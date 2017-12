Videá z druhého dielu Dungeon Siege a pretekov Juiced

9. jún 2004 o 9:21 Ján Kordoš

Need for Speed: Underground priniesol na naše počítače nový druh pretekov, ktorému sa venovala PC scéna len okrajovo, hoci ide o značne zaujímavé jazdenie. Po vzore filmového Fast and Furious sa preháňate ulicami mesta s vytunningovanými autiakmi. Juiced ide v šľapajách Undergroundu a veríme, že Acclaim to v spolupráci s Juice Studios nepokašle a dočkáme sa graficky príjemných a i hrateľných pretekov. Lepší obraz o hre získate z našeho traileru, ktorý vám ponúkame na stiahnutie.

Zdroj: www.gamershell.com