie, avšak za jeden-dva okamihy krásy potom celý život platia predčasnými vráskami, hlbšími i jemnejšími, a unavene vyzerajúcou pleťou. Mladí ľudia sa považujú za nesmrteľných, a preto ich od solárií neodradí ani upozornenie na márnenie života, a už vôbec nie varovanie pred rakovinou.

Škodliviny občas vyžaruje aj internet

Zložitosť verejnej osvety ohľadne príčin rakoviny kože však nezmenšuje našu povinnosť robiť, čo sa dá. Existuje dosť iných ochorení, pri ktorých nemáme poňatia, čo ich spôsobuje. V prípade rakoviny kože vieme veľmi dobre, ako jej predchádzať; prevencia je vždy ľahšia ako liečenie.

Dobrým začiatkom je zabezpečiť, aby verejnosť mala prístup ku korektným informáciám. Významný zdroj dezinformácií predstavuje pseudoveda a omladzovací priemysel, avšak škodlivé mylné informácie často šíri aj internet. Je čudné, že u pacientov internet má rovnakú mieru vierohodnosti ako televízia u spotrebiteľov: "Čítal som to na webe, takže to musí byť pravda."

Zároveň by soláriá mali podliehať regulácii. Zatiaľ čo holiči, kaderníci, taxikári, majitelia barov i lekári často musia mať koncesiu, pre prevádzkovanie solária sa povolenie vyžaduje iba zriedkavo. Žiadna z vymenovaných profesií však nevystavuje vedome svojich zákazníkov potvrdenému environmentálnemu karcinogénu. Kým sa opaľovacia brandža nerozhodne dozerať sama na seba, zákazníci by sa mali vyhýbať žiarovke a využiť sprej: zvoľte umelé samoopaľovanie.

Rakovina kože, ochorenie, ktorému sa možno brániť, by sa mala stať predmetom širokej osvetovej kampane podobnej kampaniam proti fajčeniu, ktoré už v mnohých krajinách nesú plody. Vedecký výskum najprístupnejšieho z ľudských orgánov bude navyše čoraz častejšie prichádzať s novými liečebnými postupmi a spôsobmi prevencie, ktoré by sa mohli reálne ukázať ako vhodné aj pri iných druhoch rakoviny.

Dr. David J. Leffell vyučuje dermatológiu a chirurgiu na Lekárskej fakulte Yaleovej univerzity; je vedúcim Oddelenia dermatologickej chirurgie a kožnej onkológie pri Yaleovej newhavenskej nemocnici. Napísal knihu Všetko o pokožke s podtitulom Kompletný sprievodca celoživotnou starostlivosťou o pleť (Total Skin: The Definitive Guide to Whole Skin Care for Life) .

