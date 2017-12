NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

GP USB PowerBank - ustlané ako na batériách

9. jún 2004 o 0:00 Milan Gigel

Ceruzkové akumulátory možno nabíjať kdekoľvek, doma i na cestách. Nie každý však vie, že pre ich nabíjanie možno využiť i USB porty bežného počítača či notebooku. Spoločnosť GP Batteries uviedla na trh prenosnú nabíjačku, ktorá svojím netradičným dizajnom pripomína modernú miniatúrnu posteľ. Jej "pohodlie" však poslúži pre načerpanie novej energie. Do štyroch pozícií možno vložiť ceruzkové akumulátorové články NiMH formátu AA, ktoré sa dajú v pároch v priebehu piatich až siedmich hodín nabiť do plnej kapacity. V porovnaní s väčšinou podobných systémov tak možno batérie do digitálneho fotoaparátu, MP3 prehrávača, walkmanu či iného prenosného zariadenia nabiť za polovičný čas. Zabudovaná elektronika zabezpečí spoľahlivé nabíjanie i v prípade, že sú do zariadenia vložené iba dve batérie. O priebehu a ukončení nabíjania informujú používateľa LED indikátory. Výhodou je i možnosť použitia kdekoľvek na svete: kým elektrické zásuvky majú v rôznych krajinách iné konektory a napätie, USB porty sú na celom svete rovnaké. Vďaka nízkemu napájaciemu napätiu je práca s nabíjačkou bezpečná i pre deti. Súčasťou dodávky je i štvorica ceruzkových akumulátorov s kapacitou 1800 alebo 2100 mAh.

www.gpbatteries.com.hk/html/ products/powerbank_standard.html

Nokia 7610 - telefón so zabudovaným fotoštúdiom

Digitálny fotoaparát sa stal takmer samozrejmou súčasťou mobilných telefónov. Po prvýkrát sa však na trh dostal mobil, ktorý okrem zhotovovania fotografií a videonahrávok umožňuje aj ich úpravu, spracovanie, uchovávanie a tlač. Nokia 7610 s megapixelovým rozlíšením umožňuje majiteľovi vytvárať snímky vo fotografickej kvalite aj zaznamenávať do zabudovanej pamäte hudobné nahrávky a videozáznamy s dĺžkou trvania až desať minút. Zaznamenané multimédiá možno triediť v aplikácii LifeBlog, upravovať ich s použitím špeciálnych efektov a strihu v programe Movie Director a ukladať fotografie do videoalbumov na internete programom Kodak Pictures. Všetko, samozrejme, priamo v mobilnom telefóne bez použitia počítača - buď v zabudovanej 8-megabajtovej pamäti, alebo na vloženej 64-megabajtovej karte miniMMC. Tí, čo majú doma tlačiareň s rozhraním Bluetooth, si dokonca môžu svoje fotografie bez použitia počítača i vytlačiť. Výkonný procesor sprístupňuje i plnohodnotného e-mailového klienta, internetový prehliadač, multimediálny MP3 prehrávač a priestor pre tisícky aplikácií v Jave 2.0.

www.nokia.com/nokia/0,,54665,00.html