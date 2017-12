Liberalizácia telekomunikačného trhu sa začne do septembra

Bratislava 9. júna (TASR) - Prvé zmluvy o prepojení sietí alternatívnych operátorov s monopolným prevádzkovateľom pevnej siete Slovak Telecom (ST), a.

9. jún 2004 o 16:03

s. by mali byť podľa predsedu Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Milana Luknára podpísané najneskôr v septembri tohto roku.

Úrad, ktorý do celého procesu vstúpil po niekoľkých mesiacoch neúspešných rokovaní, totiž 18. júna vydá záväzné rozhodnutie o technických a cenových podmienkach prepojenia. Hoci účastníci rokovaní sa podľa Luknára budú môcť voči júnovému prvostupňovému rozhodnutiu odvolať do 15 dní, druhostupňové rozhodnutie predsedu úradu nebude mať odkladné účinky a bude platné. Prípadné súdne konanie na Najvyššom súde ho neovplyvní. Rokovania o vzájomnom prepojení sietí za účasti regulátora trhu ST v súčasnosti vedie s firmami eTel Slovensko, Dial Telecom, Global Tel Slovakia, GTS Slovakia.

Napriek tomu, že technické a prevádzkové podmienky prepojenia, ako aj metodika tvorby cien by mali byť do septembra záväzne určené, problematický podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimíra Ondroviča naďalej zostáva obsah jednotlivých položiek dosadzovaných do vzorcov pre výpočet jednotlivých cien. Ako uviedol, problémové sú niektoré druhy nákladov, ktoré ST považuje za súčasť nákladov na prepojenie, hoci podľa alternatívnych operátorov by mali byť súčasťou paušálu ST. Podobne ako Luknár však pevne verí, že prvé prepojovacie zmluvy by mohli "uzrieť svetlo sveta" v septembri tohto roka.