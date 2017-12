ST: zvýhodnená cenová ponuka predplatenej karty Global 1000

Na začiatku letnej sezóny pripravila spoločnosť Slovak Telecom zvýhodnenú cenovú ponuku predplatenej karty Global 1000.

9. jún 2004 o 16:47

Od 10. júna 2004 až do vypredania zásob bude cena predplatenej karty Global v hodnote 1000,-Sk len 899,- Sk (vrátane DPH).

Prostredníctvom kariet Global ponúka spoločnosť Slovak Telecom momentálne najvýhodnejšie volania zo zahraničia na predplatenej karte kúpenej v SR. Volania sú niekoľkonásobne nižšie, ako pri využití roamingu mobilných telefónov. Cena za minútu hovoru je už od 6,70,- Sk (vrátane DPH) v prvom tarifnom pásme. Cena je rovnaká počas celého dňa, nerozlišuje sa slabá a silná prevádzka.

Predplatená karta Global je k dispozícii aj v hodnote 200 a 400 Sk, okrem nej môžu zákazníci spoločnosti Slovak Telecom využiť volaciu kartu Global. V tomto prípade sú hovory účtované priamo v telefónnom účte pevnej linky, ku ktorej je karta zriadená, pričom aktivácia karty stojí 1,- Sk. Volacie a predplatené karty Global umožňujú telefonovať z akéhokoľvek telefónneho prístroja a vo väčšine krajín aj z verejných telefónnych automatov.

Prostredníctvom kariet Global je možné volať na Slovensko z viac ako 50 krajín sveta, spojenie je vždy sprostredkované v slovenskom jazyku. Spojenie hovoru a kontakt s operátorom sa neúčtujú. Hovor sa spoplatňuje až po prihlásení volaného účastníka, tarifikácia hovoru je po 10 sekundách.

Výhodou volania zo zahraničia prostredníctvom karty Global je zaradenie krajín do šiestich tarifných pásiem /TP/, ktoré je rovnaké pre volania zo Slovenska do zahraničia, zo zahraničia na Slovensko i zo zahraničia do zahraničia. V prípade využitia iného spôsobu volania z pevnej linky v zahraničí spoločnosť Slovak Telecom nemôže garantovať ceny volania, pretože rôzne krajiny majú Slovensko zaradené v rôznych tarifných pásmach.

Väčšina krajín EÚ je zaradená do druhého TP, v ktorom je cena za minútu hovoru 7,60,- Sk. Z najčastejšie navštevovaných letovísk je napríklad Chorvátsko v treťom TP, kde je cena za minútu 10,60,- Sk (vrátane DPH). V tomto pásme sa nachádza napríklad aj Grécko, Rumunsko či Turecko. Letoviská ako Bulharsko, Cyprus a Malta sú zaradené vo štvrtom TP s cenou 17,40,- Sk (vrátane DPH) za minútu volania.