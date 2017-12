Ako sa pýtať, aby ste dostali odpoveď

Prečo je môj počítač zrazu pomalý? Ako sa vyznať v programovaní videa? Prečo sa k notebooku nedá pripojiť moja tlačiareň? Čo budem potrebovať, ak si chcem vykachličkovať kúpeľňu?

9. jún 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Na problémy s počítačom niekedy ani lupa nestačí.





Väčšina bežných technických i netechnických problémov, ktoré každodenne riešime, už riešil niekto pred nami a jeho rada by nám ušetrila hodiny múk nad manuálmi. Ako však toho správneho človeka nájsť - a presvedčiť, aby nám pomohol? Internet s tisíckami diskusných fór a e-mailových skupín môže byť ideálnou cestou, napriek tomu ho len málo ľudí systematicky využíva - mnohí sa sťažujú najmä na to, že skúsenejší používatelia sú k laikom nevrlí a neochotní.

Eric Steven Raymond a Rick Moen spracovali rozsiahly dokument s radami, ako sa pýtať hackerov na technické otázky tak, aby ste dostali odpoveď - ich návod sa však dá ľahko uplatniť aj na akúkoľvek inú oblasť, v ktorej ste laikom a snažíte sa presvedčiť odborníkov, aby vám bezplatne pomohli.

Predtým, ako sa opýtate

Väčšina otázok je ignorovaných nie preto, čo ste napísali, ale preto, čo ste nenapísali a neurobili. Ešte predtým, ako sa budete pýtať, musíte pohľadať odpoveď v už spracovaných dokumentoch - v manuáli k vášmu zariadeniu alebo na internete. Ak je váš problém naozaj začiatočnícky, odpoveď najrýchlejšie nájdete zadaním kľúčového slova, napríklad názvu zariadenia, s ktorým máte problémy, do vyhľadávača spoločne so slovíčkom FAQ (Frequently asked questions) - väčšinou získate zrozumiteľný popis najčastejších problémov, ktoré so zariadením bývajú.

Riešenie problému sa snažte aspoň chvíľu hľadať aj experimentovaním alebo u známych, aby ste o ňom získali aspoň základnú predstavu.

Ak to neurobíte a budete snažiť ušetriť čas a žiadať hneď o radu, pravdepodobne sa dočkáte veľmi stručnej odpovede "RTFM" (read the f...ing manual), čo by sa dalo pri vynechaní vulgarizmu vyjadrujúcom názor pisateľa na váš prístup k problému preložiť ako "prečítaj si najskôr manuál". Modernejším a čoraz populárnejším variantom populárnej skratky je STFW (search the f...ing web), čiže "nájdi si to na webe".

Nepokúšajte sa nahradiť poctivé hľadanie na internete servilnosťou voči skúsenejším používateľom v štýle "som len obyčajný amatér a potrebujem...", odborníkov tým len podráždite.

Ako sa pýtať

Ak hľadanie na webe a v manuále nepomôže, vo svojej otázke uveďte, čo ste pre vyriešenie problému už urobili (Hľadal som cez Google, ale našiel som iba...) - ostatným dáte najavo, že nie ste len leňoch mrhajúci ich časom.

Váš problém vysvetlite čo najpodrobnejšie: chronologicky popíšte, čo ste robili, keď k nemu došlo a ako sa chyba prejavila. Ak ide o problém s počítačom, uveďte, aký hardvér a softvér v akej verzii používate a čo ste v počítači v poslednom čase menili.

Popisujte len príznaky problému, zdržte sa úvah, čo problém spôsobuje - ak ho neviete vyriešiť, pravdepodobne budú vaše úvahy chybné. Ak riešite nejakú úlohu, nepopisujte len konkrétny krok, s ktorým si neviete poradiť, ale aj cieľ, ku ktorému smerujete - možno dostanete radu, ako sa k nemu dostať úplne inou cestou.

Každý e-mail by sa mal končiť konkrétnou informáciou, čo vlastne požadujete - odkaz na webovú stránku, informáciu o príčine problému alebo konkrétny návod na jeho odstránenie?

Snažte sa otázku postaviť tak, aby zodpovedanie vyžadovalo čo najmenej času. "Poraďte mi, kde by som našiel vysvetlenie..." alebo "mohli by ste ma nasmerovať..." znie oveľa lepšie, ako "vysvetlite mi".

Kde hľadať odpovede na vaše otázky

* About.com - rozsiahla stránka pokrývajúca odpovede na najčastejšie otázky zo všetkých oblastí života formou písaných sprievodcov a odkazov na internetové zdroje.

* www.allexperts.com - katalóg tisícok expertov na najrozličnejšie oblasti, ktorí zdarma odpovedia na vašu otázku zadanú cez webový formulár. Podobné služby poskytujú aj iVillage.com, PointAsk.com, Siteexperts.com (iba technológie) a Pointask.com.

* www.pandora.cz - český server s množstvom diskusných skupín, kde môžete položiť svoju otázku.

* forum.post.sk - slovenské diskusné fórum k najrôznejším témam.

* groups.google.com - 27-ročný server diskusií v systéme Usenet obsahujúci debaty o množstve najrôznejších problémov - umožní aj vám nájsť tú správnu diskusnú skupinu na položenie otázky.

* www.faqs.org - stovky dokumentov odpovedajúcich na základné otázky (FAQ) pre jednotlivé diskusné skupiny o rôznych oblastiach.

* www.vrd.org/locator/subject.shtml - rozsiahly zoznam vedcov ochotných radiť vo svojich disciplínach.

* Ďalšie odkazy na "expertné" stránky nájdete na www.refdesk.com/expert.html .